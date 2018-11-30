Лікування ВІЛ і жодних "вироків"

Цьогоріч 1 грудня світ 30-й раз відзначатиме День боротьби зі СНІДом.

Я бачу позитивні зрушення та зміни.

Оголосити пацієнту діагноз "ВІЛ-інфекція" для мене як для лікаря означало винести йому смертний вирок.

Оскільки 30 років тому почути "У вас СНІД" означало кінець. Ми разом із пацієнтом та його сім’єю переживали страх і розпач від невідомого майбутнього.

У 2018 році ми маємо докорінно іншу ситуацію.

В Україні є достатньо препаратів антиретровірусної терапії для лікування ВІЛ. Розпочати прийом цих ліків може кожен, кому встановлюють такий діагноз.

Ще у 2013 році пацієнти чекали близько року після встановлення діагнозу на призначення лікування, то зараз цей термін скорочено до 15 днів.

Завдяки стратегії "Тестуй та лікуй!" ми впевнено наближаємось до терміну у 2-3 дні, щоб починати лікування.

За останні 5 років кількість людей, які отримують лікування в Україні, збільшилася вдвічі.

У 2013 році курс лікування в середньому коштував 5,5 тисяч гривень на рік.

У 2018 – трохи більше 2,5 тисяч гривень/рік. Таке зниження цін стало можливим завдяки потужним адвокаційним заходам по зниженню цін та запровадження механізму закупівель через міжнародні організації.

Наразі українські пацієнти мають можливість отримати найсучасніші ліки, що мають високу ефективність.

В рамках медреформи тестування на ВІЛ включили до загального пакету безкоштовних послуг, що надається на рівні первинної меддопомоги.

Так протестуватися можна у вашого сімейного лікаря.

Для цього потрібно лише 15 хвилин часу та одна крапля крові.

Використання швидких тестів для діагностики ВІЛ вже приносить свої результати серед хворих на туберкульоз: цього року в Україні на ВІЛ обстежено 98,9% пацієнтів, що лікуються від туберкульозу. 90,8% пацієнтів, у кого виявили ВІЛ, вже отримують АРТ.

Завдяки тому, що в Україні тепер можна офіційно використовувати клінічні рекомендації ВООЗ для лікування людей з ВІЛ, український лікар, як і його колега з Європи чи Америки, може застосовувати найкращі міжнародні практики для лікування.

Зовсім нещодавно фахівці Центру презентували медикам, пацієнтам, партнерам та широкому загалу запуск Національної програми із доконтактної профілактики.

PrEP – це прийом антиретровірусних препаратів для зниження ризику інфікування ВІЛ.

Його рекомендовано для ВІЛ-негативних людей, які мають високий ризик інфікування ВІЛ.

Однак залишається одне "але": більше 40% людей, які живуть з ВІЛ в Україні, не знають про свій статус.

Зараз в Україні 144 633 людей з ВІЛ перебувають під меднаглядом.

Усього ж, за оціночними даними, в нашій державі 244 тисячі ВІЛ-позитивних людей. Тобто більше 40% людей ще не знають про свій статус.

Саме тому наступний рік Центр громадського здоров’я хоче оголосити "Роком тестування на ВІЛ", щоб якомога більше медиків та пацієнтів долучалися до тестування, дізнавалися про свій статус та розпочинали лікування.

Володимир Курпіта, генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України, спеціально для УП.Життя

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