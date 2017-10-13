Как я "завела" себе бабушку

Анастасія Рінгіс спеціально для УП.Життя
5069
13 жовтня 2017

Мы познакомились с ней в канун Пасхи.

Она стояла возле полок с подсолнечным маслом. На лице ее читалась какая-то сложная математическая операция, и явно дебет не сходился с кредитом.

Я обратила внимание на ее абсолютно голубые глаза, и не смогла пройти мимо.

Реклама:

"Эта бутылка масла очень хочет, чтобы я ее для вас купила", – решила я и засунула масло в корзинку.

У собеседницы затряслась нижняя губа и в уголках глаз уже готовы были показаться слезинки.

"Мне только масло, пожалуйста", – только и смогла выдавить из себя незнакомая мне старушка.

Конечно, маслом дело не ограничилось. После непродолжительных уговоров  она позволила купить ей праздничный набор продуктов.

Но выставила условие. Сказала примет продукты, если я напишу имена умерших родственников, а она обязательно сходит в церковь и помолится за них.

Спустя неделю баба Галя позвонила и сказала, что у нее есть для меня подарок.  Мы договорились встретиться.

Реклама:

Я заметила ее издалека. Она стояла с огромным пионом и крутила головой по сторонам словно школьница. У пиона был невероятных размеров бутон, каких я в жизни не видела.

"Это я сама вырастила!", – с гордостью сказала бабушка.

В голосе было столько оптимизма и какой-то невероятной жизненной стойкости, заставившей меня задуматься, почему я до сих пор ничего не вырастила.

Как выяснилось позже, ради своих пионов 83-летняя баба Галя все весну ездила в село, три часа на электричке. И вот плод ее трудов, наконец, появилось, кому предъявить. Сложно описать какой восторг эмоций я читала в ее глазах.

Пион простоял у меня больше месяца. Мне хотелось его иногда же да называть на "Вы", он был такой живой.

Баба Галя практически одинока. Хотя у нее есть дочь и внучка, которые уже много лет живут заграницей, и очень редко ей звонят. Я не спрашиваю ее, как так получилось.

"Такая жизнь. В нашей семье я самая здоровая, молюсь о них, чтобы все было хорошо", – говорит она.

Раз в неделю мы пьем с ней кофе с круасанами. Я использую этот повод как предлог купить ей немного продуктов, перекинуться новостями. И, честно, мне просто нравится, как она улыбается, у нее такой детский озорной взгляд.

Она почти никогда не жалуется на жизнь. Хотя иногда бывает, обычно это связано с отношениями с разными инстанциями.

"Ну, что завела себе бабушку, теперь вот слушай стариковские разговорчики", – говорит она, чтобы смягчить свои жалобы.

Однажды она меня испугала.

Позвонила и безжизненным голосом говорит: "Кажется, я помираю".

Я мчалась к ней так быстро, что фраза "пятки сверкают" мне уже не кажется метафорой.

Скорая помощь приехала почти сразу, и тут я увидела, как бабушка превращается в девочку и начинает канючить, что в больницу скорой помощи она не поедет, а если поедет, то только в кардиологическое отделение.

Мое сердце разрывалось. Я не могла ей ничем помочь разве, что засунуть в руку деньги.

Баба Галя нашла им применение – вечером она вернулась из больницы на такси, и сразу мне позвонила с упреком: "Ну, что ты бабушку хотела отдать на растерзание, а я сбежала".

Спустя пару дней я все-таки убедила ее сходить к участковому, которая выписала ей лекарства.

Мы общаемся редко, но я всегда помню над чем мы смеемся. "Ты мне турка привезла?" – спросила она, когда я вернулась из отпуска: "Могла бы бабушке привезти, ну хоть маленького, хоть кривенького какого-нибудь".

Как-то мы поспорили с ней о стоимости винограда.

Она настаивала, что его цена необоснованна и в такое время года он столько не должен стоить.

Я же напирала на то, что цена зависит от логистики.

Спустя неделю она принесла мне экономический словарь и попросила найти "ту самую логистику".

Иногда я делаю ей какие-то небольшие подарки. Как-то купила ей ортопедические сандалии, она смущалась и говорила что у нее полно обуви. И тут поздно вечером звонит: "Не могу снять свои новые "тухли", хочу в них спать, так они мне нравятся".

Баба Галя почти 50 лет проработала геологом. У нее воз и маленькая тележка историй советского периода. Я слушаю ее как аудиокнигу. Она рассказывает о своих командировках на Дальний Восток и в Сибирь.

Иногда я ловлю себя на том, что общаюсь с ней как антиквар, который бережно рассматривает предметы старины. Эпоха ушла, а люди этой эпохи еще остались.

Они когда-то строили страну, которой уже нет.

Они верили в светлое будущее, которое не наступило.

Сейчас они сами и их интересы вынесены "за скобки". Это страшно стареть в такой не обустроенной и не приспособленной стране как Украина. Особенно, если ты одинок.

Когда я думаю о старости, я всегда вспоминаю рассказ Хемингуэя "Старик и море". Этот рассказ о том, сколько силы духа и храбрости может быть в дряхлеющем теле рыбака, сколько вызова и желания жить.

Рыбак, для которого рыба становится не просто пищей, а Рыбой, с которой он сражается. Сражается за то, чтобы остаться Рыбаком. А Рыба сражается с ним за свою жизнь. Оба проявляют волю к жизни. И вроде бы Старик одолел Рыбу, но акулы обгладывают ее до костей.

"Такая жизнь", – говорит баба Галя и разводит руками.

Старик Сантьяго терпит неудачу в море, но когда возвращается домой, к себе в деревушку, он чувствует, что десятки людей готовы его поддержать, что для его односельчан он человек, который совершил поступок.

"А ведь я живу среди хороших людей", – думает Сантьяго. Ему приятно знать, что его искала береговая охрана, и даже самолет.

Читай також:

О чем говорить с бабушками и дедушками
Звозіть бабусю на море

Жить среди хороших людей это большое счастье. И это, возможно, единственное, что мы по-настоящему можем дать друг другу.

Для этого не надо совершать подвиги или заниматься самопожертвованием.

Иногда достаточно выпить чашку чая или кофе с чужим своим Стариком.

Анастасия Рингис, УП


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 3700
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9755
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7280
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький