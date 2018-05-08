Місія здійсненна: готуємося до ЗНО з математики, нюанси та "підводні камені"

ЗНО з математики – один з тих іспитів, про які школярі турбуються найсильніше, а тому і готуватися починають раніше.

Зазвичай учні визначаються з програмою підготовки ще на початку 11 класу: одні активно займаються самі, інші – з репетитором.

Але буває і так, що школяр буквально за місяць до іспиту розуміє, що не зможе набрати потрібної кількості балів.

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У такому випадку потрібно негайно переходити до експрес-підготовки. Чудес, звичайно, чекати не варто, але забезпечити собі десяток-інший балів "зверху" – реалістичне завдання.

ЗНО з математики – один з тих іспитів, про які школярі турбуються найсильніше

ОСОБЛИВОСТІ ІСПИТУ

Математику можна назвати "напівобов'язковим" предметом на ЗНО: випускники повинні скласти або його, або історію України.

На математиці зупиняються ті, хто має намір вступати на технічну або економічну спеціальність. Цього року іспит відбудеться 22 травня.

ЗНО з математики 2018 року триватиме рівно 3 години та включає 33 завдання. Їх можна розділити на чотири категорії:

тести, в яких потрібно вибрати правильну відповідь;

завдання на встановлення відповідності;

відкриті завдання з короткою відповіддю;

відкриті завдання з розгорнутою відповіддю.

Приклади завдань, програму ЗНО, критерії оцінювання, детальну характеристику сертифікаційної роботи й інші подробиці можна подивитися на сайті УЦОЯО.

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ГОЛОВНІ ТРУДНОЩІ

За словами досвідчених репетиторів, у багатьох завданнях є "пастки". Щоб не втрапити до них, потрібно під час підготовки звернути особливу увагу на області допустимих значень для логарифмів, дробів і коренів.

Багато школярів знижують власні бали через те, що неправильно читають формулювання або "гублять" мінус при обчисленнях. Перш ніж позначити остаточну відповідь, перечитуйте запитання ще раз.

На останній сторінці зошита є таблиця зі значеннями тригонометричних функцій для кутів 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. (Приклад зошита є на сайті УЦОЯО.) Зазвичай ці значення радять не вчити, але якщо у вас і так хороший рівень підготовки, запам'ятати їх не буде зайвим: зможете заощадити час, не відволікаючись на пошук.

ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУВАННЯ

Перший крок, як і у випадку з іншими ЗНО, – пробний тест. При такому тестуванні дуже важливо максимально відтворити умови ЗНО, використовувати таймер.

Можна включити таймер на 3 години на одному телефоні, а на іншому секундоміром рахувати час, витрачений на кожне завдання. Так можна визначити слабкі сторони, побачити, де ви неправильно читаєте запитання, на які завдання йде невиправдано багато часу.

Обов'язково виділіть найскладніші теми – і розв’язуйте-розв’язуйте-розв’язуйте завдання.

Щоб запам'ятати формули, які вам ніяк не піддаються, можна написати їх на картках (на лицьовій стороні – формула, на звороті – її призначення) і тренуватися у вільний час.

Ще корисно розбирати всі формули на складові, і робити це потрібно письмово. Так і механічна пам'ять включиться, і асоціативна.

Також можна написати формули на стікерах і розклеїти по квартирі. Берете чашку, щоб зробити чай, – заразом повторюєте формулу площі паралелограма.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Завдання для пробного тестування є, наприклад, на сайті проекту Освіта.ua. Там же можна знайти завдання минулих років. Їх корисно розв’язувати в якості тренування.

Єдиний спосіб "прокачати" навичку розв’язування задач з математики — розв’язувати ці ж таки задачі. Чим більше схожих тестів ви пройдете, тим простіше буде на самому іспиті.

Корисно подивитися розбори завдань ЗНО на Youtube. Такі є, наприклад, на каналах "Вне школы", "МАТЕМАТИЧКА".

А ось автори каналів "Видеоуроки математики", "Математика для простых смертных" і "Простая математика" пропонують відеолекції по конкретних темах, питаннях, типах завдань.

Такі уроки – хороший спосіб розібратися з темою, якщо ви її забули або погано засвоїли. Тільки не забудьте потім потренувати матеріал на практиці, інакше інформація швидко забудеться.

ЧИ ВАРТО ШУКАТИ РЕПЕТИТОРА ЗА МІСЯЦЬ ДО ЗНО

Якщо самостійно готуватися складно, можна вдатися до допомоги репетитора. Навіть за місяць до іспиту це має сенс.

Звичайно, потрібно розуміти, що репетитор – не чарівник, але він цілком може розібрати за цей час дві-три-чотири складні теми, в яких учень "плаває". І ці нові знання можуть перетворити непрохідний бал на прохідній, "посередній" – на досить високий.

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До речі, якщо зібратися компанією, можна ділитися інформацією і підходами до вирішення завдань. Пояснюючи матеріал іншим, ми і самі краще його запам'ятовуємо, так що це теж стане відмінним тренуванням перед ЗНО.

Тестування з математики багато хто боїться, але пройти його реально. Головне – не піддаватися паніці, чітко визначитися з програмою і методично, маленькими кроками, кожен день рухатися до мети.

Успіхів!

Дмитро Волошин, співзасновник і CTO онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply, спеціально для УП.Життя