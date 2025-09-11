Петиція про надання звання Героя України Парубію зібрала 25 тисяч підписів: її розгляне президент

Петиція про надання посмертного звання Героя України колишньому народному депутату та голові Верховної Ради Андрію Парубію набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її розгляне президент Володимир Зеленський.

Про це стало відомо із сайту електронних петицій.

Відповідне звернення зареєстрували 2 вересня. Його автором є Дмитро Лавранюк.

Автор петиції зазначає, що Андрій Парубій присвятив своє життя служінню України захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей.

"Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013-2014 років.

Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду – звання Героя України", – йдеться у петиції.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові. Нападник здійснив декілька пострілів у політика та втік. Ексспікер Верховної Ради загинув на місці. 2 вересня його поховали на Личаківському кладовищі.

Підозрюваного у вбивстві Михайла Сцельнікова затримали на Хмельниччині. Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що під час перших допитів він зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.

Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у складі 93-ї ОМБр у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023 року у Бахмуті. Офіційно він вважається зниклим безвісти з 20 травня 2023-го, оскільки немає тіла.

На суді підозрюваний заявив, що вбивство Парубія – це його "особиста помста українській владі". Чоловік сказав, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у РФ "шукати тіло свого сина".

Водночас колишня дружина Сцельнікова повідомила, що їхній загиблий син був посварений з батьком, адже "один був патріот, а інший – ні".