Що робити, якщо людина зникла безвісти? Алгоритм дій від юристів

Коли зникає цивільна людина і від неї тривалий час немає жодної звістки, то для її рідних особливо гостро постає питання про подальші дії.

Що робити у такому випадку та куди звертатися по допомогу – розповіли у Безоплатній правничій допомозі.

Що робити та куди звертатися?

Юристи радять зв’язатися з родичами, друзями, знайомими зниклої людини, які можуть знати де вона перебуває.

Окрім того можна зателефонувати до місць, куди людина би прямувала у тій чи іншій ситуації (наприклад, робота, відрядження, лікування тощо).

Одним із варіантів є дзвінок до "швидкої допомоги" за номером 103. У медиків можна запитати про госпіталізованих осіб та чи була серед них людина, яку ви шукаєте.

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Натомість якщо людина зникла за межами міста чи у селі, то можна самостійно організувати пошукові групи.

Якщо пошуки не дали результату, то можна звернутися до поліції. Заяву про зникнення людини може подати будь-хто. Це можна зробити кількома способами:

подзвонивши на лінію "102" . Вона працює цілодобово;

подзвонивши на "гарячу лінію" за номером 0 800 212 151 ;

особисто звернувшись до відділку поліції;

поштою.

Що потрібно вказати у заяві?

У заяві потрібно внести такі відомості про зниклу людину:

опис зовнішності та характерні прикмети (татуювання, родимки, шрами, колір волосся, зріст та одяг на момент зникнення);

дата та місце зникнення;

дані інших осіб, які, ймовірно, можуть знати про факт зникнення людини;

відомості, які можуть допомогти у пошуках (мобільний номер, дані про автомобіль та інше);

паспортні дані (за умови наявності).

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