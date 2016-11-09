Щось ТРАМПилось. Реакція соцмереж на вибори у США

Там переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.
Кандидат від Демократичної партії Гілларі Клінтон визнала свою поразку.
Дональд Трамп відомий своїми абсурдними заявами і хизується своєю скандальністю.
Він не боїться гостро висловлюватися на такі теми, як расизм, неприязнь до іммігрантів; здається, йому наплювати на моральні принципи; він дозволяє собі відверте хамство та агресивні виступи.
Жоден інший кандидат не викликав стільки негативних емоцій, як Трамп. Наприклад, сексизм Трампа спровокував жінок ділитися історіями зґвалтувань.
Donald Trump is projected to be the 45th President of the United States. Live coverage: https://t.co/KhmDEXyptc pic.twitter.com/5tEsvmcPgu— The Guardian (@guardian) 9 листопада 2016 р.
#ElectionDay #Election2016 #ElectionNight pic.twitter.com/FXuQ6W2opT— Anonymous (@LatestAnonNews) 9 листопада 2016 р.
Sadness!— Art my Fire (@ArtLify) 9 листопада 2016 р.
United States of Walls#ElectionNight #Trump
R.I.P USA Dignity. pic.twitter.com/hY1ElT6XWd
@TomTheProducer1 Haha!— Kate Kivuva (@CKivuva) 9 листопада 2016 р.
Go home America, you're drunk.#Election2016 #ElectionDay #ElectionNight— Nat (@SecuLawyer) 9 листопада 2016 р.
#Trump didn't win. Racism won. Sexism won. Hate won. Lack of education won.#ElectionNight #ElectionNight— Bongani S Dhlamini (@BonganiStevenD) 9 листопада 2016 р.
Trump président #ElectionNight #Trump #electionnight pic.twitter.com/LV9Tf99PsF— ... (@leo_rapin) 9 листопада 2016 р.
13 Photos Of Donald Trump Supporters Celebrating https://t.co/IYSffg9rTn pic.twitter.com/LE5ZfJEsUB— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 9 листопада 2016 р.
США обрали Дональда Трампа 45-м президентом країни https://t.co/vxf8l1Zn7B pic.twitter.com/fTFYw3mrzQ— Тиждень (@tyzhdenUA) 9 листопада 2016 р.
Both 9/11 and 11/9 are sad moments for America. #ElectionNight #ElectionDay— Shadi Kabbesh (@iShadi) 9 листопада 2016 р.
Back then we thought it was a joke. #ElectionNight #Elections2016 via @KirianSev pic.twitter.com/pfenaiz1Ky— Maxim Tucker (@MaxRTucker) 9 листопада 2016 р.
People are really hoping that Michelle Obama runs for president in 2020 https://t.co/oNKn5Z3OE7 pic.twitter.com/qAORQJoATp— BuzzFeed (@BuzzFeed) 9 листопада 2016 р.
Марті, нам треба назад.#MakeAmericaGreatAgain pic.twitter.com/A838cbH6Pz— Inspired (@inspiredua) 9 листопада 2016 р.
Трамп появился на публике с сыном, никого не напоминает? pic.twitter.com/cCRzmG5bNT— Вольная рэдакцыя (@svabodka) 9 листопада 2016 р.
Ні реформи, ні нові проекти, ні #перемога не трапляються самі собою. За видимим результатом вишукано приховані безсонні ночі, тисячі годин перед комп’ютером, складні рішення та ризики. Всі ці незручні речі одного дня на себе хтось взяв.