Позиция невмешательства. Потому что так удобно

Возможно я бы не села писать эту колонку, если бы три месяца подряд мы не находились в поисках квартиры для наших подопечных из интерната.

Нужна квартира на Позняках, недалеко от клиники, где будут проходить обследования.

Жилья для аренды в этом районе предостаточно. И на этапе просмотра все по плану ровно до момента, пока риелторы или хозяева слышат, что мы будем селить в жилье детей с инвалидностью.

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А один из хозяев вообще озвучил такую фразу: "Моя знакомая, у которой ребенок с ДЦП сказала, что сдавать квартиру таким детям нельзя". Почему – осталось загадкой.

Эта ситуация стала для меня крайне болезненной.

Не жить, а существовать

Подопечные детских учреждений (интернаты, детдома), никакого надлежащего ухода, конечно, не получают – просто влачат существование, без возможности жить в минимальном комфорте, необходимом их состоянию.

Большим везением можно считать и адекватный и человечный персонал.

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Государство в отношении людей с ограниченными физическими возможностями занимает позицию невмешательства.

Например, в Дружковском интернате проживают дети на колясках, и при этом… отсутствует пандус!

В Цюрупинском интернате при наличии 142 детей с инвалидностью два года назад в кабинете реабилитации не было ничего, кроме мата и мяча!

После проведенного БФ "Твоя Опора" Charity Weekend с Машей Ефросининой, мы смогли собрать деньги и купить туда реабилитационное оборудование. После события об этом случае узнали волонтеры из Британии.

Сотрудники банка UniCredit Group собрали сумму на мотомед, который мы передали в Цюрупиский интернат. После чего заведующей удалось выбить штатного реабилитолога для учреждения.

Опять же, одного реабилитолога на 142 ребенка! Разве он может существенно повлиять на здоровье каждого малыша? Уделить каждому из них должное количество внимания? Нет, конечно. Хотя именно этим детям оно так важно и нужно.

А еще детей в учреждениях не обследуют узкие специалисты, хотя им это крайне необходимо.

В интернатах есть просто терапевты или педиатры, которые периодически осматривают воспитанников, но иногда даже не могут поставить точный диагноз.

Именно поэтому мы по мере возможностей и ресурсов Фонда забираем детей из интернатов, привозим на обследования узких специалистов и оплачиваем реабилитации.

Но после проконтролировать состояние здоровья детей в интернате просто некому!

Например, у нас была подопечная девочка-отказник из Житомира. На обследование ее привезли на инвалидной коляске, и в процессе осмотра выяснилось, что со спиной и с ногами у ребенка все в порядке, просто в детдоме ее посадили на инвалидную коляску, потому что так было удобно!

В силу особенностей развития, девочкой нужно было заниматься, делать массажи, "расхаживать" ее. Но этого никто не делал в первую очередь потому, что рук в учреждениях просто не хватает.

Пару гривен на жизнь

На содержание детских учреждений ежегодно государство выделяет на первый взгляд немалые суммы. К примеру, в 2015 году это было порядка 5 миллиардов гривен. Казалось бы, такая внушительная сумма, да? Отсюда имеем и печальный популизм в стиле "прекратите помогать интернатам, у них отличное финансирование!"

При этом если внимательно посмотреть статью расходов на одного ребенка, то окажется, что на его потребности из выделенной госбюджетом суммы тратится не больше 15 %!

На лекарства из этой суммы заложено около 4-8 гривен/день (видимо, предусмотрен только бинт с зеленкой), а на питание… около 30 грн! Это еще хорошие цифры, есть интернаты, в которых даже до этих сумм не дотягивают!

Зато такси для колясочников в Киеве стоит 450 гривен, и это без учета дальности маршрута. А проблема с пандусами у нас в стране – это вообще тихий ужас. Пока не сталкиваешься с этим лично – не представляешь до конца масштабов трагедии.

Но мы не замечаем этого, для нас это не проблемы, это чьи-то чужие проблемы.

Изгои общества

Вот только мы забываем, что далеко не все люди с ограниченными физическими способностями прикованы к коляске от рождения. Это может случиться с каждым.

И мне непонятно, почему украинцы декларируют европейские ценности о равенстве и толерантности, а по факту не желают видеть детей с инвалидностью, мыслить их трудностями и хоть иногда ставить себя на место человека с ограниченными физическими возможностями.

Нашему обществу гораздо проще определить инвалидность как нечто грязное и неприятное и закрыть на это глаза.

Мы тратим деньги на билет, чтобы с замиранием сердца слушать выступления Ника Вуйчича, но упорно не желаем замечать своих "колясочников". Вуйчич для нас красивый мотивирующий парень, а дети, которым нужно сдать квартиру для обследования – отвратительны.

Мне бы хотелось, чтобы патриотизм и европейские ценности проявлялись не в раскрашивании заборов в "жовто-блакытный", а в уважении и заботе таких же полноправных членах общества, как и здоровые люди.

Чтобы каждый украинец, независимо от состояния здоровья, чувствовал себя Человеком.

P.S. Мы все еще в поиске двухкомнатной квартиры на Позняках (в районе детской клиники "Добробут") с широки дверными проемами и двуспальными кроватями. Если вдруг вы можете нам в этом помочь – дайте знать!

Мы не теряем надежды провести обследование наших подопечных. Если же у вас есть желание помочь материально, сделать это вы можете, нажав красную кнопку "ДОПОМОГТИ" на нашем сайте tvoya-opora.org и перечислив посильную для вас сумму. Творим добро вместе!