Скільки платитимуть сімейним лікарям за немовлят, дітей, дорослих і літніх – рішення уряду

Кабінет міністрів ухвалив пакет нормативних актів, важливих для старту нової моделі фінансування за медреформою.
Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.
Кабмін прийняв постанову з офіційно зафіксованими тарифами.
Базовий тариф – 370 гривень на людину на рік. Він буде коригуватись відповідно до віку пацієнта.
Це означає, що ми уклали договір з лікарем, а за те, що він нас обслуговує, держава платитиме йому кошти.
Загалом буде 5 коефіцієнтів:
Від 18 до 39 років – базова ставка, 370 гривень.
Немовлята і діти до 5 років – висока ставка, коефіцієнт множиться на 4 і становитиме 1480 гривень.
Діти 6-18 років – коефіцієнт буде 2,3, тому базова ставка на таку дитину – 814 гривень.
Від 40 до 64 років – коефіцієнт 1,2, це 444 гривні.
Для людей 65+ – тариф множиться на 2 і становитиме 740 гривень.
Причина такої різниці у тому, що деякі категорії пацієнтів потребують більшої уваги та часу лікаря.
Ще одна причина такої високої ставки на дітей:
"Педіатр веде максимум 900 дітей. А як правило – 500-600, ми маємо дати можливість збереження педіатричних практиків і мотивувати лікаря займатися дітьми", – каже заступник міністра.
Він закликав медзаклади брати в руки калькулятори та підписані декларації, та рахувати, скільки вони будуть отримувати.
При цьому слід враховувати свої витрати та зарплату медикам.
Тобто якщо лікар набере не 2000, а 1000 пацієнтів від 18 до 39 років, то за рік отримає 370 тисяч гривень доходів. Але тут не враховані видатки: комунальні послуги, зарплата допоміжного медперсоналу, оренда приміщення, якщо така є тощо.
Раніше Уляна Супрун розповідала, що лікарська практика зможе мати дохід до 100 тисяч гривень на місяць.
На цю нову модель фінансування медзаклади почнуть переходити з липня цього року.
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Буде дві "хвилі" – перший раз у липні, другий – у жовтні.
Очільниця МОЗ Уляна Супрун під час брифінгу повідомила, що уже понад 1 600 000 українців обрали своїх сімейних лікарів, педіатрів чи терапевтів.
До електронної системи записалися понад 18 тисяч лікарів і більше 1000 закладів.
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В червні цього року Національна служба здоров'я, яка розпоряджатиметься коштами на медицину в країні, почне укладати договори з медзакладами первинної допомоги.
Для цього Кабмін затвердив типову форму договору про медобслуговування населення за програмою медичних гарантій.
За словами Ковтонюка, буде добре, якщо "перших чемпіонів реформи" буде 100-150.
У МОЗ є інформація, що 50 медзакладів уже заявили про те, що виконали усі вимоги для укладання договорів зі службою здоров'я.
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"Українська правда. Життя"