О молодости, опыте и женщинах на госслужбе

Назначение Насти Деевой на должность замминистра МВД вызвало бурю обсуждений.

Бурю, поднимающую на поверхность 3 важных вопроса: про опыт и молодость, про женщину и про минимальный уровень компетенций для поставленной на высокой должности задачи.

От качества этого дискурса зависит, как много молодых людей в общем, и женщин всех возрастов в частности, попробуют себя во власти. А от прилива этой свежей крови зависит – выживем ли мы как страна или нет.

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Про опыт и молодость

Когда мы создавали патрульную службу, я видела, как грузины стремились найти молодняк.

Им нужны были 20+. И они очень умело использовали юную и резвую энергию для выполнения массы задач. Это было интересно. Это было продуктивно. Не всегда безошибочно, не всегда глубоко, не всегда с должным взвешиванием рисков, но всегда очень бодро и с бессонными ночами напролет.

Если посмотреть на историю разных европейских проектов технической помощи, заметно, что многие из них заканчивались провалом. Кроме сложных украинских политических и экономических реалий, их "валили" дорогостоящие европейские консультанты.

ЕС всегда очень формально относился к опыту работы в резюме, и я видела несчетное количество красивых CV поседевших экспертов, которые были абсолютно не приспособлены для внедрения изменений в рамках поставленных задач.

Они просто проваливали эти проекты. Пачками. Потому что их опыт (пусть даже измерявшийся двумя, тремя и более десятилетиями) был не релевантен, а характер – невыносим.

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Красивые резюме с десятилетиями опыта не всегда залог успеха. Впрочем, молодые люди без опыта – тоже не всегда беспроигрышны.

Про женщин

Когда женщину назначают на любой пост выше секретаря, обязательно начинаются сплетни о том, с кем она переспала или кто у нее любовник.

Почему-то первая реакция большой части общества – обесценить ниже плинтуса. Обсудить сексуальность и вкус в одежде или их отсутствие, и унизить. Есть сексуальность и привлекательность – плохо. Нет – тоже плохо.

Когда Эку Згуладзе назначили на должность замминистра МВД, интернет был полон фальшивок с якобы ее полуголыми фотографиями.

Я заметила, что "обсасывать" в мельчайших подробностях всяческие пикантные фейки берутся и женщины, и мужчины. Оба пола, скорее всего, от зависти или собственной несостоятельности. Мужчины, правда, особо коварны в своих тонах. Будто назначения женщин на высокие должности ставит под угрозу их мужское достоинство.

Одна из тех сфер, где виден прогресс – патрульная служба – была с нуля создана женскими руками и мозгами. Не без помощи мужских, но женскими. Многие из этих женщин работали за кулисами камер и вспышек.

Имена многих из них Вам не знакомы, но эта армия достойных женщин сделала то, что многим казалось нереальным.

Если Вы посмотрите на контингент, работающий в западных компаниях и посольствах в Украине, процент женщин на руководящих постах заметно растет. К примеру, очень многие высокие позиции в украинском офисе Агентства по международному развитию США занимают именно женщины. Украинские и американские.

И это про четкую и честную конкуренцию на этапе отбора, а не про позитивную дискриминацию. Потому что работодатель понимает, что, проведя конкурс, он получает более высокое качество.

Про уровень компетенций для должности

По каким-то историческим причинам, этот вопрос чаще поднимают при назначении женщин, чем мужчин, но все же он очень важен.

И действительно – по каким параметрам принимаются решения о назначении тех или иных людей министрами, их замами, начальниками департаментов или на другие уровни?

И в чем по уровню компетенции "зам" должен отличаться от министра или руководителя нижнего звена?

Сейчас один из основных критериев многих назначений – политическая (или иная?) лояльность. А нам, как обществу, действительно важно смотреть на поставленную перед министерством задачу, на список релевантных компетенций для ее выполнения, и на потенциал человека внедрить те или иные изменения.

Мы обсуждаем возраст и пол, а нам важно обсуждать, что нужно сделать и в какие сроки. Именно поэтому есть масса назначенных вне конкуренции чиновников – без должного целеполагания, без нужного опыта, без умения и понимания проектного менеджмента и, собственно, без результата.

Нужных для дела людей можно найти и набрать только через открытые конкурсы. Именно открытость и конкуренция помогает улучшить качество персонала, а, следовательно, и качество решений и их внедрения.

Я, конечно, понимаю, что несколько утопично звучу – и про молодость, и про женщин, и про опыт, и про более прозрачный отбор на госслужбу, но во многом именно от этих факторов зависит, как мы будем справляться дальше с поставленными перед государством вызовами.

К примеру, правительство США привлекает молодых и перспективных сотрудников через президентскую управленческую стажировку.

Это программа с конкурсом в 50-70 человек на место в управленческом звене федерального правительства.

Чтоб попасть в программу, нужно пройти многоуровневой отбор. В результате кандидат получает очень среднюю (но весьма конкурентную для новичка) зарплату, оплату части кредита на образование, весь социальный пакет госсужащего и коучинговую поддержку.

Часть рабочих мест среднего звена было зарезервировано для победителей этого конкурса. Если ты, будучи свежеиспеченным выпускником магистерской программы, проходил через все этапы отбора и был лучше 50 других кандидатов на это место, для тебя открывались возможности для работы в федеральных агентствах.

Так можно было попасть и в Госдепартамент, и в Пентагон, и в ФБР, и в любой орган власти, пройдя еще один конкурс уже среди избранных в рамках программы.

На самые интересные и престижные должности попадали действительно лучшие из лучших, и это было взаимовыгодно. Правительство получало свежие взгляды и подходы. Выпускники – хорошую стартовую площадку для карьеры.

Для того, чтоб мы могли творить прогресс на фронте реформ, нам важно создавать и интегрировать программы поддержки, обучения и привлечения молодых специалистов, мужчин и женщин, в систему госуправления.

Но не как услужливых и тянущих всю грязную работу осликов, а как равноправных специалистов.

Мы продолжаем их обесценивать. А все, что им нужно – это много поддержки. И они перевернут горы.