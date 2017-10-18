На стоматологію, медицину та педіатрію прийматимуть зі 150 балами ЗНО з профільних предметів

Для вступу на стоматологію, медицину та педіатрію у 2018-му році потрібно буде мати з двох предметів із трьох результати ЗНО на рівні 150 балів.

Для вступу на стоматологію, медицину та педіатрію у 2018-му році потрібно буде мати з двох предметів із трьох результати ЗНО на рівні 150 балів

Такі правила прийому в вищі навчальні заклади на 2018 рік затвердило Міністерство освіти та науки.

Для вступників на здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти умовами прийому визначено такий перелік конкурсних предметів:

– українська мова та література (обов’язковий для всіх вступників предмет);

– другий предмет (фіксований),

– третій предмет (два альтернативних предмети на вибір вступника).

Останній пункт не стосується не бюджетних конкурсних пропозицій, для яких перелік конкурсних предметів визначають ВНЗ.

При цьому правилами прийому встановлено мінімальну кількість балів (150) з другого і третього конкурсних предметів для вступу на окремі медичні спеціальності (стоматологія, медицина та педіатрія).

Раніше з цього приводу відбувалися палкі дискусії між Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти та науки та комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров’я.

Під час вступної кампанії-2017 група депутатів пропонувала скасувати рішення уряду про єдиний для контрактників та бюджетників мінімальний прохідний бал для вступу на медичні спеціальності – 150 балів з кожного сертифікату ЗНО.

Тоді вони домоглися того, щоб це правило не застосовувалося до вступників-2017. Однак міністр освіти та науки Лілія Гриневич пообіцяла, що такий поріг буде встановлений у 2018 році.

Заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський переконаний, що "критерій ЗНО менше 150 дозволяє відсіяти абітурієнтів з хибною мотивацією - тих, хто з певних причин хоче стати лікарем, але не спроможний навіть бути одним з кращих в навчанні".

У 2018 році буде передбачено використання сертифікатів ЗНО 2016, 2017 та 2018 років (з іноземних мов – 2018 років).

"Українська правда. Життя"