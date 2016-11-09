ЗНАЙТИ
Українська правда
Життя
Суспільство

Безробітна жінка виграла в казино 43 мільйони доларів, але отримала стейк

Наука і технології

МОН ухвалило Концепцію нової української школи після громадського обговорення

Наука і технології

30 українських студентів безкоштовно поїдуть навчатися у Китай

Щось ТРАМПилось. Реакція соцмереж на вибори у США

Версія для друку Коментарі 7
09.11.2016
Соціальні мережі у шоковані результатами виборів президента США.

Там переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Кандидат від Демократичної партії Гілларі Клінтон визнала свою поразку.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

Trump Dump. Як тролять потенційного президента

Дописувачі соцмереж здивовані таким результатом та не стримують свою реакцію, адже за попередніми опитуваннями лідером гонки була Клінтон.

Дональд Трамп відомий своїми абсурдними заявами і хизується своєю скандальністю.

Він не боїться гостро висловлюватися на такі теми, як расизм, неприязнь до іммігрантів; здається, йому наплювати на моральні принципи; він дозволяє собі відверте хамство та агресивні виступи.

Жоден інший кандидат не викликав стільки негативних емоцій, як Трамп. Наприклад, сексизм Трампа спровокував жінок ділитися історіями зґвалтувань

Jup #crazyday #hinewpresident #elections #usa #thetittymag #artist @sainthoax

A photo posted by Cathelijne Blok (@cathelijneblok) on Nov 9, 2016 at 12:07am PST

#tramp Трампа в президенты 😅

Світлину опубліковано користувачем Andrey Orehov (@dunkanmac) Лис 8, 2016 о 11:55 PST

😂😂😂😂😂😂😂😂 #trump #tramp #usa

Світлину опубліковано користувачем Abdulrahman Alwerea (@abdulrahmanalwerea) Лис 8, 2016 о 11:49 PST

#goodmorningworld #putin #trump #electionday #epic 😆#republican

A photo posted by Andrea Guglielmetti (@sguiagram) on Nov 9, 2016 at 12:05am PST

#makeamericagreatagain #trump #trumptrain #grabherbythepussy #yourefired

A photo posted by Kc Arnao (@slothsincelike95) on Nov 9, 2016 at 12:06am PST


powered by lun.ua
КОМЕНТАРІ - 7
Владимир Запецкий _ 09.11.2016 11:28
Учудил электорат -
это Путин виноват.
Відповісти | З цитатою
Игорь Николенко _ 09.11.2016 11:28
Viktor77:
Вы постепенно будете понимать, что аномалия в этом мире - это вы.
Відповісти | З цитатою
Игорь Николенко _ 09.11.2016 11:27
"Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским — диагноз опасного маргинала. И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени", — написал Аваков в Facebook в воскресенье, 31 июля.
Відповісти | З цитатою
Игорь Николенко _ 09.11.2016 11:26
"Затем Трамп добавил: "Украина — это хаос", и обвинил в этом Обаму, пишут авторы публикации."
Відповісти | З цитатою
Юрий Гончаренко _ 09.11.2016 11:25
Надо срочно закрывать воздушное пространство на наших крыс.
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі
КОЛОНКИ

Івона Костина
Чи готові ми уявити собі Україну без соціальних громадських ініціатив?

Ні реформи, ні нові проекти, ні #перемога не трапляються самі собою. За видимим результатом вишукано приховані безсонні ночі, тисячі годин перед комп’ютером, складні рішення та ризики. Всі ці незручні речі одного дня на себе хтось взяв.

БЛОГИ
Суспільство
Ольга Макар

Сад двенадцати детей. История семьи, которая захотела победить сиротство

Аліна Боднар

Неповнолітні на війні. Як Антоніо Квайє воював за "ДНР"

Роксана Касумова

Ціна Медалі. Історії паралімпійських чемпіонів у Ріо. Частина 9

Роксана Касумова

Ціна Медалі. Історії паралімпійських чемпіонів у Ріо. Частина 8

Ольга Михайлюк

"Давай, нарешті вигадаємо: у що нам вірити?.."

Артем Чапай

Полтора года транзита в никуда

Роксана Касумова

Ціна Медалі. Історії паралімпійських чемпіонів у Ріо. Частина 7

НОВИНИ

Американці на виборах також схвалили марихуану, евтаназію та смертну кару

Сьогодні, 11:43
© 2007-2016, Українська правда.
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "Українську правду. Життя" Матеріали з позначеннями СПЕЦПРОЕКТ, PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ - публікуються на правах реклами
НОВИНИПУБЛІКАЦІЇКОЛОНКИАФІШАФОТО/ВІДЕОІНТЕРВ'ЮОПИТУВАННЯАРХІВЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОКРЕКЛАМА НА САЙТІ
КУЛЬТУРАСуспільствоНаука і технологіїОсобистостіЗдоров'яПодорожіМодаЇжа та виноПоранені в АТОНезалежність'25Воїни добра
АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте