Гройсман пообіцяв, що гроші на реформу освіти шукатимуть в Україні і за кордоном

Кабмін розпочне реформу освіти у визначені терміни, а кошти на її впровадження шукатимуть як в Україні, так і за кордоном, залучаючи до цього процесу міжнародних партнерів.

Кошти впровадження реформи освіти шукатимуть як в Україні, так і за кордоном. Фото Konstanttin/Depositphotos

Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного із телеканалів, повідомляє Урядовий портал.

"Щоб зробити повноцінну реформу освіти нам потрібно 87 млрд грн. Ми будемо все робити для того, щоб знайти ці кошти як усередині країни, так і з зовнішніх джерел, – сказав Гройсман.

Українська дитина повинна мати доступ до якісного дитячого садочка, якісної повнокомплектної, з повними технологічними рішеннями школи, щоб вчитель мав нормальну заробітну плату і вища освіта була якісною з точки зору підготовки кадрів".

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, реформа освіти, яка обійдеться у $3 мільярди, Україні зараз не по кишені, тож її пролонгуватимуть.

Міністр освіти Лілія Гриневич заявляла, що до 2030 року на виконання закону "Про освіту" необхідно близько 87 мільярдів гривень.

"Про вартість закону важко говорити. Ця вартість розподілена на 12 років. Найбільша сума, яка додатково потрібна, це за 12-й рік навчання, але цей рік буде, згідно з законом, у 2029-2030 роках. Також, наприклад, там закладено підвищення зарплати вчителів, яке розподіляється на 5 років. Тобто ця загальна сума розписана на роки", – сказала Гриневич.

Гриневич додала, що ці кошти ще не погодженні Міністерством фінансів і з цього приводу відбуваються консультації.

Водночас, в МОНі уточнювали, що на реалізацію концепції Нової української школи – масштабної освітньої реформи – необхідно 3,47 млрд грн.

Крім того повідомлялося, що Комітет з питань освіти хоче скерувати з держбюджету на освіту понад 1 млрд гривень.