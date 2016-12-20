8 уроков Disneyland для украинских городов

20.12.2016

Анастасия Леухина, экс-глава аттестационной комиссии Национальной полиции Украины, член экспертного совета по реформированию при МВД, со-инициатор кампании #пуститевреанимацию

Если в детстве, когда Disneyland открылся, я мечтала попасть туда, как в сказку, то уже во взрослом возрасте поездка представлялась мне сущим кошмаром.

Я травмирована опытом пребывания в толпе, участия в массовых городских мероприятиях в украинских реалиях, потому большое скопление людей, множество детей и толпы незнакомых людей вызывают у меня как минимум дискомфорт, а как максимум – ужас.

Одна коллега однажды заметила, увидев во мне желание дистанцироваться от толпы, что у меня "отчетливые черты нордического характера".

Если б мои друзья не купили нам билеты и не отвезли бы нас сыном в Disneyland, я бы до сих пор туда не добралась. Но когда я вышла из этого огромного парка на востоке Парижа, я осознала, что это не у меня нордический характер, это мы в Украине не умеем проводить и организовывать городское пространство в общем и массовые мероприятия в частности.

Нам есть чему поучиться у империи развлечений Disney – как делать публичное пространство комфортным для людей в целом и как делать его привлекательным для приезжих посетителей в частности.

Когда я бродила по парку, меня не столько привлекала вся яркая мишура, я восхищалась многими мелочами, которые были продуманы для того, чтоб люди всех возрастов могли подолгу находиться в этом пространстве (и оставлять там побольше денег).

Я почувствовала, что корпорация инвестировала много ресурсов в изучение поведения людей, и мне хочется, чтоб мы воспользовались их опытом для обустройства более комфортной городской среды. У Disney ясно прослеживается как инвестиции в человеко-центрированное пространство в долгосрочной перспективе окупаются.

Эта продуманность о простом человеческом комфорте, конечно, имеет четкую экономическую подоплеку – ведь, когда ты расслаблен, ты больше и чаще тратишь деньги.

Низкий уровень комфорта и расслабленности украинских городах сильно бросаются в глаза, когда приезжаешь из заграницы. Ведь именно присутствие людей разных возрастов на улицах делает города живыми и привлекательными, а комфорт передвижения по городу – "вдохновляет" туристов оставлять в нем больше денег в свое удовольствие.

Информация о времени ожидания и о нюансах пользования для менее мобильных групп. Для увеличения нажмите на изображение

Туалеты: много, везде и для всех

При том, что туалеты достаточно дороги в строительстве с инфраструктруной точки зрения, они везде в поле зрения и легкой доступности. В них есть условия для людей с инвалидностью, для ухода за маленькими детьми и для самих детей. К примеру, низкие раковины и унитазы для удобства детей. Наличие туалетов, которые не пахнут, создает большую степень комфорта.

Я предполагаю, что более развернутая инфраструктура доступных туалетов позволит не только увеличить потоки туристов, но и вырастить продажи услуг в сфере гостеприимства.

Урны для мусора: много и часто

Мне бросилось в глаза то, что при таком количестве людей я нигде не видела мусора.

Говорят, что когда Уолт Дисней запускал свой первый парк, он покупал хотдог и кушал его, считая шаги. В среднем на поедание хотдога у него уходило 30 шагов, посему урны там расположены на расстоянии 30 шагов друг от друга.

Некоторые издания пишут, что все урны там соединены специальнойй системой автоматического отсоса мусора. Киеву или Тернополю она, конечно, в нынешних условиях не грозит. Но правило 30 шагов, актуальное для человечества в принципе, можно запросто использовать для улучшения сети сбора мусора и укрупнения в избранных местах контейнеров для него.

Удобная поверхность для ног и колес

Пожалуй, самым большим впечатлением стала полная безбарьерность среды. 30 000 метров квадратных, доступных людям, перемещающимся на детских и инвалидных колясках. Там практически нет ступенек, а где они такие есть – всегда есть грамотно спланированные пандусы для колясок.

Это делает пространство комфортным для маленьких детей, детей на детских и инвалидных колясках, взрослых, которые с ними приезжают, пожилых людей. Каждый может выбирать свой темп и передвигаться по всему пространству (отдавая все силы на удовольствия и трату денег, а не на проталкивание и подъем колясок).

Тут создали пространство комфортное для маленьких детей, детей на детских и инвалидных колясках, взрослых, которые с ними приезжают, пожилых людей. Эти коляски можно одолжить для детей и взрослых

Мы были там в сильный дождь, но могли передвигаться, благодаря хорошей системе сливов луж просто не было.

Создание безбарьерного пространства важно не только из социально-медициских соображений. Возможность передвигаться на велосипедах, инвалидных и детских колясках будет привлекать больше людей, которые будут создавать ощущение живого и бурлящего города, а бурление жизни в городе будет, в свою очередь, привлекать больше туристов, которые будут привозить деньги.

Транспорт: учтено все, даже для детских колясок

Огромной парковкой на тысячи паркомест, прямым подъездом жд-станции и сообщения с тоннелем под Ла-Маншем никого не удивишь. Это естественно для такого большого объекта.

Удивили меня 2 вещи.

По периметру парка организована "городская электричка", которая не только работает как аттракцион, но и позволяет разгружать основные пешеходные артерии внутри. Для наших городов грамотная организация кольцевого трафика тоже может отчасти разгружать нагрузку на общественный транспорт и автомагистрали, идущие через сам город.

По периметру парка организована "городская электричка", которая не только работает как аттракцион, но и позволяет разгружать основные пешеходные артерии внутри

Практически в 10 метрах друг от друга, возле каждого аттракциона или другого объекта инфраструктуры отведено место для детских колясок. Причем ты можешь не просто приехать сюда со своей коляской, ты можешь ее здесь одолжить для ребенка или взрослого любого возраста. Продуманные места для парковки колясок опять таки упрощают трафик людей и позволяют поддерживать пространство в более упорядоченном виде.

Хоть велосипедов в парке я и не видела, но уверена, что продумывание сохранности и пространства для парковки колясок и велосипедов в городском пространстве тоже сделают наши города, поликлиники, парки и торговые центры более привлекательными для семей. А привлекательные для семей пространства в долгосрочной перспективе будут окупаться более высокими кассовыми сборами.

Энергия жителя, сэкономленная грамотно организованным и удобным транспортом, окупится городу более здоровыми и счастливыми людьми, у которых, опять таки, будет больше времени на трату денег :- )

Практически в 10 метрах друг от друга, возле каждого аттракциона или другого объекта инфраструктуры отведено место для детских колясок

Инклюзивность: борьба со стереотипами без борьбы

На территории парка ты можешь видеть пожилых бабулек на колясках, парализованных детей и людей с разными видами инвалидности. Благодаря безбарьерности, они могут достаточно комфортно находиться в парке.

Когда мама или папа на соседней лавочке кормит ребенка с глубокой стадией ДЦП, это так естественно напоминает всем, и детям и взрослым, что все мы люди, по сути, одинаковы, и что людям с инвалидностью тоже нужны поводы для выхода в свет и радости. У них могут быть другие возможности, но желание видеть, испытывать и наслаждаться у них такие же, как и у тебя.

Я думаю, что в случае людей с дополнительными потребностями, кассу таки делают родственники, их сопровождающие (ведь с одним человеком на коляске билет и обед купят еще как минимум 2-3 сопровождающих). Но ведь дело не только в кассе – это просто социально-ответственно создавать пространства для естественного взаимодействия людей с разного вида ограниченными возможностями. Ведь даже у здоровых возможности не безграничны.

Много общего пространства – на любую погоду

Мы попали в парк в дождливый день, но это не представляло особых неудобств. По всей территории были продуманы бесплатные террасы на свежем воздухе и холлы внутри для удобного времяпровождения с детьми в любую погоду.

Рядом с ними, как правило, располагались точки продаж еды или сувениров, но это ведь так естественно, что когда идет дождь или снег, тебе иногда нужно где-то спрятаться.

На некоторых аллеях возле каждой лавочки был зонт – чтоб спрятаться от дождя или солнца.

Идеи где можно прятаться в отечественных городах от непогоды – начиная от остановок и заканчивая большими парковыми альтанками не требуют огромных инвестиций, но сделают города намного комфортнее для людей.

Это ведь так естественно, что когда идет дождь или снег, тебе иногда нужно где-то спрятаться

Управления очередями: высший пилотаж

Мне кажется, что если мы научимся справляться с очередями, у нас решится половина проблем, в том числе коррупционных. Часто путешествуя, я никак не могу понять, почему во всех аэропортах мира организована одна большая очередь с регулировщиками между окошек пограничников, а у нас даже в новом терминале, никак нельзя что-нибудь придумать.

В парке предусмотрены места для ожидания, система коммуникации о предположительном времени ожидания и грамотно отлажен процесс регулировки потоков людей и загрузки. Такое впечатление, что он был создан демонстрировать теорию ограничений, которая учит быстро расширять "узкие горлышки".

Светящийся город разноцветного пластика и бетона

Вся эта искусственно созданная красота хороша на несколько часов, максимум 1-2 дня. В первую очередь потому, что она требует много эмоций для переваривания. Здоровая психика требует дозированности такого опыта. Потом цвета блекнут, и хочется быть в более экологичном и естественном пространстве.

Вся эта искусственно созданная красота хороша на несколько часов, максимум 1-2 дня. В первую очередь потому, что она требует много эмоций для переваривания

У наших городов есть многое для того, чтоб сохранять и создавать то самое экологичное для людей пространство, в котором хочется жить, а не заезжать раз в пятилетку и с убегать из него после нескольких часов впечатлений. Посему главное – чтоб наши города не превращались в торжество яркого пластика и бетона, из которого хочется бежать.

Конечно же, украинским городам не доступны ресурсы американского миллиардера. Но учитывая децентрализацию, расширяющиеся полномочия и возможности для привлечения ресурсов и растущую необходимость конкурировать за качество населения (и его налоги), многие подходы к организации общественно комфортного пространства можно применить здесь и сейчас.

Просто надо думать о людях и помнить, что чем больше город располагает к времяпровождению всех возрастов на улицах, тем счастливее в нем люди и тем, скорее всего, он больше обречен на экономический и гуманитарный успех.

Анастасия Леухина, экс-глава аттестационной комиссии Национальной полиции Украины, член экспертного совета по реформированию при МВД, со-инициатор кампании #пуститевреанимацию