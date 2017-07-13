Медреформу таки розгляне Рада: заступниця Богомолець підписала висновок комітету

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13 липня 2017

Перший заступник голови комітету з питань охорони здоров'я, депутат Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Оксана Корчинська підписала позитивний висновок комітету щодо законопроекту №6327, який передбачає зміну фінансування системи охорони здоров'я.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яку цитують Українські новини.

За її словами Корчинська як перший заступник голови комітету підписала висновок комітету замість його голови Ольги Богомолець (фракція "Блок Петра Порошенко").

 

В.о. міністра зазначила, що це дозволить винести законопроект на голосування в зал.

Зранку 13 липня Супрун звинуватила Ольгу Богомолець у тому, що голова комітету "блокує можливість голосування закону сьогодні та початку медичної реформи".

За словами Супрун, Богомолець відмовлялася підписувати позитивний висновок комітету щодо законопроекту, який впроваджує медичну реформу.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ В ПРОЕКТІ ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ У КОМІТЕТІ ПОЯСНЮЄ УЛЯНА СУПРУН у колонці

Вдень голову комітету з охорони здоров'я Ольгу Богомолець госпіталізовано до лікарні ДУС "Феофанія".
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