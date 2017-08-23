Якби у 13 років у мене був комп’ютер…

На території Стенфордського університету посередині центрального майданчику виблискує неймовірно гарними мозаїками Меморіальна церква.

ЇЇ Джейн Стенфорд спорудила на честь свого чоловіка Ліланда, з якими вони разом заснували університет.

Церква неймовірної краси має цікаву історію. Борець за права жінок, Джейн Стенфорд якось сказала: "У нашій церкві жінки будуть рівноправно представлені з чоловіками". І дотримала слова: усі фрески, ікони та мозаїка чергують історії біблійних героїв гендерно рівноправно.

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Ба більше, завдяки Джейн жінки входили в перші студентські органи управління, а чверть студенток перших випусків обирали точні науки, тоді як на рівні держави таких було лише 4%.

У серпні на території містечка компанії Google у Кремнієвій долині на змонтовану посеред поля сцену вийшли декілька десятків дівчат з різних континентів – фіналісток Світового пітчу Technovation Challenge.

Засновниця руху "дівчата за зміни" Тара Чкловскі відкрила захід словами, що у сфері технологій, яка розвивається сьогодні найбільш стрімко, кількість жінок-розробниць складає близько 6%.

Якщо дослідити питання глибше, то побачимо, що 94% розробників чоловіків працюють радше над додатками довкола ігор, бізнесу та lifestyle.

Натомість жінки здебільшого зосереджені на рішеннях для глобальних викликів: подолання бідності, доступу до освіти та медицини, охорони довколишнього середовища.

Невідомо, скільки спільного між Джейн та Тарою, проте обидві створювали умови для розвитку жіночого лідерства без страху та стереотипів.

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Тара заснувала програму навчання для дівчат, що дає їм змогу здобути навички кодування й після 3-місячного навчання створити власні мобільні додатки, розробити бізнес план, оцінити ринок.

Проте найголовніше, що ці школярки шукають рішення проблем своєї громади, країни чи світу.

Програма стартувала у США у 2010 році, зібравши лише 45 дівчат в офісі Google. А до 2017 року виросла до 11 000 учасниць з понад 100 країн світу.

Програма стартувала у США у 2010 році, зібравши лише 45 дівчат в офісі Google. А до 2017 року виросла до 11 000 учасниць з понад 100 країн світу

Я провела тиждень серед "дорослих дітей" у Каліфорнії, де відбувся фінал програми.

Ці дівчата на перший погляд звичайні діти: вони співають у перервах між екскурсіями, безупинно роблять селфі, з нетерпінням чекають візиту до ІТ компанії зі світовим ім’ям і походу в американський магазин.

Поза тим, ці 12 команд Камбоджі, Гонконгу, Індії, Казахстану, Канади, Кенії, Вірменії дійшли до фіналу і у свої 13-17 років думають, як врятувати світ.

В Україні жінки не часто називають себе феміністками.

Як на мене, цьому є дві причини:

1) їх права не так часто утискали, і це на щастя,

2) все ж для багатьох "критерієм успіху" є вдало вийти заміж.

Реальність в Кенії – інша. Там жінки страждають від жіночого статевого каліцтва або обрізання. Це данина традиції у багатьох африканських країнах, нелегальна, до речі, яка дуже шкодить здоров’ю дівчат, і відбувається без їх згоди.

В такому негнучкому суспільстві боротися за право жінки на безпеку та вибір, свободу від жорстокого поводження – виклик, і доволі ризикований.

За словами менторки дівчат, один кенійський чоловік, довідавшись про їхній додаток, їхав 6 годин до школи, щоб "розібратися з тими, хто насмілився піти проти традиції".

Один кенійський чоловік, довідавшись про розробку дівчат, їхав 6 годин до школи, щоб "розібратися з тими, хто насмілився піти проти традиції

Більшість розробок мають соціальну складову.

Вірменські школярки доклали зусиль для інтегрування людей з вадами слуху в суспільство: їхній додаток дає змогу порозумітися усім, розшифровуючи мову жестів.

Дівчатка з Гонконгу розробили спеціальні персоналізовані тренування для людей з старечим слабоумством, щоб зблизити їх з рідними в ігровій формі та моніторити прогрес одужання.

Додаток американських школярок може допомогти 21,3 млн біженців, які прибувають до Америки, інтегруватися і популяризувати мир в своїх спільнотах.

Натомість малеча з Камбоджі – наймолодші учасниці цьогорічної церемонії нагородження – прагне зберегти і популяризувати національний продукт. Вони по суті створили он-лайн магазин для місцевих виробників, адже вважають, що глобалізація може спричинити втрату їх ідентичності.

Цікаво, як те, що вже давно розвинуте і звичне в одних країнах, може бути настільки інноваційним в інших.

Малеча з Камбоджі – наймолодші учасниці цьогорічної церемонії нагородження

Церемонію нагородження відкривав спеціальний гість – Сундар Пічаї, головний виконавчий директор корпорації Google.

Він звернувся до дівчат зі словами, що в корпорації Google завжди є місце для дівчат-девелоперів.

Публіка засміялась, адже ще кілька днів тому в компанії виник скандал через лист одного співробітника, який ставив під сумнів здатність жінок бути рівноправними з чоловіками в ІТ.

Чоловіка звільнили.

Не за його думку, адже компанія сповідує свободу слова, а за порушення кодексу поведінки та "поширення шкідливих гендерних стереотипів на робочому місці".

Тематика розробок учасниць Technovation тісно пов’язана з шістьма Цілями сталого розвитку ООН:

– подолання бідності,

– охорона навколишнього середовища,

– збереження миру,

– збереження рівності,

– доступ до освіти,

– доступ до медицини.

Найбільш популярними цьогоріч були екологічні додатки.

Саме з таким додатком, як команду-гість, Western NIS Enterprise Fund привезли дівчат з Запоріжжя – Z_teen.

Дівчата із Запоріжжя – Z_teen

Користувачі смартфонів за допомогою їхньої розробки – додатку "Air Near", можуть побачити, наскільки забруднене повітря в тому чи іншому районі Запоріжжя, і чи відповідає цей рівень нормам.

На жаль, станом на сьогодні, єдиним виходом при негативних показниках є тікати в інше місце.

Проблему забруднення повітря заводами не вирішити одним мобільним додатком, та цінність його радше полягає в тому, щоб підвищити обізнаність містян на стільки, щоб вони були рушієм змін – вимагали разом дотримання стандартів (світових, а не радянських), ставали активними учасниками відповідних робочих груп і просто доносили об’єктивну інформацію про шкоду.

Але Женя, Даша та Аня (Z-teen) не зупинились на самій розробці. Перед поїздкою в США вони зустрілись з заступником мера Запоріжжя – Анатолієм Пустоваровим, який привів дівчат до Запорізького обласного лабораторного Центру МОЗ України.

Тепер дівчатам щотижня надсилають звіт про речовини, що перевищують гранично допустимі концентраційні норми в повітрі.

Ірина Озимок, керівник програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund