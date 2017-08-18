Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Європою

Останній місяць літа добігає кінця і якщо ви не відпочили, то саме час дістати наплічник і відкрити сайти лоукостерів у всіх вкладках.

Для тих, хто замість довіритись турфірмам, хоче спланувати мандрівку своєї мрії самотужки, ми підготували серію матеріалів про бюджетні подорожі світом.

У першому матеріалі українські мандрівники озвучували корисні лайфхаки бюджетних подорожей країнами Америки – США, Мексикою та Кубою.

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У другому вони ж радили як "прицінитися" і спланувати незабутню подорож без гарячих путівок і all inclusive до держав Африки – Уганди, Кенії та Намібії.

У цьому – третьому – тексті про власний досвід самостійного планування подорожей Європою нам розповіли дизайнерка прикрас Крістіна Склярчук, фрілансерка Марія Агісян (обидві з Чернівців) та журналістка зі Львова Наталія Пиртик.

Німеччина. Фото bedobedo/Depositphotos

НІМЕЧЧИНА

Плануючи літню відпустку, українці нечасто зупиняють свій вибір на Німеччині. І дуже даремно, адже в цій країні є гори, море, середньовічні палаци, костели, музеї на всі смаки та сотні броварень для любителів смачного пива.

А ще у Німеччині – бездоганний сервіс, який надовго залишає приємний слід у свідомості українських туристів.

Принаймні у цьому нас переконує дизайнерка прикрас з Чернівців Крістіна Склярчук, яка обожнює подорожувати Німеччиною.

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Крістіна Склярчук обожнює подорожувати Німеччиною

"Німецька туристична сфера високо розвинута, вражає уміння німців відпочивати і розважатись.

Більшість історичних споруд відкриті для відвідування, а на верхніх поверхах розташовані оглядові тераси.

Природа неподалік Альп – неймовірна! Гори, озера і ріки, ліси – всюди є добре марковані пішохідні та велосипедні маршрути, будиночки для ночівлі з локальною кухнею", – перераховує дівчина.

Склярчук – чернівчанка. З її рідного міста до Німеччини можна і їхати, і летіти: "МАУ пропонує переліт Frankfurt-Київ-Чернівці, що коштує орієнтовно від €100. Приватні мікроавтобуси, які курсують "від порогу до порогу" – €120".

До Німеччини можна і їхати, і летіти. Фото Крістіни Склярчук

З України до Німеччини також літає лоукостер Wizzair. Зі Львова можна вилетіти до Берліна, а з Києва – до Гамбурга, Ганновера, Кьольна, Дортмунда, Меммінга, Нюрнберга та Франкфурта.

Перше правило для туристів у Німеччині: квитки на потяги та метро треба купувати до посадки. Кондукторів там немає, натомість, на будь-якій станції може зайти контролер. Штраф за безквитковий проїзд – €40.

"Над німецьким автоматом для купівлі залізничних квитків жартують навіть німці – він дуже заплутаний. Щоб розібратися, треба добряче постояти перед ним, особливо купуючи квитки вперше", – ділиться досвідом Крістіна.

Ознайомитися з розкладом потягів та придбати квиток можна через мобільний додаток Deutsche Bahn.

Плануючи літню відпустку, українці нечасто зупиняють свій вибір на Німеччині, а дарма. Фото Крістіни Склярчук

"Залізничні перевезення – дещо затратна опція: за проїзд в межах країни доведеться викласти €50-70 і вище. Однак це ідеальний варіант, якщо хочеш дістатись місця швидко", – зазначає дівчина.

Тому, щоб здешевити проїзд, Крістіна радить подорожувати повільнішими потягами класів RE, IRE, RB та S (доведеться також робити пересадки). Денний квиток на 1 людину коштує €23, +€5 за кожного наступного пасажира (до 5 людей).

"Дещо дешевші автобусні перевезення, особливо, якщо купувати квиток заздалегідь. Також в середньому за €50 можна придбати авіаквиток для перельотів у межах країни", – уточнює чернівчанка.

Для любителів відпочинку зі спальниками і наметами у Німеччині існує широкий вибір кемпінгів. Тут можна знайти безліч опцій – від найпростіших безкоштовних стоянок і до 5-тизіркових кемпінгів для комфортного відпочинку.

Природа неподалік Альп – неймовірна! Фото надано Крістіною Склярчук

"Середня вартість ночі у тризірковому готелі на півдні країни коштує приблизно €100-120 за двох. У Gasthaus (гостьовий будинок) – від €60. Ліжко у хостелі €25-30. Часто у вартість включений сніданок", – озвучує ціни Склярчук.

За підрахунками Крістіни, філіжанка кави у Німеччині в середньому коштує €2-3, салат €5-7, основна страва €7-15, півлітра пива €3-5.

Вечеря на двох у ресторані з напоями в середньому обійдеться у €40-50.

Фастфуд – орієнтовно €5, це можуть бути страви з німецької, італійської, тайської, індійської та інших кухонь світу.

"Традиційні швабські страви мені особисто не до смаку: це шніцель з фрі, різноманітні сосиски, наприклад Curry Wurst (салат з сосисок), Spatzle (сирна лапша), Maultaschen (наближено до лінивих пельменів, рулетики з м'яса і тіста), Flammkuchen (аналог піци, часто з цибулею), Brezel (хлібний крендель до пива), – перераховує дівчина.

Будь-де можна знайти Bäckerei (булочні) з величезним вибором хлібних виробів і солодощів. Класичний круасан обійдеться в €1-1,5, стільки ж коштує кулька смачного морозива".

У Німеччині варто спробувати традиційні швабські страви. Фото alexandco/Depositphotos

В супермаркетах типу Lidl, Aldi та Kaufland можна знайти їжу, яка не відрізняється вартістю від української.

В неділю зачинено майже все, особливо продуктові крамниці, тому варто подбати про їжу і побутові потреби заздалегідь.

Німеччина – один зі світових лідерів з пивоваріння. Кожен регіон має свої сорти пива, якими місцеві дуже пишаються. Однак, слід бути готовими до незвичних для українських пиволюбів сюрпризів.

Так, замовивши локальне кьольнське пиво Kölsch, будьте готові, що вам його подадуть у маленькому кухлі, ємністю 0.22 літри.

В автентичних кьольнських пабах офіціанти одразу змінюють спорожнілі кухлі на нову порцію, не запитуючи дозволу клієнта.

Те ж відбувається і в Баварії, однак там, ніхто не здивується якщо ви замовите літровий кухоль хмільного напою.

Більшість історичних споруд відкриті для відвідування, а на верхніх поверхах розташовані оглядові тераси. Фото Крістіни Склярчук

"Німці відповідають майже всім стереотипам – вони, справді, дуже практичні, ввічливі, стримані, цінують пунктуальність, працьовитість і родинний відпочинок.

Села та невеликі міста ввечері майже порожні, тихі і безпечні. У мегаполісах варто бути обачними в районі вокзалів", – наостанок розповідає Крістіна, і застерігає від чорного гумору – у Німеччині існує повне табу на жарти щодо нацистського минулого країни.

Грузія. Фото Kray-Zemli.com

ГРУЗІЯ

Це країна – рай для естетів, гедоністів та гурманів. Тут гори, море і розкішні набережні, затишні дворики, п’янкі вина, неймовірна кухня і вражаюча архітектура …

І хоч до Європейського континенту відноситься лише північ Грузії, політично і ментально ця країна традиційно позиціонує себе, як європейську.

Фрілансерка з Чернівців Марія Агісян переконана: Грузія – ідеальна опція відпочинку для студентів, адже немає нічого простішого, ніж організувати бюджетну подорож цією дивовижною країною.

Марія Агісян переконана, що Грузія – ідеальна країна для відпочинку

"Безвіз відкрив багато нових ощадливих можливостей, аби дістатися Грузії", – переконана Марія.

Два роки тому Wizzair скасував маршрут з Києва до Кутаїсі, однак, тепер цим лоукостером можна летіти до Грузії із Будапешта (Угорщина) чи Катовіце (Польща).

"На сайті Wizzair трапляються дуже дешеві рейси, можна знайти квиток навіть за $15. Бюджетні рейси з Одеси та Києва пропонує компанія Georgian Airways. Трохи дорожчі перельоти зі столиці здійснює також МАУ", – перераховує дівчина.

Лоукостером до Грузії можна долетіти навіть за $15. Фото Roxana/Depositphotos

Ще одна транспортна опція – це паром, що курсує з Чорноморська (колишній Іллічівськ) до Батумі. Найдешевша каюта у чотиримісному номері коштує $110, найдорожчий двомісний люкс – $250. У суму входить триразове харчування протягом трьох діб подорожі в один бік.

Найпопулярніший транспорт серед грузинів, за спостереженнями Марії, це автобуси і маршрутки. Пункт призначення часто вказується на лобовому склі, а в межах міста на зупинках встановлені спеціальні табло, що інформують пасажирів про час прибуття транспорту.

В межах країни Агісян радить туристам пересуватися залізницею, адже вона не надто популярна серед грузинів, тож квитки можна придбати навіть в найгарячішу пору.

"Я купувала квитки на потяг вірменської залізниці з Батумі до Тбілісі. Ціна залежить від того, яку полицю ви обираєте: верхню чи нижню", – уточнює Марія.

Скульптура на набережній у Батумі. Фото tdway/Depositphotos

Апартаменти в Батумі, неподалік моря коштують від 40 ларі (1 ларі = 10,80 грн) за добу. Номер у тризірковому готелі в Тбілісі обійдеться від 50 до 100 ларі.

Наша героїня, відпочиваючи у Грузії, зупинялася у хостелах: "У Тбілісі та Батумі місце мені обійшлося в 20 ларі. Це не найдешевша ціна, адже можна знайти значно ощадливіші варіанти, особливо в Тбілісі, де дуже багато бюджетних хостелів".

У старому місті Тбілісі. Фото gregorylee/Depositphotos

Пряна, гостра, ароматна, ситна та контрастна – це все про грузинську кухню, смакова гама якої хоч і дуже різноманітна, однак має власний, притаманний лише їй специфічний характер.

"Обов’язкова кулінарна програма в Грузії – це хінкалі (варто пам’ятати, що їх їдять руками) і хачапурі, рецепт яких змінюється залежно від регіону, – радить Агісян.

У тбіліських ресторанчиках порція хінкалі (5-7 штук) коштує приблизно 3,5-5 ларі. Хачапурі обійдеться від 5 до 10. Роблячи замовлення, раджу зважати на величину порцій, які традиційно у Грузії дуже щедрі".

Хінкалі їдять руками. Фото AChubykin/Depositphotos

Всім відомо, що у Грузії панує культ вина. В країні росте 500 сортів винограду, з яких грузини виготовляють унікальні вина та чачу (виноградний бренді).

"Краще відвідувати невеличкі приватні винарні, де наливають автентичне бочкове вино, а не порошкові підробки", – радить дівчина.

Грузини справили на Марію враження гостинного народу, що любить і вміє веселитися. Власне, саме така слава про них ходить у всьому світі.

Грузини гостинний народ, що любить і вміє веселитися. Фото kljkljh/Depositphotos

Орієнтуватися в Грузії значно простіше тим, хто володіє англійською бодай на базовому рівні, адже цієї мовою вільно розмовляє майже вся місцева молодь.

"Старші люди здебільшого не володіють іноземними мовами. Часто туристи звертаються до літніх грузинів російською. Я б не радила цього робити, адже чимало місцевих мають вкрай негативне ставлення до Росії, можуть не відповісти з принципу", – каже Агісян.

Єдине, чого Марія радить дівчатам – остерігатися надмірної уваги з боку тамтешніх чоловіків: "У спілкуванні з приїжджими жінками чоловіки можуть бути занадто нав’язливими і не схильними до того, щоб сприйняти відмову. Але це стосується не всіх чоловіків. У Грузії є дуже багато прогресивної і сучасної молоді".

Чорногорія. Фото dk_photos/Depositphotos

ЧОРНОГОРІЯ

Ця невеличка Балканська країна розташована на березі Адріатичного моря, неподалік Італії та Албанії, серед мальовничих гірських ландшафтів.

Зі всіх чорногорських курортів найпопулярніший серед туристів – місто Будва. Саме звідти повернулася львівська журналістка Наталія Пиртик з восьмирічним сином.

Вона запевняє – Будва – ідеальний курорт для сімейного відпочинку і немає нічого простішого, ніж самостійно організувати незабутню відпустку для себе та малечі.

Наталія Пиртик була на ідеальному курорті для сімейного відпочинку

"Чорногорія дорожча, ніж Туреччина чи Болгарія. А шопінг в цій країні прирівнюється до європейського, ціни на одяг такі ж як у Відні. Десятиденний відпочинок двом особам обійдеться від €600 до €1000", – уточнює Наталя.

Із Києва та Львова до чорногірських курортів курсують автобуси. Вартість проїзду в один бік стартує від €90. Авіапереліт – опція дорожча, однак саме її радить мандрівникам Наталія:

"Автобусна подорож зі Львова до Будви триває 30 годин. Я не розглядала такий варіант, адже подорожували з дитиною. Хоч подорож авіалініями вартувала €150, але це набагато краща альтернатива довгій і виснажливій поїздці".

Особливо чутливим мандрівникам Наталія радить бути готовими до процесу акліматизації, адже країна знаходиться в горах, у багатьох приїжджих трапляються перепади тиску.

Країна знаходиться в горах і у багатьох приїжджих трапляються перепади тиску. Фото katatonia82/Depositphotos

За площею Чорногорія майже така ж, як Київська область. Тому до будь-якої точки країни можна легко та без проблем дістатися громадським транспортом. Квитки на автобуси та маршрутки коштують €2-3 залежно від відстані.

Та найбільше Наталі сподобалося користуватися водним транспортом:

"Всередині країни є багато островів, які варто побачити мандрівникам. Наприклад, подорож катером на острів Святого Миколая (місцеві називають його Гаваї) коштує €2. Катер курсує кожних півгодини".

Поселення туристів – один з головних заробітків місцевого населення. Оголошення про оренду помешкання можна знайти практично на кожному будинку в курортній Будві.

Поселення туристів – один з головних заробітків місцевого населення. Фото Nomadsoul1/Depositphotos

"Ми з сином винайняли кімнату без кухні у триповерховій віллі, за 10 хвилин ходьби від моря. Вона коштувала €30 за добу. У кімнаті були душ, туалет, рушники, меблі, електрочайник та посуд", – розповідає Наталія.

За її словами, у Будві можна знайти житло, де доба коштує і €10. Однак, за таку ціну треба бути готовими долати 1-2 кілометри до моря.

Українка у Чорногорії дорогих ресторанів не відвідувала.

"Харчувалися в середньому і дешевому сегментах, – розповідає Наталія.

Горнятко смачного латте коштує €2, за стільки ж можна купити велику порцію салату чи суп (телячий, курячий або томатний). Картопля з м’ясом чи рибою коштує €3-4 за велику порцію. Ситний обід обходиться в €7-8".

На місцевому ринку у Будві жінка радить купувати свіжу рибу, яку на прохання покупців можуть одразу посмажити. Це коштуватиме €3-4.

Диню тут можна придбати за €2, кілограм інжиру обійдеться в €4, 300 грам ожини чи малини – €1,20.

За словами Наталії, старше покоління чорногорців добре розуміє і розмовляє російською, а молодь – вільно володіє англійською мовою. Порозумітися з місцевими туристам завжди просто.

Від чорногорського сервісу Наталія у захваті: "Для них не існує "одноразового" туризму. Ці люди неабияк пишаються, коли мандрівники повертаються до їхньої країни знову і знову".

Емма Антонюк, спеціально для УП.Життя