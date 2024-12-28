"Дивовижне досягнення". Зонд NASA успішно наблизився до Сонця на рекордно малу відстань

Зонд Parker Solar Probe успішно наблизився до поверхні Сонця на відстань 6,2 мільйона кілометрів. Це сталося напередодні Різдва, 24 грудня.

Parker встановив новий рекорд наближення до Сонця серед усіх штучних об’єктів, зазнавши при цьому екстремальних умов: високої температури, яка сягнула 982°C, та інтенсивного випромінювання, пише The Guardian.

"Він б'є всі рекорди, і це просто момент повного задоволення. Ура, ми це зробили", – заявила Нікола Фокс, керівниця наукового відділу NASA.

Від високої температури зонд захищає вуглецево-композитний щит, що дозволяє йому витримувати температуру до 1377°C.

Нагадаємо, Parker запустили у серпні 2018 року для дослідження Сонця та Всесвіту.

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У 2021 році зонд вперше досяг сонячної атмосфери, але останні дослідження дозволили наблизитися до Сонця ще ближче.

"Це дослідження Сонця зблизька дозволяє сонячному зонду Parker проводити вимірювання, які допомагають вченим краще зрозуміти, як матеріал в цьому регіоні (у його короні – ред.) нагрівається до мільйонів градусів, простежити походження сонячного вітру і виявити, як енергійні частинки прискорюються до швидкості, близької до швидкості світла", – розповіли у NASA.

Вчені з Лабораторії прикладної фізики (APL) Джона Гопкінса в Меріленді (США) отримали сигнал від зонда незадовго до опівночі за східним часом, що свідчить про те, що він працює в нормальному режимі. Ймовірно, деталі про його стан та справність стануть відомими на Новий рік.

Очікувалося, що Parker здійснить 24 оберти навколо Сонця протягом семи років, а це означає, що місія наближається до завершення.

Доктор Джулія Ставарз з Нортумбрійського університету (Велика Британія) назвала наближення зонду до Сонця "дивовижним досягненням".

"Вимірювання сонячного зонду Parker допоможуть нам відповісти на деякі з найбільш фундаментальних питань про Сонце і його атмосферу, які ми мали з самого початку космічної ери", – зауважила науковиця.

Раніше ми розповідали, що наразі Сонце перебуває на піку максимальної активності. Але замість затишшя, яке мало би настати згодом, рівень випромінювання зірки може тільки посилитися, зазначив астрофізик Скотт Макінтош.