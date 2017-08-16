Как украинские родители улучшают образование детей, меняя самих себя

Три года подряд мы с командой неравнодушных родителей делаем кемп "Освітній експеримент" для всех, кто экспериментирует с образованием – родителей, которые ищут, детей, которые пробуют, учителей и администраторов школ (частных и государственных), которые меняют привычки.

Учитывая, что ключевая аудитория проекта – родители, которые понимают важность образования и открыты к экспериментам в нем. За эти три года я наблюдаю позитивную динамику в родительской среде.

В основном это родители детей младшей и средней школы, в среднем 28-42 лет. Как правило, это средний класс. Многие родители заняты в креативных индустриях, ИТ, многие работают на фрилансе и зарабатывают дистанционно и совсем никак профессионально не связаны с сектором образования.

Безусловно, это не репрезентационная выборка современного украинского общества, но радует то, что такой сегмент в родительской группе начинает формироваться и понемногу задает рамки для развития рынка альтернативного образования.

Соответствие или познание?

Одной из самых распространенных родительских дилемм в выборе образовательного пути для ребенка является дилемма соответствия.

Насколько мне важно соответствовать государственном стандарту?

Как важно, чтоб ребенок соответствовал уровню своих сверстников в традиционной школе?

Что для меня важнее: соответствие стандарту или познавательный интерес ребенка?

Во многом ответы на эти вопросы позволяют выбрать баланс в каждом конкретном случае.

Именно они являются решающими в выборе школ для обучения или аттестации, распределения времени для работы над школьной программой и внешкольным занятиями и при выборе преподавателей и тьюторов.

Критика государственных школ vs созидательная дискуссия об альтернативах

Если всего несколько лет назад форумы и живые дискуссии пестрели обсуждением недостатков традиционной школы и возмущением того, что там происходит, эта дискуссия сходит постепенно на нет.

И не потому, что в обычных школах все хорошо, но потому, что родители понимают: смаковать недостатки школы на кухне малопродуктивно, нужно либо включаться и менять ее изнутри, либо уходить и создавать ту альтернативу, которая подходит семье и ребенку.

Растущая ответственность за образование своих детей

Если раньше многие родители приезжали с любопытством к сектору альтернативного образования из-за его новизны, то сейчас все больше и больше родителей приходят к тому, что "реформу образования жди, но сам не плошай".

Все больше родителей понимают, что формальное присутствие в школах, садиках или университетах вовсе не всегда конвертируется в хорошее смысловое наполнение проведенного там времени.

Следовательно смыслы, рамки и сообщество для своего ребенка важно формировать и выбирать, отталкиваясь от потребностей ребенка.

Потому особо смелые выбирают пробовать и создавать свои проекты для собственных детей.

Не все получается, но многие говорят, что через эти проекты родители растут сами – как педагоги, как организаторы и как управленцы. И это не может не радовать.

Повышенное внимание к домашнему образованию

Раньше забрать ребенка из школы и самому заниматься организацией его учебного процесса дома и нести ответственность за его результат на аттестации для многих казалось невероятно маргинальным шагом, на который способны то ли очень богатые, то ли вовсе сумасшедшие люди.

Сейчас же все больше и больше родителей рассматривают домашнее обучение с индивидуально кастомизированным подходом к ребенку как жизнеспособный и приемлемый вариант.

Все больше людей решаются взять на себя ответственность за образование ребенка и точечно подходят к решениям об инвестициях в процесс.

По некоторым подсчетам количество хоумскулеров только в Киеве колеблется от 6000 до 17000 учеников.

Больше осознанности в выборе альтернативной школы

Раньше родители метались и хватались как за спасательную палочку за все негосударственные проекты.

Их было мало. Если говорить о Киеве, что 4 года назад их можно было пересчитать на пальцах одной руки.

Сейчас количество альтернативных школ достигает сотни в Киеве, и родители, получив более конкуретную среду и обжегшись опытом, стали переборчивы и требовательны к альтернативношкольным проектам.

От части, и во многом, это показывает, что и сами родители стали более четко понимать и формулировать какую альтернативу государственной школе они ищут для своего ребенка, каковы приоритеты расставляют и на какие потребности ребенка делают упор.

Это радует – потому что в выборе школы в родительских кругах появляется все больше осознанности.

Вовлечение пап

Один из очень заметных позитивных трендов – вовлечение отцов в принятие решений об образовании детей.

Раньше на 99% аудитория любого мероприятия об альтернативном образовании была женской. Как в истинном патриархальном обществе самец-отец был на охоте за деньгами и едой, а мать решала, как будут учиться дети.

Ситуация понемногу меняется, и в этом году на всех мероприятиях "Освітнього експерименту" каждый пятый или шестой учасник был папой, конспектирующим, задающим вопросы и размышляющим о своем вовлечении в создание образовательных альтернатив в семье.

Учиться самому – life long learning

Решиться на экперименты с обучением детей вне традиционной школы для всех родителей означает решиться на то, чтоб учиться самому.

Учиться слышать ребенка, учиться выбирать ему наставников, учиться разбираться в контенте и расставлять приоритеты, учиться организовывать график и следить за динамикой, учиться быть рядом и поддерживать, даже когда трудно.

И я вижу, как за последние несколько лет количество взрослых людей, готовых учиться вместе со своими детьми, растет.

Растет спрос на курсы и семинары об осознанном родительстве, о разных педагогических методиках и психологических особенностях детей.

И это несказанно круто – ведь мы никогда не сможем помочь в учебе своим детям, не научившись учиться самим. Учиться всю жизнь. Потому что технологии и исторический контекст, в котором мы живем, требуют умения быстро адаптироваться, быстро осваивать новые горизонты, быстро учиться и перестраиваться.

Всего вышеперечисленного пока нельзя сказать о большинстве родителей в украинском обществе, но то, что появляется и растет критическая масса людей, которые с большей осознанностью выбирают образование, которые сами идут учиться в возрасте, в котором это не принято, которые включаются в образовательные процессы и создают новые образовательные проэкты, радует.

Это признак того, что у страны есть будущее. Хрупкое, но есть.

Анастасия Леухина, соосновательница "Освітнього експерименту"