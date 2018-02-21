"Супрун – це декан чоловічого роду", або Що за протест відбувся під медвишем Богомольця

У Національному медичному університеті імені Богомольця вже другий день тривають розбірки між Міністерством охорони здоров'я та ректором Катериною Амосовою і її прибічниками зі студентського самоврядування.
МОЗ відсторонив Амосову за зрив ліцензійного іспиту на час службової перевірки.
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А ректорка з цим незгодна і заявляє про тиск з боку заступника міністра Олександра Лінчевського.
За конфліктом всі майже забули про історію з самогубством іноземної студентки Мукаддас Насирлаєвої.
І от, схоже, в цій історії з'явилася третя сторона, яка починає використовувати ім'я загиблої студентки та корупційний скандал для дивних політичних ігор.
21 лютого о 14:50 під стіни ректорату Національного медичного університету імені Богомольця прийшла колона молоді – близько сотні людей.
Синьо-жовті прапори і плакати – які, як видно з почерку, намальовані однією людиною.
Одночасно молодь вимагає:
- відставки ректора Катерини Амосової;
- виступає проти поборів у виші із криками "Корупція вбиває";
- стверджує, що бездіяльність міністра охорони здоров'я Уляни Супрун "вбиває дітей".
(для перегляду фоторепортажу скористайтеся стрілочками)
– Дитина загинула, Супрун досі закриває очі! – кричать у мегафон дві дівчини. – Супрун, скільки ще потрібно самогубств, щоб ти відреагував?
Одна з них – Аня – вважає, що Супрун – це чоловік.
– Я прийшла підтримати загиблу дівчину. Проти Супруна, – каже.
– А ви знаєте, що Супрун – це жінка? – питаю.
– Ну… трішки не так сказала.
– Хто така Супрун? Це декан, міністр, посадовець, ректор?
– Декан університету, – з сумнівом у голосі каже дівчина.
– А ви знаєте, що це міністр охорони здоров'я?
Після цієї фрази Анна тікає від розмови.
|Активісти вважають, що Супрун – це чоловік
Під час акції студенти закривають свої обличчя, ховаються за плакатами і відмовляються говорити.
Ніхто з учасників протесту так і не пояснив, хто їх організував.
– Ми просто зібралися, організатора як такого немає, – пояснює жінка з гучномовцем.
– Хто ці ми? – уточнюю.
– Люди. Ми всю ніч малювали вдома плакати. З самого ранку ходили гуртожитками, університетами, технікумами різними, кликали людей, щоб нас підтримали, роздавали листівки. Дві людини поїхали в один кінець Києва, дві в другий.
– Від імені кого ви кликали людей на мітинг?
– Підтримати батьків загиблої дівчини.
Під час акції деякі учасники зізналися УП, що їм заплатять за участь – по 120 гривень.
Про подію дізналися через Вконтакті, хто організатор – насправді не знають.
Можливо, протест мав виглядати як повноцінна акція і виявлення свідомої волі студентів, але елементарна необізнаність учасників у тому, хто така Уляна Супрун, доводить протилежне.
Нам досі не вдалося дізнатися, хто стоїть за дивною акцією.
Склалося відчуття, що мета учасників – не стільки відставка Амосової, скільки атака на в.о. міністра охорони здоров'я, бо зрештою акція з-під стін унверситету перемістилась під МОЗ.
|Зрештою акція з-під стін унверситету перемістилась під МОЗ
Наразі відомо, що станом на 17:00 21 лютого ректорат Богомольця досі блокують наближені до ректора студенти, серед них – активні представники студентського самоврядування.
А деякі студенти особисто розповіли, що бояться говорити відкрито через страх проблем з навчанням і навіть відрахування.
Ірина Андрейців, УП