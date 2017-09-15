МОН готове дати мовну статтю закону "Про освіту" на експертизу Ради Європи – Гриневич

Україна готова надати для експертизи 7 статтю закону "Про освіту", яка регламентує мовне питання.

Гриневич розповіла, що Україна готова надати для експертизи 7 статтю закону "Про освіту", яка регламентує мовне питання. Фото mon.gov.ua

Про це 15 вересня після зустрічі з представниками дипломатичних місій сказала міністр освіти Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.

Вона додала, що українська сторона буде наполягати на поточній редакції статті закону.

"По-перше, ми готові надати до Ради Європи 7 статтю закону для експертизи. Ця стаття не порушує тих міжнародних зобов'язань, які взяла на себе Україна. Ми переконані, що на даному етапі розвитку нашої держави і зважаючи на розширення освітніх прав дітей з національних меншин, ми робимо крок, щоб розширити використання української державної мови в системі освіти", – сказала Гриневич.

За її словами, українська сторона готова працювати в спільних робочих групах та проводити консультації з мовного питання з країнами-партнерами.

Гриневич зауважила, що поки невідомо скільки триватиме експертиза, але це не має впливати на процеси реформ в Україні.

Як повідомила міністр, пропозиція провести експертизу була надана на зустрічі представником Ради Європи. Водночас українська сторона, за її словами, наполягатиме на проведенні відкритих консультацій з цього питання.

Гриневич наголосила, що в Україні налічується більше 400 тисяч дітей представників національних меншин, в той же час більше 90/% з них – це представники російської спільноти в Україна, які навчаються в школах с російською мовою викладання.

На зустрічі були присутні представники 11 країн, Ради Європи, ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою, що основною метою закону "Про освіту" є встановлення в Україні "моноетнічного мовного режиму".

Крім того, міністри закордонних справ Болгарії, Румунії, Греції та Угорщини звернулися з листом до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, а також генсека Ради Європи Торбьйорна Ягланда та Верховного комісару ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заннієру, в якому закликали Україну не вводити мовні обмеження на освіту.

Міністр освіти наполягала на тому, що ухвалена мовна стаття закону "Про освіту" відповідає Конституції України.

Закон "Про освіту" Рада прийняла 5 вересня.