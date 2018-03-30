МОЗ має розірвати контракт з ректоркою медвишу Богомольця Катериною Амосовою – комісія

Комісія Міністерства охорони здоров'я рекомендує звільнити ректорку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Катерину Амосову.

МОЗ розірве контракт з Катериною Амосовою. Фото Укринформ

Таке рішення озвучила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент "Української правди. Життя".

Причина звільнення – невиконання контракту, уточнила вона. Договір з Амосовою підписаний на 7 років, пропрацювала вона ж всього три.

"Технічно рішення про розірвання контракту може бути оформлено уже сьогодні", – уточнив "УП.Життя" заступник міністра Олександр Лінчевський.

Він пояснив, що розірвання контракту має бути за підписом держсекретаря МОЗ.

У п’ятницю, 30 березня, на засіданні комісії МОЗу із заслуховування звітів ректорів медичних університетів роботу Катерини Амосової за 2017 рік визнали незадовільною.

Сама ректорка на засідання не з'явилася, хоч його заради неї вже один раз переносили. Пояснила, мовляв, поки вона відсторонена від посади, не прийде, і надіслала МОЗ листа.

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Нагадаємо, 20 лютого міністерство відсторонило від посади Катерину Амосову на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк, який через 2 дні після початку припинився.

Амосова оскаржила своє відсторонення у суді. І 1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив ректорку на посаді до початку розгляду її позову до МОЗ по суті.

Однак 6 березня вже іншим наказом Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило Амосову.

"Українська правда. Життя"