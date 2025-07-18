На хвилях Світязя: все, що треба знати про відпочинок на найглибшому озері країни

Після прохолодного червня до України нарешті прийшла класична липнева спека, від якої плавиться асфальт.

Втекти від неї нікуди – хіба що під кондиціонер. Набагато приємніше вирватись із міста ближче до води. Але куди саме?

"УП.Життя" пропонує провести вихідні на найтуристичнішому озері Волині – Світязі. Тут піщані пляжі, чиста вода, мальовнича поліська природа та найсмачніші свіжі пончики, які продають буквально на кожному кроці.

Також ми самі перевірили, які розваги пропонує місцевий бізнес, дослідили інстаграмні локації озера Світязь та з’ясували, чи справді тут засилля комарів.

У цій статті ви дізнаєтесь:

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як дістатись до озера Світязь;

які ціни на оренду житла;

які страви обов’язково варто спробувати;

чим зайнятись на відпочинку, окрім лежання на пляжі та купання.

Де розташоване озеро Світязь та в чому його унікальність?

Світязь входить до каскаду Шацьких озер, що розташовані на північному заході Волинської області. Звідси до білоруського кордону – близько 20 км. Саме тому в перший рік війни тут було дуже мало відпочивальників, однак зараз цей факт вже нікого не лякає.

З-поміж понад 30 озер Світязь найбільший: його максимальна глибина становить понад 58 метрів.

Трішки історії – озеро сформувалось в льодовиковий період близько 10-12 тисяч років тому. Вода тут чиста з декількох причин: озеро живиться чистими артезіанськими водами, а навколо немає великих промислових підприємств.

Площа озера Світязь становить 25,2 км², середня глибина - 7 метрів Фото: Тетяна Бугаєнко

Як доїхати до озера Світязь?

Якщо ви їдете на авто, передусім беріть курс на Ковель трасою Київ-Ковель-Ягодин. Це друге за величиною місто Волинської області і фактично головний транспортний вузол.

Від Ковеля до Світязя трохи більш як 80 км. Трасу ремонтували відносно недавно – в 2021 році, тому доїхати швидко не буде проблемою.

Майте на увазі, що на під’їзді до Шацького національного парку стоїть блокпост. Тут необхідно сплатити туристичний збір за в’їзд на територію заповідника. У розпал туристичного сезону черга з автомобілів розтягується на декілька кілометрів, тож є шанс потрапити у затор.

Хто їде не на авто, тут найкращий варіант – їхати автобусом або потягом до Ковеля. Наприклад, якщо ви прямуєте із Києва, то обирайте потяг "Київ-Ковель", який відправляється з Києва близько 22-ї, а до Ковеля прибуває близько 8:20 наступного дня.

У період з 8:00 до 11:00 із автостанції "Ковель" відправляється декілька маршруток на Світязь. Дорога триває до двох годин, а один квиток обійдеться в 200-250 грн.

Дорога від Ковеля до Світязя займе трішки більше години Скріншот з Google Maps

Скільки коштує оренда житла на Світязі?

На Шацьких озерах є декілька варіантів житла на будь-який смак. Готелі – найдорожчий із них. Ціни варіюються залежно від спектра послуг, зручності, відстані до центрального пляжу. Одна ніч для двох дорослих коштуватиме від 1400 до навіть 6500 грн.

Другий варіант – приватні садиби. Здебільшого це котеджі, які здають в оренду місцеві жителі.

Вибір тут максимально широкий. Ціни у садибах варіюються від 800 грн за ніч (є помешкання мінімум на двох людей) і до майже 3 тисяч. Все залежить від умов та від місця розташування садиби відносно пляжу.

Найбільш "спартанський" варіант – оренда кімнати. Тут ціна стартує від 250 грн з людини. Зрозуміло, що зручностей буде небагато, але щоб просто десь переночувати – чому б і ні.

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Які пляжі на озері Світязь – найкращі?

Найкраща інфраструктура – на центральному пляжі у селі Світязь. Тут є лежаки, пост рятувальників, багато смітників, поруч – численні магазини та заклади харчування.

Світязь дуже пологий. На центральному пляжі дорослій людині треба пройти метрів 100, щоб вода сягнула хоча б по груди. Це мінус для відпочивальників, які люблять багато плавати, але велика перевага для тих, хто приїжджає з малими дітьми.

Ще один популярний пляж – в урочищі Гряда. Сюди автомобілем від села Світязь близько 10 хвилин. Раніше Гряда була місцем, де постійно проводили дискотеки, тому тут було шумно і неспокійно, однак останніми роками стало значно тихіше.

Такий вигляд має центральний пляж на озері Світязь Фото: Тетяна Бугаєнко

Чим зайнятись під час відпочинку на Світязі?

Одна з популярних на Світязі розваг – взяти на прокат катамаран. Оренда одного катамарана, залежно від розміру, становить близько 300 грн за годину.

Взяти в оренду можна і sup-борди – дошки на одну людину для плавання з веслом. Це обійдеться орієнтовно в 200 грн за годину.

Якщо ви хочете побачити більше поліської природи, можна замовити екскурсію: на байдарках, пішу, на велосипедах чи "сафарі" на позашляховиках. Найдорожча з них – екскурсія на байдарках (1000 грн з людини) до сусідніх озер Перемут та Луки. Екскурсії тривають декілька годин, туди можна і з дітьми.

Катамарани "готові" до подорожі озером Фото: Тетяна Бугаєнко

Ще одна розвага – дістатись до острова посеред Світязя, який місцеві жителі називають "островом кохання". Він доволі немалий, має близько 7 гектарів площі. Туди організовують тури на човнах.

Місце безлюдне, хоча, як писала Волинь24, у часи Радянського Союзу тут збудували "дачу" для партійних діячів. Її розібрали в 2016 році. Наразі ж на острові живе велика кількість птахів, переважно, бакланів та чапель.

Місцеві називали його "будинком космонавтів". Його розібрали в 2016 році Фото: Олена Лівіцька, Волинь24

Що поїсти під час відпочинку на Світязі?

Якщо відпочинок на українському морі асоціюється передусім з вигуками продавців "пахлава медова і солодка кукурудза", то у випадку Світязя перша асоціація – це "свіжі пончики".

Якщо ви також хочете скуштувати цей смаколик, шукайте на пляжі продавчинь, які зазвичай ходять із велосипедами та великими сумками, набитими солодкою випічкою.

Продавці пончиків зазвичай ходять із велосипедами, навантаженими сумками і великою тарою Фото: Тетяна Бугаєнко

Начинка різна: чорниці, вишні, мак, шоколад, згущене молоко, ожина. Коштують пончики 50-60 грн за штуку. Перед тим, як віддати його, продавчиня густо посипле пончик цукровою пудрою, щоб ввести вас у справжню вуглеводну кому.

Також на Світязі продають багато риби. В’ялена, сушена, з ікрою і без – варіантів приготування багато. У асортименті переважно соми, коропи та вугрі. До прикладу, один копчений вугор обійдеться орієнтовно в 900 грн.

Придбати рибу можна на пляжі у продавців, або ж на рибному ринку, що навпроти центрального пляжу у селі Світязь.

Що ж до закладів, то якщо хочете чогось автентичного, обирайте суп з рибою (наприклад, із сомиком), або будь-які страви з грибами – вони тут теж чудові.

Також у сезон не пропустіть можливість поласувати місцевими ягодами, зокрема, чорницею. Також навколо Світязя є багато господарств, де вирощують лохину в промислових масштабах, тож рекомендуємо скуштувати і її.

Пончики у цукровій пудрі - найсмачніший десерт на Світязі Фото: Тетяна Бугаєнко

Які мінуси відпочинку на Світязі?

Перший мінус: останніми роками центральний пляж на Світязі стає все більш шумним через збільшення потоку туристів. Тут проводять фестивалі, концерти та дискотеки – це може не підійти тим, хто шукає єднання з природою та розслаблення.

У соцмережах розповідають і про випадки, коли відпочивальники вмикають російську музику. Наразі це радше поодинокі ситуації, ніж тенденція, але вони таки є.

Тому якщо ви шукаєте спокою, зверніть уваги на бази, що розташовані далеко від центрального пляжу і мають власний вихід до води.

Другий мінус: їхати сюди без автомобіля доволі незручно. Так, маршрутки є, але їх відносно небагато.

Також майте на увазі, що таксі тут дуже дороге. До прикладу, за поїздку в 3 км з вас можуть взяти декілька сотень гривень.

На Світязі можливі шторми. Щороку Волинська Державна служба з надзвичайних ситуацій декілька разів у сезон звітує про порятунок туристів, яких шторм застав зненацька під час катання на човні чи катамарані. Це не те щоб мінус, але однозначно момент, на який варто зважати: радимо переглядати прогноз погоди і не відпливати далеко від берега, якщо можлива негода.

Окрім цього, пам’ятайте, що на поліських озерах зазвичай багато комарів. Тому подбайте про себе – візьміть з собою спрей від комах.

На Світязі буває доволі вітряно Фото: Тетяна Бугаєнко

Чому варто поїхати на Світязь?

Тут чиста вода, піщані пляжі та всі умови для приємного і безпечного купання. Є можливість взяти у оренду човни, катамарани, sup-борди.

Озеро неймовірно красиве. Воно величезне і має неймовірний вигляд, особливо під час заходу сонця. Тут можна зробити масу інстаграмних фото – традиційно туристи фотографуються біля човників, на головному пірсі на центральному пляжі, а також на гойдалках, встановлених на мілководді.

На Світязі можна смачно поїсти, посмакувати місцевою рибою, лісовими грибами, легендарними пончиками та ягодами.

А якщо ж Світязь набридне вам за день – не проблема поїхати та дослідити інші Шацькі озера. Пісочне, Пулемецьке, озеро Чорне – всі вони унікальні та по-своєму прекрасні. Місцеві люблять повторювати, що кожен за життя повинен побачити всі озера Волині – можете розпочати цей захопливий квест просто зараз.