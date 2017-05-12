Визначено, хто змагатиметься за перемогу на Євробаченні-2017

У другому півфіналі Євробачення-2017, який відбувся 11 травня, було обрано ще одну десятку фіналістів музичного конкурсу.

У другому півфіналі Євробачення-2017 було обрано другу десятку фіналістів музичного конкурсу

За виконавців, які завоювали собі квиток у фінал Євробачення, голосували глядачі під час півфіналу та національні журі напередодні. У цьому відбірковому змаганні обирали фаворитів й українці.

За результатами, 10 учасників другого півфіналу вийдуть на сцену столичного МВЦ ще раз 13 травня. Серед них:

Крістіан Костов (Болгарія)

Naviband (Білорусь)

Жак Худек (Хорватія)

Джосі Папай (Угорщина)

Аня (Данія)

ІМRІ (Ізраїль)

Ілінка та Алекс (Румунія)

JOWST (Норвегія)

OG3NE (Нідерладни)

Натан Трент (Австрія)

Під час другого півфіналу коханий представниці Македонії Яни Бурчески зробив їй пропозицію у грін-румі. Виконавиця під пильним оком глядачів з усього світу погодилася й зізналася, що чекає дитину.

В цілому, у ньому взяли участь 18 виконавців.

Серед решти музикантів відзначився представник Болгарії Крістіан Костов, оскільки у день другого відбору стало відомо, що у 2014 році він виступав в окупованому Криму на День захисту дітей.

Відео виступу юнака, що з’явилося у мережі, викликало дискусію, як поведеться СБУ щодо цього учасника.

СБУ спільно із Держприкордонною службою повідомили, що не мали підстав не пустити Костова в Україну, оскільки на момент виступу він був неповнолітнім, а українське законодавство щодо окупованого півострова вступило в силу лише наприкінці 2014 року.

Серед решти музикантів відзначився представник Болгарії Крістіан Костов

Нагадаємо, перший півфінал Євробачення дав 10 його учасникам можливість поборотися за перемогу у конкурсі 13 травня.

Тоді до десятки фіналістів увійшли: Sunstroke Project (Молдова), Dihaj (Азербайджан), Демі (Греція), Робін Бенгтссон (Швеція), Сальвадор Собрал (Португалія).

Також 13 травня ще раз виступлять: Кашя Moш (Польща), Артсвік (Вірменія), Ісая (Австралія), Ховіг (Кіпр) та Бланш (Бельгія).

Автоматично до фіналу потрапив український гурт O.Torvald

Автоматично до фіналу потрапив український гурт O.Torvald на правах господаря цьогорічного пісенного змагання та представники країн "Великої п’ятірки" – Люсі Джонс (Велика Британія), Франческо Габані (Італія), Манель Наварро (Іспанії), Альма (Франція) та Левіна (Німеччина).