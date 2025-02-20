У космосі знайшли незвичайну пару "вампірів", але є нюанс

У космосі знайшли незвичну пару "вампірів". Ви могли подумати, що йдеться про безсмертних кровопивць із фільмів, але насправді це зірки, одна з яких "живиться" матеріалом від масивнішої компаньйонки.

Їх виявив ширококутний рентгенівський телескоп на зонді "Ейнштейн" у рамках китайсько-європейської місії, розповідають у Європейському космічному агентстві.

Ця дивна пара складається з великої гарячої зорі типу Be, маса якої у 12 разів перевищує масу Сонця, та білого карлика, маса якого на 20% більша за сонячну.

Системи, у яких одна зоря перетягує матеріал від іншої, інколи називають "зірками-вампірами". Це рідкісне явище, особливо якщо воно супроводжується яскравими рентгенівськими спалахами.

Вперше вченим вдалося простежити повний цикл такого явища – від початкового спалаху до його згасання.

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Як у космосі знайшли "вампірів"

27 травня 2024 року апарат Einstein Probe зафіксував потужний спалах рентгенівського випромінювання у Малій Магеллановій Хмарі – сусідній галактиці Чумацького Шляху.

Щоб визначити джерело цього нового сигналу, позначеного як EP J0052, вчені спрямували на нього рентгенівський телескоп супутника.

Спочатку дослідники припускали, що EP J0052 може бути звичайною подвійною системою, у якій нейтронна зоря поглинає матеріал від масивного компаньйона.

Однак подальші спостереження показали, що випромінювання йде від термоядерного вибуху на поверхні білого карлика у незвичайній подвійній системі.

Зорі в цій системі рухаються дуже близько одна до одної, і білий карлик притягує газ від гарячої зорі Be. Коли достатня кількість цього матеріалу накопичується на поверхні білого карлика, відбувається потужний термоядерний вибух. Це спричиняє яскравий рентгенівський спалах, який і зафіксував Einstein Probe.

Місія Einstein Probe – це спільний проєкт Китайської академії наук, Європейського космічного агентства (ESA), Інституту позаземної фізики Макса Планка у Німеччині та Національного центру космічних досліджень (CNES) у Франції.

Зонд "Ейнштейн" запустили 9 січня 2024 року. У нього на борту є два інструменти: ширококутний рентгенівський телескоп (WXT), який постійно моніторить значну частину неба, та відстежувальний рентгенівський телескоп (FXT), що досліджує виявлені джерела.

Цього разу вчені ESA відзначили унікальні можливості місії Einstein Probe у виявленні короткочасних рентгенівських джерел у небі.

"Спалахи від "дуету" зірок було надзвичайно важко вловити... Поява Einstein Probe дає унікальний шанс виявити ці швидкоплинні джерела і перевірити наше розуміння того, як еволюціонують масивні зорі", – сказав науковий керівник проєкту Einstein Probe Ерік Кулькерс.