15 сніданків для добрих ранків: Як фотограф перевірила на собі рецепти та місця для пікніків

Страв, які можна приготувати на сніданок, – дуже мало.
Тим, хто подумки погодився із цими словами, легко заперечить фотограф Дарина Миронець, яка 4 місяці збирала рецепти ранкових страв, що готують у Мексиці, Італії, Франції та Україні.
Разом із чоловіком Романом вони готували їх та йшли на пікнік, заразом перевіряючи Київ на місця для посиденьок на пледі.
Усім, що скуштували, побачили й сфотографували, дівчина 4 місяці ділилася на Facebook із хештегами #фоторанки та #фотосніданки.
А коли 15 пікніків відбулися, Дарина розповіла "Українській правді. Життя", якими мають бути сніданки для дійсно добрих ранків.
ГОТУВАТИ МОЖЕ КОЖЕН
|Дарина й Роман
"Якось із чоловіком Ромою ми розмовляли, і я подумала, що було б добре сходити разом на пікнік. Так усе і закрутилося", – розповідає Дарина.
У червні вони вибралися на перший сніданок у Ботанічному саду імені Миколи Гришка, взявши сендвічі з сирним соусом і салатом лолло.
"Давно думала про те, що можна було б зробити якийсь фотопроект, і він так природньо виник.
У першому пості на Facebook я просто виклала фото, не анонсуючи, що запланувала серію.
Написала до них всього кілька речень, а люди так добре відреагували. Стало зрозуміло, що із цього треба робити щось більше", – пригадує дівчина.
|На перший сніданок у Ботанічному саду імені Миколи Гришка пара взяла сендвічі із салямі та салатом лолло
Готувати для пари – спільне захоплення. Мандруючи десь в Україні, Дарина з Романом у першу чергу цікавляться всілякими ресторанчиками, кав’ярнями або обирають країну, де їм була б цікава їжа.
"Кулінарією я особливо не захоплювалася, доки не переїхала 7 років тому у Київ, і не довелося самій собі готувати, – усміхаючись пояснює дівчина.
Моя мама добре куховарить, бабуся випікає. В якийсь момент почала помічати, що я теж отримую від цього задоволення".
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Так фотограф вирішила, що потрібно започаткувати традицію – провести 15 сніданків на природі.
І водночас – перевірити на собі рецепти страв для ранкового перекусу, сходити на пікнік у різні місця Києва та пересвідчитися, які з них придатні, а які – ні.
"Це був виклик ще й тому, що мені дуже важко доводити довгострокові справи до кінця. Я із тих людей, які загорілися – тож треба швидко все зробити.
Цей проект зі сніданками фактично більш ніж на чотири місяці розтягнувся, – ділиться Дарина.
Щотижня викладати по одному фотосніданку не завжди вдавалося, тому що припадала літня відпустка, іноді ми приходили у місця зовсім не придатні для пікніків.
Але я запланувала собі 15 сніданків – зробила всі. Хоча спочатку не дуже була впевнена, що зможу".
У меню фотосніданку Дарини зазвичай є щось солоне та солодке і, звісно, напій до них. Усе ретельно сплановано й продумано.
"Я не професійний кухар, це лише захоплення. Для мене дуже важливо надихнути людей цим фотопроектом, підкинути ідеї, що можна готувати для себе, – додає вона.
В Україні ж немає чітко визначеного сніданку, як англійський, наприклад. У нас люди можуть і борщ їсти вранці".
|Пікнік на Трухановому острові
Перші ранкові пікніки не були тематичними, пізніше у Дарини з Романом з’явилися ідеї зробити мексиканський, французький, італійський та іспанський сніданки, український також.
Страви подружжя готувало за своїми рецептами, знаходило у мережі або у власній колекції кулінарних книжок, які купували в Україні і за кордоном.
|Емпанади з персиками
Для пікніків Дарина і Роман обирали страви, які може приготувати кожен.
Наприклад, кесаділью з куркою та грибами й емпанади з персиками з мексиканської кухні смажив та пік саме чоловік.
"Крім того, це страви, які зручно брати із собою на пікнік. Тобто їх можна легко покласти в якусь форму чи банку, як наприклад, гранолу або салат, – розповідає фотограф.
Рецепти я завжди викладаю, вони не секретні, ми дійсно перевірили їх.
Знаю, після мене люди їх теж готували. Бачила, що після того, як я викладала фото зі сніданків на Facebook, знайомі приходили на ті місця з тими ж продуктами.
Тому все це насправді просто – ті, хто захочуть, приготують".
ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
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"Місця, куди ми йшли на пікнік, – це теж дуже важлива складова. Вони призначені не обов’язково для сніданків, там просто виходило гарно відпочити, – веде далі Дарина.
У нас не дуже популярно просто прийти в парк, розстелити плед і не смажити шашлики десь на березі Дніпра, а взяти із собою їжу. Це насправді хороший спосіб відпочинку. Я чула, мовляв "от, ти робиш це винятково заради фото".
Та ні, ми беремо з собою усе необхідне для пікніка, їмо, відпочиваємо.
Цим проектом я намагаюся трохи популяризувати такий спосіб проведення часу. Бо це класно, на мою думку. До того ж, красиво".
Формула вдалої локації, у баченні дівчини, проста: гарний ландшафт + придатне саме для пікніка місце + вільний доступ для всіх.
За 4 місяці втілення фотопроекту Дарині й Роману вдалося провести пікніки на Трухановому острові, галявині поблизу Музею історії України, на озері Тельбин, у парку "Феофанія", на Арт-причалі.
|Пікнік на озері Тельбин
Перші та заключні ранкові посиденьки Дарина вирішила влаштувати у тому самому місці – Ботанічному саду на Печерську.
Між тим, їм із чоловіком та друзями вдалося побувати із пікніком на ВДНГ, у Пирогово та Парку КПІ.
Пара також натрапила на 6 місць, де їм не вдалося поснідати.
"Ми з Ромою не ліниві, приходили туди і вдруге, і втретє, або доводилося шукати інші локації, якщо було негарне світло або багато людей, – говорить Дарина.
Критерії, які для мене дуже вагомі – там мають бути зони, де можна сидіти, розкласти плед. Наприклад, у великому Маріїнському парку можна посидіти на лавці, але десь спокійно на траві – не вдасться.
Ще один важливий для мене момент – панорама, яка відкриватиметься. Я часто обираю місця, де є гарні краєвиди".
(Для перегляду світлин скористайтеся стрілочками)
Піти деінде Дарині з Романом довелося з Арки дружби народів та Київської фортеці.
"Мені також важливо, щоб до місця був вільний доступ.
Вхід може бути платний, я не заперечую. Коли за парком доглядають – за це можна заплатити.
Але у деяких місцях не можна сидіти на газонах, просять плату за те, що на цій території фотографуватимуть, – аналізує дівчина.
|Фріттата з цукіні на сніданок
Для мене це дуже дивно. Зараз майже у кожного є смартфон, а через те, що бачать велику камеру в мене на плечі, просять додаткової оплати.
Мій пост у Facebook, в Instagram, де ставлю геолокацію, все-таки трохи рекламує місце. Я не хочу, щоб за моєю порадою люди йшли, а потім у них виникали проблеми, якщо вони захочуть посидіти на газоні або зазнімкувати щось".
Багато часу у подружжя йде, аби все добре продумати. Та зусилля варті результату. Дарина розповідає, що кілька разів бачила, як її друзі після постів #фоторанків йшли на ті самі місця й самі ділилися світлинами звідти.
Окрім фото, у соцмережах дівчина отримує відгуки про свою справу й дуже тішиться цьому.
ЗНАЙТИ ГАРМОНІЮ У КАДРІ
|Український сніданок із дерунами і гречаниками
"У проекті фотосніданків поєдналося все, що я люблю – фотографування, приготування страв, відвідини різних місць у Києві. Плюс ми ще багато часу проводили разом із чоловіком.
Ми взагалі ліниві до того, аби постійно ходити кудись гуляти, а тут щотижня вибиралися.
Я не знаю, як проект ще відгукнеться після завершення, але дуже щаслива, що він був у моєму житті", – з усмішкою говорить Дарина.
(Для перегляду світлин скористайтеся стрілочками)
"Коли переїхала у Київ, тато віддав мені плівкову – знімала на неї. А потім заробила на першу неповноформатну камеру, фотографувала друзів і взагалі усе, що траплялося під руки. Пізніше почалися і платні зйомки", – розповідає вона.
Тепер охоче фотографує людей, особливо отримуючи задоволення від портретних та сімейних зйомок.
"Мені дуже важко вдавалася предметні знімки – довго мучилася, як усе виставити, нервувала. Особливо коли робила фото 2 секунди, а перед тим півгодини-годину ламала собі голову, як усе виставити.
Та ще й зазнімкувала бувало – а світлина не подобається. Тоді я вирішила розвиватися ще і як предметний фотограф. Зараз уже швидше знаходжу гармонію в кадрі", – ділиться Дарина.
Крім того, завдяки ідеї з пікніками дівчина постійно шукала нові страви для ранкових трапез, а не піддавалася спокусі просто закинути у воду пасту чи посмажити омлет.
Жоден з її сніданків не повторився, а за увесь час вдалося випробувати на собі понад 30 варіантів того, що можна скуштувати ранком.
|Англійський сніданок
"Ми довго думали, що приготувати на український сніданок. Страви нашої кухні доволі ситні. Ламали голову кілька днів, але врешті зійшлися на дерунах, гречаниках, і сирниках, бо їх можна зробити у духовці, щоб було більш дієтично", – говорить Дарина.
За 4 місяці #фоторанків улюбленим місцем подружжя стала галявина біля Музею історії України.
"Ми взагалі-то збиралися влаштувати пікнік неподалік Пейзажної алеї, але не змогли зручно розташуватися й повернулися тоді до Музею історії.
Там дуже добре доглянутий газон, відкривається гарний краєвид на Поділ. Затрималися ми надовго – прийшли десь о 8 ранку і змогли піти вже біля 2 дня", – пригадує дівчина.
За підсумками проекту Дарина планує створити мапу "пікнікових місць" Києва й опублікувати її.
"Київ для себе я відкрила інакшим – це теж важливо. Я дізнавалася не менше нового, виїжджаючи на пікнік, ніж та людина, яка потім переглядала мої дописи.
Єдине що, я звісно, трохи не висипалася, але проект не безкінечний – висплюся трошечки пізніше", – жартома підсумовує дівчина.
|Заключний сніданок із ванільними мафінами, вівсяним печивом з курагою і гарбузовий пиріг на додачу
Наталія Вуйтік, УП
Усі фотографії – Дарини Миронець.
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