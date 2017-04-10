Бійки за лайки: побиття школярок у Чернігові могли бути спланованими

У соціальній мережі ВКонтакте набувають популярності спільноти "ЗАБИВЫ", "ULTRAPIR", де учасники викладають відео із жорстокими бійками.

Про це розповів уповноважений із прав дитини Микола Кулеба на Facebook.

У них "змагаються" відео, де чисельна група підлітків забиває однолітків. Кожна така бійка називається "вайн_батл", і якщо вона набирає більшу кількість лайків і репостів – ти переможець! У деяких спільнотах за перемогу ще й светр дарують.

"Лише на одну з таких спільнот підписані 34 чернігівських підлітків, з яких 5 – друзі "головних героїнь" скандального побиття 15-річної Поліни із Чернігова! Можливо, учасниці цієї бійки і не змагалися за винагороду, але підозрюю, що на таку жорстокість їх могло "надихнути" змагання в цих мережах", – написав Кулеба.

Крім того, найстарша учасниця жорстокого побиття школярки у Чернігові, забрала документи з ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, де навчалася на викладача молодших класів, повідомляє місцеве видання Високий Вал.

Рішення про можливе відрахування студентки повідомляв ректорат педагогічного вишу, і його остаточний розгляд було заплановано на понеділок, 10 квітня.

Проте 19-річна студентка вирішила не чекати такого перебігу подій, і 7 квітня сама написала заяву про відрахування з університету.

Раніше повідомлялось, що дівчата, які побили 8-класницю після інциденту записали 2 відео, в одному з яких спробували перепросити за свій вчинок, а в іншому заперечували свою причетність.

Одна із активних учасниць бійок та героїнь відео – учениця 8-го класу 29-ї школи Чернігова. Дівчинка виховується у неповній родині, має лише матір та за словами викладачів, є емоційно нестабільною.

Правоохоронці приводом для бійки називали викрадення мобільного телефона.

Також йшлося про те, що було відкрито кримінальне провадження по факту умисного нанесення легких тілесних ушкоджень (ч.2. ст.125 – до 1-го року виправних робіт).

Та на вимогу прокуратури справу перекваліфіковано на "хуліганство" (ч.2, ст. 296 – обмеження волі на строк до 5-ти років або позбавлення волі до 4-х років).

За словами Кулеби, батьки тих підлітків, які били дівчинку, всіляко намагаються виправдатися, пояснюючи, що їхні діти просто не могли терпіти образ від Поліни, тому і вирішили її "провчити".

"У розмові вони повідомили, що шукають хорошого адвоката, аби врятувати репутацію ні в чому невинних дітей. Спілкувався з головним лікарем обласної лікарні, де знаходиться Поліна. Він повідомив, що у дівчинки закрита черепно-мозкова травма та численні забої, але їй вже краще. Дівчинка розповіла про існування закритих діалогів, де компанії підлітків "забивають стрілки", щоб звести рахунки з визначеною жертвою і влаштувати з цього шоу. Її мама розповіла мені, що вже декілька днів отримує погрози з вимогою забрати заяву з поліції", – розповів Кулеба.