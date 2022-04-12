У Ватикані вирішили провести Хресну дорогу за участі росіянки та українки. В Україні відреагували

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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12 квітня 2022

У Ватикані хочуть, щоб під час Хресної ходи на страсну п’ятницю у Римі, яка запланована на 15 квітня, хрест символічно тримали українка та росіянка.

Про це повідомило "Радіо Ватикану", зазначивши, що хрест понесуть в руках Ірина та Альбіна, які переїхали до Італії два десятиліття тому. 

Так у Ватикані хочуть "помирити" українців та росіян, однак така ідея обурила українців. Дипломати вже звернулись до Папського престолу.

"Посольство України у Ватикані розуміє та поділяє загальну стурбованість в Україні і багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї.

Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити труднощі реалізації цього та можливі наслідки", – сказав посол України у Ватикані Андрій Юраш.

 Фото: ursula1964/Depositphotos

До заяви посла приєдналась і його дружина Діана Юраш, яка назвала такий крок Ватикану негуманним.

"Це негуманно. В усіх сенсах: і через використання етнічного походження жінок, далеких від своїх історичних батьківщин не лише географічно, але й ментально", – пише вона.

Цю ідею також не підтримали в Українській греко-католицькій церкві, назвавши її несвоєчасною та двозначною.

"Для греко-католиків України тексти і жести ХІІІ стації цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. 

Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання", – каже глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

*Хресна дорога – це богослужіння, яке складається з 14 станцій та символізує шлях Ісуса на Голгофу перед розп’яттям.

Глава УГКЦ передав до Ватикану численні негативні реакції від українців та священників, які переконані, що жести примирення можливі лише після закінчення війни.

Нагадаємо, раніше Папа Римський засудив звірства російських окупантів у Бучі та показав блакитно-жовтий прапор, який йому надіслали зі звільненого міста.

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