"Живий міст" до античного світу: лінгвісти дослідили зникаючий грецький діалект

Діалект грецької мови ромейка, який походить від давньогрецької й наразі перебуває на межі вимирання, має більше спільного з мовою Гомера, ніж із сучасною грецькою.

До такого висновку дійшли науковці з Кембриджського університету, пише The Guardian.

Професорка іспанської мови та історичної лінгвістики Іоанна Сітаріду встановила, що ромейський діалект походить від елліністичної форми мови, якою розмовляли люди до нашої ери.

За її словами, ромейська має спільні риси з давньогрецькою мовою. Прикладом є інфінітивна форма дієслова, яку у ромейському діалекті досі замінюють формою з давньогрецької мови, каже Сітаріду.

Наприклад, носії сучасної грецької кажуть "я хочу, щоб я пішов", а мовою діалекту це буде – "я хочу піти" як давня форма.

Ця структура застаріла в усіх інших різновидах грецької мови до початку середньовіччя, каже лінгвістка.

Зрештою, Іоанна Сітаріду дійшла висновку, що "ромейка є сестрою, а не дочкою сучасної грецької мови", і цей висновок, за її словами, спростовує твердження, що сучасна грецька мова є "ізольованою", тобто не пов'язана з жодною іншою європейською мовою.

Наразі достеменно невідомо, скільки людей у світі володіють ромейською мовою. Вона не має письмової форми, але збереглася в усній формі в гірських селах навколо міста Трабзон на півночі Туреччини.

"Прийняття ісламу в країнах Малої Азії зазвичай супроводжувалося мовним переходом на турецьку мову, тому ромейську, переважно, зберегли громади в долинах", – зазначила Сітаріду, додавши, що велика частина носіїв мови в регіоні – це люди віком понад 65 років.

З надією на те, що носії ромейської можуть бути розкидані по світу, науковці Кембриджа створили проєкт звукозапису, до якого запрошують носіїв ромейського діалекту з усього світу, аби ті завантажити запис своєї розмови цією мовою.

Раніше ми повідомляли, що у Туреччині археологи знайшли табличку з текстом про вторгнення в міста.