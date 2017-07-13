Богомолець госпіталізували до "Феофанії"

Главу комітету з охорони здоров'я Ольгу Богомолець госпіталізовано до лікарні ДУС "Феофанія".

Про це "Українській правді. Життя" повідомили у комунальному закладі охорони здоров’я "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Як відомо, 13 липня народну депутатку забрали на швидкій від Верховної Ради (о 12 год. 56 хв., вул. Грушевського, 5).

У "ЦЕМД та МК" уточнили, що у Богомолець діагностували "загострення хронічної хвороби".

Нагадаємо, зранку 13 липня в.о. міністра охорони здоровя Уляна Супрун звинуватила Ольгу Богомолець у тому, що голова комітету "блокує можливість голосування закону сьогодні та початку медичної реформи".

За словами Супрун, Богомолець відмовляється підписувати позитивний висновок комітету щодо законопроекту, який впроваджує медичну реформу.

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Йдеться про законопроект "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (6327), який Рада прийняла у першому читанні 8 червня.

У середу, 12 липня, очільниці комітету не було на засіданні, де ухвалили цей висновок.

Депутат Сергій Березенко публічно заявив, що він телефонував Богомолець і запитував, чи прийде вона на засідання, однак вона відмовилась.

За даними представників МОЗ, народна депутат о 12:00 пообіцяла згодом таки підписати висновок комітету.