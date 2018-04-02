МОЗ звільнив Амосову. Ректорка медвишу з документом ознайомлена

Міністерство охорони здоров'я звільнило ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця Катерину Амосову.

Відповідне розпорядження міститься у наказі МОЗ, який підписав держсекретар міністерства Артем Янчук 30 березня.

Катерина Амосова в понеділок уранці, за даними "Інтерфакс-Україна", підписала відповідні документи щодо того, що вона ознайомлена з наказом.

Вона зазначила, що наказ про її звільнення університет отримав у п'ятницю ввечері.

Нагадаємо, 20 лютого міністерство відсторонило від посади Катерину Амосову на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк, який через 2 дні після початку припинився.

Амосова оскаржила своє відсторонення у суді. І 1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив ректорку на посаді до початку розгляду її позову до МОЗ по суті.

Однак 6 березня вже іншим наказом Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило Амосову.