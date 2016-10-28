28.10.2016

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У відповідь на дискусію з приводу недопустимості упровадження у 8-9 класах факультативної дисципліни "Сімейні цінності", базованої на підручниках, які наповнені гендерними стереотипами та застарілими уявленнями про роль жінок та чоловіків у суспільстві, МОН пообіцяло перевірити всі навчальні матеріали курсу.

Позицію відомства прокоментувала міністр освіти Лілія Гриневич після конференції "Трансформація освіти. На шляху до миру та соціальних змін" 28 жовтня, повідомляє організація "Вчителі за демократію та партнерство"

"Цей курс розроблений на рішення парламентських слухань зі збереження сімейних цінностей в Україні, – сказала Гриневич.

Зважаючи на таку ситуацію, ми обов'язково перевіримо навчальні посібники до курсу "Сімейні цінності" з приводу гендерної чутливості текстів, які є у цих посібниках. Сімейні цінності не мають заперечувати гендерній рівності чоловіків та жінок".

"Є вчителі, які мають педагогічну освіту та можуть вести цей курс. Він може бути корисним у тому, як зберегти сім'ю. Але посібник, який цитували у ЗМІ – абсолютно не відповідає гендерній чутливості", – сказала міністр.

Нагадаємо, що лист із рекоменлаціями впроваджувати факультатив "Сімейні цінності" МОН на початку цього тижня розіслало регіональним департаментам освіти.

Документ підписав заступник міністра освіти Павло Хобзей. У листі йдеться, що "МОН рекомендує у навчальних закладах продовжувати впровадження програми формування сімейних цінностей, сформованих на основі національно-культурної спадщини українського суспільства".

До листа додається, якою представники міністерства пропонують користуватися під час викладання курсу для школярів 8-9-х класів.

Серед рекомендованої Міносвіти літератури є посібник "Сімейні цінності для учнів 8-9 класів" (автори – В. Прит, С.Тесленко, З. Охріменко, Л. Корецка).

Українським підліткам він розповідає, що "чоловік – творець, який завжди прагне до новизни". Чоловік, за версією укладачів посібника, повинен бути великодушним, цікавим і хоробрим.

Але не все так просто: "Розкриттю чоловічих талантів і якостей сприяє жінка, яка знаходиться поруч".

"Справжня жінка ніколи не сперечається, не доводить, не намагається керувати ситуацією, оскільки знає, що все в світі створено для неї, для реалізації її бажань і мрій. А швидкість реалізації її бажань залежить від якості простору, яке вона формує повагою і любов'ю до себе і чоловіка, який втілює її бажання і мрії".

На рекомендацію застосовувати посібник, який не відповідає сучасним поглядам на роль жінки та чоловіка у суспільстві та базується на соціальних стереотипах відреагували політики, громадські діячі, журналісти.