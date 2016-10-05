Как маленькая группка людей сдвинула с "мертвой точки" целый Минздрав

05.10.2016

Анастасия Леухина, со-инициатор кампании #пуститевреанимацию, член экспертного совета по реформированию при МВД, глава аттестационной комиссии Национальной полиции Украины

Кампания #пуститевреанимацию была не только успешным взбалтыванием бури в стакане прогнившей системы здравоохранения. Она стала живым доказательством того, как маленькая кучка людей может изменить даже отечественный МОЗ.

Прецедент этой кампании важен с точки зрения того, как можно не просто кричать о своей боли или протестовать, а довести свою боль и энергию протеста до утвержденного документа, до базы системных изменений внутри отечественной медицины.

До недавнего времени ни родственники, ни другие посетители не могли повидаться с пациентами реанимаций.

Это приводило к тому, что дети в реанимациях неделями не видели своих родителей, к тому, что и дети, и взрослые умирали в одиночестве, так и не попрощавшись со своими родными.

Родственники пациентов неделями находились в информационном вакууме, дежурили на лестничных клетках под дверями отделений, передавая по списку купленные лекарства для своих родных и не имея никакой информации ни о состоянии пациента, ни о его лечении, ни об использовании купленных лекарств.

Кампания за открытие реанимаций с популярным хештегом в фейсбуке #пуститевреанимацию успешна и особенна следующим:

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Давайте снова закроем реанимации? Почему открытость не всем удобна

Супрун просить інформувати МОЗ про відкритість реанімацій

Реанімація, де двері відчинені навстіж

Реанімація нормальної країни. Як в Австралії виходили нашого малюка вагою 1160 грамів

– это один из самых либеральных приказов, в котором есть минимум ограничений - ты не должен доказывать родственные связи, не должен соблюдать часы посещения, не должен покупать большую торбу лекарств за право увидеть близкого;

– основа приказа – текст, разработанный на базе материалов, подготовленных двумя юридическими компаниями pro bono, и открыто обсужденный среди широкого сообщества пациентов, благотворительных фондов и общественных инициатив;

– сама кампания была очень эффективной, поскольку с помощью медиа, соцсетей и коммуникационной стратегии она мобилизовала не только простых граждан, чьи семьи стали жертвами закрытых реанимаций, но и чиновников разного уровня, депутатов и журналистов.

Поскольку я стала одним из драйверов этой кампании, хочу поделиться некоторыми уроками работы в ней. Для тех, кто захочет творить изменения своими руками.

1. Политическую волю можно строить даже там, где ее нет

На первых порах у нас внутри системы был один соратник – замминистра здравоохранения. К концу кампании его уже не было в министерстве, но впоследствии свою поддержку этой инициативе публично и фактически озвучивал даже новый глава министерства.

Чтобы построить политическую волю сверху, важно сформировать и структурировать запрос снизу.

Политическая воля – это не мифическое желание что-то изменить.

Это готовность выделить ресурсы и довести задуманное до логического конца.

Это результат лидерства и выстраивания коалиций, а не стечения обстоятельств или конъюнктуры. И она ничего не стоит, если нет управленческой мощности на ее внедрение.

2. Коммуникация – 99% работы

Самая большая и невидимая часть результативной кампании – постоянная коммуникация –вертикальная и горизонтальная.

Много рабочих дней по 12-14 часов непрерывной коммуникации с активистами, журналистами, чиновниками, врачами, пациентами и депутатами.

Коммуникация позволяет выстраивать новые каналы, достучаться до широкого круга соратников и выстраивать отношения, которые потом помогают воротить горы. Потому что коммуникация помогает создавать доверие.

Многоуровневая, честная и качественная коммуникация – топливо любого начинания.

3. Давление со всех сторон в ограниченный временной срок

Мы часто хотим быстрого и дешевого результата. Потому выбираем одну точку приложения усилий.

Но для результативной кампании важно фокусировать усилия во времени. Нужно оказывать давление (не физическое, очевидно, а интеллектуальное и политическое) на многие точки (читай людей и институты) в конкретный промежуток времени.

Если размазывать его на долгие месяцы, теряется ощущение срочности и важности, следовательно, падают шансы добиться желаемого результата.

Во время кампании мы в один промежуток времени направляли свои усилия на работу с разными целевыми аудиториями, чиновниками, политиками, пациентами, их семьями, персоналом больниц, международными организациями и медиа.

4. Запросы о помощи и благодарности – индивидуально, а не оптом

Общие фразы, призывы к действию, обезличенные воззвания в соцсетях и газетах намного менее результативны, чем конкретно сформулированные запросы.

Важно стучаться к конкретному человеку и просить его о конкретных вещах. И не важно, речь идет о депутатском запросе, визите в больницу или перепосте важной новости.

Критично выстраивать отношения с каждым, укреплять цепочку доверия через личный контакт и историю позитивного опыта взаимодействия. И не забывать благодарить каждого за его малый или большой взнос.

Просто потому, что сам бы ты не справился. Для меня самым большим подарком этой кампании стали люди, которых удалось узнать.

5. Диалог с противниками

Истина рождается в споре – не просто красивые слова.

Обычно мы привыкли избегать конфликтов, избегать оппонентов и острых разговоров. Опыт этой кампании показывает, что отличное от твоего мнение важно. Оно важно потому, что в нем часто есть рациональное зерно и куча эмоционального багажа.

Рациональное зерно в мнении оппонента поможет усовершенствовать предлагаемое тобой решение и доработать собственную позицию.

Когда люди избавляются от эмоционального багажа в разговоре, их можно лучше расслышать, и лучше понять. И это зачастую тоже помогает формировать отношения. Даже с теми, кто с тобой категорически не согласен.

6. На власти надейся, но сам не плошай

Зачастую, чтоб довести начатое до логического конца, важно сделать это самому, не рассчитывая на формальные обязанности госструктур.

Если нужен результат, не стесняйтесь творить его сами - разрабатывать проекты нормативных документов, инструкций, организовывать медиамероприятия и задавать тон и темп прогрессу. Так надежнее.

В итоге за основу приказа МОЗ взят текст, разработанный волонтерами кампании, и это значительно повлияло на качество приказа.

7. Мультиуровневая дипломатия

Когда я училась миротворчеству, особое внимание в курсах по урегулированию конфликтов уделялось мультиуровневой дипломатии – когда усилия по установлению и поддержанию диалога одновременно ведутся на очень разных уровнях.

В нашем случае мы выстраивали диалог со всеми причастными – от медсестры в больнице или родственника умершего пациента до министра или депутата. Мы не дошли разве что до Президента.

Эта кампания стала успешной благодаря тому, что ее костяк активистов устанавливал контакт и вел множество диалогов с разными стейкхолдерами, создавая пространство и для диалога между ними.

8. Личная история стоит тысячи страниц

К сожалению, у меня была своя история о смерти сына в реанимации. На то, чтоб решить ею поделиться у меня ушло 12 лет.

Даже в активной фазе кампании я долго откладывала написание своего текста о том, почему допуск в реанимацию - это невероятно важно и как это возможно. Этот текст стал толчком для привлечения внимания к теме и поддержки новых людей.

Конечно, аналитика и цифры важны. Но у нас их не было, потому что медицинский учет и статистика не только закрыты, но и исковерканы настолько, что перестали быть информативными.

Личная история, искренне рассказанная из первых рук, зачастую творит бОльшие чудеса, чем множество обоснованных цифр и отчетов. И она проясняет для других твою собственную мотивацию, а это помогает выстраивать доверие.

9. Индивидуальные амбиции VS общий результат

Самым интересным и профессионально сложным элементом кампании стала командная, скоординированная работа ряда организаций и личностей, многие из которых не были до нее знакомы и до сих пор лично так и не виделись.

Поскольку все личности были очень сильными и яркими, то поддержание здорового баланса между личными амбициями и коллективным результатом было основным залогом продуктивности.

Было очевидно: как только кто-то один решит использовать ситуацию для своего личного продвижения, то проиграют все. Сложно работать там, где зашкаливают личные амбиции.

Нам удалось сработаться именно потому, что каждый из нас отложил амбиции в сторону ради общего результата, и в итоге мы как команда пришли к общему win-win.

Способность отложить собственные планы в сторону и сфокусироваться на общем результате повышает градус доверия внутри команды.

10. Горизонтальное лидерство

Журналисты часто спрашивали меня, кто является самым-главным-ведущим в этой кампании, но правда состояла в том, что у нее было много лидеров.

Не обсуждая это вслух, мы понимали, что фокусировка на конкретных персоналиях и ассоциирование кампании с ними, сузит пространство для проявления сильных сторон разных членов команды и, в итоге, снизит их мотивацию к совместной работе.

Для каждого из нас было много пространства проявить свой креатив, добавить свои компетенции, подмешать своих знаний, умений и связей в общее дело.

В итоге комментарии и интервью для медиа давали многие, во встречах с чиновниками принимали участие многие, даже на пресс-конференции выступали многие. Это и создало возможность реализовать все 9 вышеописанных пунктов и прийти к результату, а не разойтись, разругавшись посреди пути.

Пожалуй, самый важный вывод состоит еще в том, что когда ты долго и мучительно борешься за приказ, получаешь его и радуешься как ребенок, через пару недель ты осознаешь, что это все цветочки.

Огромный кусок работы по открытию дверей и сердец – больниц и людей, впереди. Потому что приказы без людей, воли, настойчивости, сердечности и человечности ничего не стоят. А путь к человечности больниц и системы здравоохранения в общем нам предстоит еще долгий. Мы продолжаем бороться. Присоединяйтесь!

Вместо послесловия

Оглядываясь на 10 месяцев очень активной, иногда изнуряющей работы над кампанией, я поняла, что отдав много сил и энергии, я на самом деле разбогатела.

Разбогатела опытом внедрения изменений, новыми навыками, фантастическими людьми вокруг и ощущением крутейшей команды рядом, с которой ничего не страшно.

Отдавая себя хорошему делу, ты богатеешь. Работая вместе над со-творчеством изменений, которых ты хочешь, ты сам создаешь для себя и других надежду и веру в то, что будет иначе. Непременно. Потому что ты сам творишь это "иначе". Уже сейчас. Если не пробовать, точно ничего не получится.

"Не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих людей, активных граждан, способна изменить мир. Более того, только так всегда и было", – Маргарет Мид.

Анастасия Леухина, со-инициатор кампании #пуститевреанимацию, член экспертного совета по реформированию при МВД, глава аттестационной комиссии Национальной полиции Украины