Із нашумілого посібника "Сімейні цінності" прибрали гриф МОН

31.10.2016

Фото luckybusiness/Depositphotos

Із посібника "Сімейні цінності для учнів 8-9 класів", наповненого гендерними стереотипами та застарілими уявленнями про роль жінок та чоловіків у суспільстві, на час перевірки вилучили гриф МОН "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах".

Про це "Українській правді. Життя" повідомила співавторка посібника та працівниця Інституту модернізації змісту освіти, який рекомендував видання, Леся Корецька.

Начальниця відділу неформальної та інформальної освіти дітей Інституту наголосила: "Концептуальних засад даний посібник не заперечує. У посібнику наголошено, що є рівність жінки і чоловіка, але рівність у різності – є чоловіки, а є жінки".

За словами Корецької, у методичці є спірні погляди, проте є і засадничі моменти, з якими не варто сперечатися.

"Я не вважаю, що уявлення про те, що жінка – це берегиня, застарілі. Я не можу сказати, що берегиня – це лайливе слово".

"Жінка сперечається, але сперечається вона по-жіночому. Деякі моменти з цього посібника будуть переглянуті і прибрані. Ми не хотіли принижувати гідність жінок. Я – жінка, яка займає керівну посаду, і для мене це принципово, щоб жінки поводили себе гідно, щоб вони проявляли свої найкращі жіночі якості. І навіть якщо вони сперечаються з чоловіками, то по-жіночому. Поряд із справжньою жінкою чоловік ніколи не буде лаятися. Зі справжньою жінкою чоловік повинен відчувати себе джентльменом. На цьому потрібно виховувати наших майбутніх чоловіків і жінок", – пояснила свою позицію Корецька.

Також співавторка посібника пояснила, що у зв'язку із резонансною реакцією суспільства з приводу видання, його додатково аналізуватимуть.

"Зараз із нього тимчасово зняли гриф "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах". Експертна комісія та фахівці ще раз аналізуватимуть видання, щоб надалі таких ситуацій не виникало", – сказала Корецька.

"У нас дійсно гендерно чутливе суспільство. Ми це врахуємо", – додала вона.

Також, за словами Корецької, комісія МОН переглядатиме тільки той посібник, який є у вільному доступі та викликав загальне обурення. Про решту матеріалів, рекомендованих у листі МОН до департаментів освіти – не йдеться.

Раніше міністр освіти Лілія Гриневич говорила, що перевірять усі матеріали, рекомендовані до курсу після конференції "Трансформація освіти. На шляху до миру та соціальних змін" 28 жовтня.

"Цей курс розроблений на рішення парламентських слухань зі збереження сімейних цінностей в Україні, – сказала Гриневич.

Зважаючи на таку ситуацію,ми обов'язково перевіримо навчальні посібники до курсу"Сімейні цінності" з приводу гендерної чутливості текстів, які є у цих посібниках. Сімейні цінності не мають заперечувати гендерній рівності чоловіків та жінок".

"Є вчителі, які мають педагогічну освіту та можуть вести цей курс. Він може бути корисним у тому, як зберегти сім'ю. Алепосібник,який цитували у ЗМІ–абсолютно не відповідає гендерній чутливості", – сказала міністр.

Нагадаємо, що лист із рекоменлаціями впроваджувати факультатив "Сімейні цінності" МОН на початку минулого тижня розіслало регіональним департаментам освіти.

Із посібника "Сімейні цінності для учнів 8-9 класів" вилучили гриф МОН "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах". Фото luckybusiness/Depositphotos

Документ підписав заступник міністра освіти Павло Хобзей. У листі йдеться, що "МОН рекомендує у навчальних закладах продовжувати впровадження програми формування сімейних цінностей, сформованих на основі національно-культурної спадщини українського суспільства".

До листа додається список літератури, якою представники міністерства пропонують користуватися під час викладання курсу для школярів 8-9-х класів.

Серед рекомендованої Міносвіти літератури є посібник "Сімейні цінності для учнів 8-9 класів" (автори – В. Прит, С.Тесленко, З. Охріменко, Л. Корецка).

Українським підліткам він розповідає, що "чоловік – творець, який завжди прагне до новизни". Чоловік, за версією укладачів посібника, повинен бути великодушним, цікавим і хоробрим.

Але не все так просто: "Розкриттю чоловічих талантів і якостей сприяє жінка, яка знаходиться поруч".

"Справжня жінка ніколи не сперечається, не доводить, не намагається керувати ситуацією, оскільки знає, що все в світі створено для неї, для реалізації її бажань і мрій. А швидкість реалізації її бажань залежить від якості простору, яке вона формує повагою і любов'ю до себе і чоловіка, який втілює її бажання і мрії".

На рекомендацію застосовувати посібник, який не відповідає сучасним поглядам на роль жінки та чоловіка у суспільстві та базується на соціальних стереотипах відреагували політики, громадські діячі, журналісти.