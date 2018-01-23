Віце-прем’єр звітує про менші черги в дитсадки під час падіння народжуваності

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23 січня 2018

За останніми даними, у черзі до дошкільних навчальних закладів України "стоїть" 52 тисячі дітей.

Фото oksun70/Depositphotos

Таку статистику опублікував у Twitter віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Зубко порівняв цю цифру із даними 2015 року, коли чергу складали 95 тисяч дітей, а також пообіцяв, що через три роки її може не бути взагалі.

"У 2015 році у черзі до дитячих садків було 95 тисяч дітей. Зараз – 52 тисячі. Маємо амбітне завдання – за три роки ліквідувати чергу", – написав віце-прем’єр.

Скорочення черг у дитсадки можна також пов’язати із падінням народжуваності протягом останніх років.

Держстат засвідчує, що в Україні стрімко зменшується чисельність населення.

За даними служби, протягом січня – жовтня 2017 року в Україні народилося 306372 дітей, що на 25822 особи менше, ніж у попередньому (332194 – у 2016 році за аналогічний період, всього за цей рік народилося 397 тис. дітей).

У 2015 році статистика народжуваності становила 411,8 тисяч осіб.

Статистика про 52 тисячі місць, які становлять чергу до дитсадка, оприлюднюється за даними станом на 1 вересня 2017 року.

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До того ж, у середньому по країні на 100 місць у дитсадках навчається 113 дітей.

У грудні 2017 року міністр освіти Лілія Гриневич повідомляла, що до 2019 року заплановано створити 96147 місць у дитсадках.

За словами міністра, саме така кількість місць дозволить подолати чергу та усунути перевантаженість дошкільних закладів.

За даними Міносвіти, станом на вересень 2017 року найбільша черга в Одеській та Київській областях – 9200 та 8600 людей відповідно.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман обіцяв ліквідувати черги у дитсадки до 2020 року.

Рік тому, у лютому 2017-го, Кабмін ухвалив проект закону, що дасть можливість створювати "корпоративні дитсадки", які мають врегулювати проблеми дошкільних навчальних закладів.
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