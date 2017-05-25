Почему полиция не может проверять школьников на ЗНО

Признаюсь честно, я была шокирована картинкой из новостей, на которой, полицейский с металлоискателем обыскивает учеников, сдающих ЗНО.

Сначала я подумала, что на видео сотрудник патрульной службы в виде охранника на пункте приема ЗНО, и мне стало вовсе дурно, ибо как член полицейской комиссии я знаю о высоких уровнях некомплекта в управлениях патрульной службы на местах.

Но потом я разобралась. Патрульная служба ни при чем.

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Оказывается, согласно совместному приказу Министерства образования и науки и Министерства внутренних дел, полиция охраны должна выполнять охранные функции во время проведения ЗНО, в том числе контроль за наличием у тестируемых запрещенных к применению телефонов или других средств связи.

Приказ этот был подписан в прошлом году еще Сергеем Квитом и Арсеном Аваковым, но заметили мы его только в этом – благодаря работе журналистов.

Как обычно, украинское общество разделилось на сторонников зрады и перемоги.

О перемоге кричали те, кто считает это радикальным, но необходимым способом хоть как-то справиться с академическим мошенничеством – именно так воспринимается списывание в цивилизованном мире. "Нужна сильная рука" и "Только страх наведет порядок в умах этого поколения".

Зрадой разошлись правозащитники и родители бедных старшеклассников – мол, незаконно, не гуманно к детям и вообще "чем полиция занимается" тогда, как на вызовы 4 часа не могут приехать.

Я радуюсь, что чиновники наконец-то стали серьезно относиться к проблемам академической чести.

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Решение применить арсенал полиции охраны для обеспечения порядка, я уверена, было дерзким шагом в борьбе со школьными мошенниками.

Однако считаю, что привлечение полиции к контролю за сдачей ЗНО (пусть даже охранной ее ветви, но кто будет в этом разбираться?) – большая ошибка.

Плагиат и мошенничество в школьной и академической среде не является проблемой общественного порядка в зоне ответственности полиции.

Именно поэтому это не дело полиции в него вмешиваться. Это проблема национальной безопасности иного масштаба, и подходить к ней нужно совсем с другой стороны. Еще более глобально и серьезно, чем люди в форме с угрожающим лицом на входе в аудиторию.

Решение проблемы академического мошенничества – не вопрос металлоискателя.

Металлоискатель актуален в аэропорту, но для школ и ВУЗов обеспечение академической честности – вызов совсем иного порядка. Именно благодаря мошенничеству, к которому люди привыкают с ранних лет, мы живем в стране не образованных, но самых дипломированных специалистов, которые не в состоянии ни процессы отладить, ни инновации создавать, ни решать свои базовые проблемы.

Просто потому, что мы, несмотря на все свои степени и дипломы – глубоко не образованная нация. Я ответственно об этом заявляю на основании моей работы в аттестационных и полицейских комиссиях за последние 2 года и выборки в несколько тысяч дипломированных специалистов. И эта отсталость начинается со шпаргалок на школьных контрольных.

Для того, чтоб серьезно бороться с академическим мошенничеством нужны:

а) ежедневная практика академической порядочности в школах и учебных заведениях,

б) качественный мониторинг и контроль организации тестирования и академических стандартов,

в) ценности познания, а не оценок или корочек, которые должны прививать детям их родители и педагоги

г) очень жесткие наказания в случае нарушений.

Пока мы, как общество, не выполним эти четыре пункта, нам даже спецназ не поможет в борьбе с плагиатом и иными видами академического мошенничества. А проблема эта огромна.

В цивилизованных странах есть колоссальный опыт организации тестов.

В США, где училась я, студентам даже в голову не приходило что-то списать. Во-первых, это очень позорно. Во-вторых, риск вылететь из школы или университета и потерять возможность сдавать тест, от которого зависит твое будущее, – слишком большая потеря. В-третьих, система проведения тестов национальных масштабов отлажена так, что мышь не пробежит, и профессионально обученные сотрудники никогда не смолчат, увидев нарушение. Просто потому, что это фактор качества и чистоты результата на выходе.

Контроль за качеством и чистотой процесса тестирования должен лежать на персонале центров оценивания или аутсорснут другим компаниям. Возможно даже охранным. И мы, как государство, должны за это платить по понятному договору.

Нам, как обществу, важно создавать запрос на меритократию (систему, в которой люди продвигаются по социальным лифтам благодаря таланту и способностям), а она невозможна без обеспечения качества и чистоты результатов объективных тестов.

"Ну, а что не так с полицией в пунктах ЗНО?" – скажете вы.

Я упущу юридически спорные моменты в этом приказе. В нашей стране обязательно найдется кто-то, способный довести всю юридическую ересь этого текста до маразма в каком-то районном суде.

Последние несколько лет мы (МВД, НПУ, международные доноры, НПО и сами сотрудники) инвестировали неистовое количество усилий в то, чтобы изменить отношение населения к полиции и посеять зерно доверия между ними.

Мы осознаем, что на этом фронте выстраивания отношений между полицией и обществом чем дальше вглубь, тем больше работы.

Мы много трудились, чтоб дети и взрослые перестали бояться человека в форме.

Несмотря ни на что и вопреки всему, нам это по большей части удалось. Если раньше мой ребенок в истерике отказывался садиться в милицейский автомобиль, то теперь он по собственной инициативе приветствует проходящих мимо патрульных.

Но вы представляете какой урон эти картинки нанесут столь шаткому и выстраданному имиджу полиции?

Полиции, которая из карательного органа должна стать сервисно-ориентированной организацией, служащей людям, а не чиновникам.

Ведь никто не будет разбираться, что на видео – сотрудник полиции охраны (!), по сути хозрассчетной структуры МВД, предоставляющей коммерческие услуги охраны.

Сотрудников в форме с надписью "Полиция" снова поставили в роль устрашающих псов. И трактовка у широкого украинского загала такова: "Нет, чтоб с преступниками на улицах бороться, так они бедных детей в стрессе на ЗНО пошли терроризировать, лишая их шансов на хороший бал".

Использование полиции в роли сторожевых псов на образовательных тестированиях не просто неуместно. Это не пропорциональный удар академическим мошенникам.

Бороться с академическим мошенничеством нужно более системно и безапелляционно. Линия фронта этой борьбы не на границе полиция-студент. Этот фронт в каждом доме, в каждом школьном классе или университетской аудитории.

Выиграем ли мы эту борьбу зависит не от полиции. Это зависит только от нас. Ибо списывание – это вопрос общественной дисциплины, а не охраны правопорядка.

P.S.: Несколько лет назад я преподавала в одном из лучших ВУЗов Украины.

Студентка, которая писала под моим руководством курсовую, принесла полный плагиат (целиком списанную работу).

Я написала официальное письмо, в котором подробно изложила свою рекомендацию не допускать ее к защите и принять меры по наказанию за плагиат вместе с письменными доказательствами найденного мошенничества.

Каково же было мое удивление узнать, что несколько дней спустя кафедра таки приняла работу этой студентки к защите.

Больше я там не работаю. Я уверена, что полиция кафедре не поможет. Поможет только ответственная позиция студентов и профессионализм преподавателей. Но и на то, и на другое нужен общественный запрос. А его пока нет.

Анастасия Леухина, экс-глава аттестационной комиссии Национальной полиции Украины, член экспертного совета по реформированию при МВД, со-инициатор кампании #пуститевреанимацию