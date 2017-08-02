Как пережить гепатит

На прошлой неделе весь мир много говорил о проблеме гепатита, ведь 28 июля принято считать международным днем борьбы с гепатитами.

Его символ – так называемые три мудрые обезьяны, которые не хотят видеть проблему, закрывая глаза, рот и уши.

К сожалению, именно эта знаменитая аллегория лучше всего отражает отношение общества и государства к проблеме гепатитов в Украине.

Нельзя, чтобы о проблеме гепатита вспоминали раз в году. Остановка эпидемии в Украине и во всем мире требует ежедневной неустанной работы: государств, общественного сектора, научного и медицинского сообществ.

Например, еще несколько лет тому назад в стране не было государственной программы по борьбе с гепатитами, хотя при отсутствии полномасштабного тестирования украинские эксперты оценивают уровень инфицирования до 6-7% населения.

Напоминаю, что эпидемиологический порог – 1,5% населения, при этом бесплатно тест сделать нельзя ("привет" бесплатной медицине, которой так любят козырять популисты-противники медреформы).

Так как болезнь никак себя не проявляет, часто ее выявляют уже на стадии цирроза или рака, когда единственный способ спасти больного – пересадка печени.

При этом, по данным ВОЗ, если гепатит С не лечить, к раку вирус приводит в 80% случаев.

Но даже принятая несколько лет тому назад госпрограмма по борьбе с гепатитами не решила проблему.

Гепатоцентры, которые были открыты при инфекционных больницах под госпрограмму, представляют собой кабинеты, где сидят два человека – врач и регистратор больных.

Потребности в лекарствах формировались внештатными специалистами, вне какого-либо контроля, что приводило к масштабным злоупотреблениям.

В прошлом году мы даже подавали заявление в прокуратуру, потому что выявили во многих областях поражающий, ничем не обоснованный перекос в сторону более дорогих препаратов во время формировании потребностей.

По нашим подсчетам, из-за такого перерасхода средств, более 2 тысяч человек остались без лечения.

К тому же, в Украине не решена проблема с лечением гепатита С третьего генотипа: нет лекарств, их по старинке лечат интерферонами в комбинации с софосбувиром.

Как самая крупная пациентская организация, Всеукраинская сеть ЛЖВ прилагает усилия для того, чтобы расширить доступ к лечению гепатита С.

После длительных переговоров с фармкомпаниями Украина получила существенное снижение цен. В 2017-м году в номенклатуру государственных закупок были включены новейшие и самые эффективные противовирусные препараты от гепатита (Софосбувир и Софосбувир/Ледипасвир).

По сравнению со стоимостью препаратов за такой же курс в Европе – $43 215, и в США – $72 765, цена на этот новейший препарат для Украины составляет 900 долларов за курс (три месяца) для государственных закупок, и 1368 долларов в свободной продаже.

Еще несколько фармкампаний заявили о том, что готовы выйти на украинский рынок с препаратами для всех генотипов гепатита С. Мы ожидаем конкуренции и дальнейшего снижения цены.

Но для преодоления эпидемии и широкого доступа к лечению еще далеко.

Для этого необходимо работать с патентным законодательством, с фармацевтическими компаниями, с государственными медучреждениями, чтобы они вводили новые препараты в предмет закупки.

В 2017 году на 92 миллиона гривен будут закупаться препараты прямого действия – более чем на три тысячи пациентов.

Ожидаем и донорскую помощь – в этом году через международный проект EQUIP в Украину зайдет 800 курсов для лечения гепатита С у представителей уязвимых к ВИЧ и гепатитам групп.

Другой гуманитарный проект будет лечить группы риска в Николаевской области.

Чтобы не закрывать глаза на эпидемию, а эффективно и системно преодолевать, необходимо однозначно увеличивать финансирование на лечение гепатита С.

При этом не транжирить средства на покупку препаратов, которые стоят в три раза дороже аналогов. За 6-7 лет можем вылечить всех больных, которые сейчас стоят в очереди ожидая лекарство – а это около 50 тысяч человек.

Неделю назад МОЗ ликвидировал институт внештатных специалистов. Мы надеемся, что проблемой гепатита С в Украине займется Центр общественного здоровья.

Он имеет опыт борьбы с туберкулезом и СПИДом, и показывает достойные результаты.

Сергей Дмитриев, директор политики и адвокации Всеукраинской Сети ЛЖВ