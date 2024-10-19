Азовець Сергій Алєксєєвич, який вижив у теракті в Оленівці, повернувся з полону

З російського полону повернувся 30-річний військовослужбовець "Азову" Сергій Алєксєєвич, який вижив у теракті в Оленівці.

Боєць, який був поранений понад 2 роки тому, повернувся додому в рамках обміну 18 жовтня, повідомила його дружина Марія.

"Вчора ввечері близько 10:20 вечора мені зателефонували з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Повідомили, що Сергія обміняли. Десь за годину СБУ привітала мене з поверненням Сергія.

Вночі зателефонував Сергій. Ми не дуже чули одне одного. Навколо було трішки було галасливо, інші хлопці говорили зі своїми рідними. Наскільки мені відомо, на ранок їх привезли в лікарню. Зараз проходять обстеження, і я збираюся їхати до Сергія", – розповіла Марія Алєксєєвич "УП. Життя".

Дружина захисника розповіла, що знала про запланований обмін, але почувши звістку про повернення коханого, до останнього не могла в це повірити.

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"Взагалі це був сюрприз. Звичайно, була надія, що повернеться Сергій. Але я досі не можу повірити, що я не сплю, і що це дійсно нарешті сталося", – каже Марія.

Жінка додала, що ГО "Спільнота Оленівки" буде продовжувати свою діяльність та боротися за кожного полоненого. "УП. Життя" розповідала історію її кохання та боротьби за чоловіка у цьому матеріалі.

Нагадаємо, Сергій Алєксєєвич обороняв Маріуполь з 24 лютого по 16 травня 2022 року. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року він був поранений внаслідок російського теракту в так званому "бараку 200" в Оленівці.

В Україні на Сергія чекала його дружина Марія Алєксєєвич та її родина. Марія стала співзасновницею ГО "Родини Оленівки", нагадувала про загиблих і поранених внаслідок теракту, ініціювала петицію про створення Дня скорботи і вшанування памʼяті захисників, страчених в Оленівці.

Влітку 2024 року Марія вперше після теракту змогла поговорити з Сергієм: трьом полоненим азовцям дали можливість зателефонували рідним у Telegram на кілька хвилин.

10 липня, на день народження Сергія, Марія зверталася до президента України, керівника Офісу президента та очільника ГУР з проханням повернути її коханого.

"Моєму Сергію 30 років. Третій день народження, який він зустрічає у російському полоні. Увесь цей час я вірила, що він повернеться додому до цієї дати. Коли йому виповнювалось 28, потім 29, я вірила, що він скоро буде вдома. І я продовжую вірити й боротися за його свободу.З Днем народження, коханий. Я обовʼязково тебе звідти витягну", – писала Марія.