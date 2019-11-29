"Бошки отоб’ю": фармвиробники перейшли до прямих погроз через зниження цін на ліки

"Начінайтє, бо я щас ім бошки отоб‘ю". Цю фразу на засіданні Комітету здоров’я нації сказав Олександр Чумак.

Він – екс-радник (а по факту досі, імовірно, радник) міністра охорони здоров‘я Зоряни Скалецької.

Так він відреагував, коли я почала презентувати законопроект про зниження цін на ліки в Україні.

Хто такий Олександр Чумак і чому він погрожує авторам законопроекту 2089?

"Українська правда" вже називала Олександра Чумака людиною з орбіти впливу Петра Багрія (президента асоціації "Виробники ліків України" та одного з найбільших гравців фармацевтичного ринку та фігуранта журналістських розслідувань "Наші гроші").

Чумак – колишній заступник директора фармкомпанії "Інтерхім" та екс-директор "Торгового дому Інтерхім".

Донедавна навіть претендував на посаду міністра охорони здоров’я. Але, імовірно, через токсичність і надто очевидну причетність до найбільших фармкомпаній України, навіть заступником міністра його не зробили.

Проте приставили наглядати – він став радником нинішньої міністерки Зоряни Скалецької. Згодом, імовірно, через одіозність цієї "посади" його офіційно позбавили.

Але на ток-шоу, де заходить мова про фармполітику, пані Скалецька ходить у комплекті з Олександром Чумаком.

Чумак приходить на засідання профільного парламентського комітету, сидить поруч із заступником міністра і розпоряджається, що кому говорити і ток-шоу влаштовує вже не в ефірах, а прямо на комітеті.

Розсадка на комітеті теж за сценарієм. Позаду Чумака сиділи представники фармвиробників і дистриб’юторів, до яких він раз по раз обертався із коментарями. Коли я закінчувала презентувати законопроект 2089, який так муляє Чумаку і його соратникам, він розвернувся до фармвиробників і дав команду "фас" – мовляв, починайте валити законопроект.

Команду "фас" дружно почали виконувати зі словами "Нада мачіть".

Loading...

Два головні аргументи противників закону: начебто "серйозні зауваження з боку ГНЕУ" і, начебто, відсутність контролю якості ліків, які будуть за нижчими цінами завозити з інших країн.

Щоб зрозуміти абсурдність "серйозних аргументів ГНЕУ", розглянемо один із них про те, що термін "українська мова", нібито, не вживається в законодавстві України, а вживається термін "державна мова".

Це не так. В Законі "Про лікарські засоби " використовують терміни "латинська мова" і "українська мова", не кажучи про те, що в нас державна лише одна – українська.

І це серйозні зауваження? Правда?

А от щодо популістичних закидів, що ринок завалять контрафактом, хочу вкотре пояснити окремо. Ці закиди використовують популісти і противники цієї реформи, адже дуже легко "купити" на нього глядача.

"Дешеві і неякісні" ліки, звичайно, нікому не потрібні. Більше того, проект закону 2089 ніяк не стимулюватиме завезення неякісних і підроблених ліків до України.

Законопроект має дозволити завезення оригінальних (тобто якісних і перевірених) товарів, що цілком легально перетинають кордон в режимі паралельного імпорту.

Бо зараз ці самі товари пацієнти завозять у валізах для власного використання.

Купити в українських аптеках по ціні, як у Польщі, вони їх не можуть.

Більше того, ці товарі також мають обов’язково бути зареєстровані в Україні, тому і тут вони проходять перевірку на ефективність, якість та безпеку, що підтверджується реєстраційним посвідченням.

Але коли неправдиві "аргументи проти" не спрацьовують, таким як Олександр Чумак, залишається лише погрожувати "відбити бошки".

Ми не боїмося!

Ми дуже довго намагалися врахувати всі допустимі аргументи вітчизняних виробників. Законопроект опрацьовували майже три місяці. Весь цей час його не дозволяли винеси на розгляд комітету.

Але коли на комітеті влаштовують спектакль і музику на ньому замовляють фармвиробники, то терпіти ще й це ми просто не будемо.

Оскільки розгляд тепер уже скандального проекту закону про зниження цін на ліки проходив під шаленим тиском (в тому числі із загрозами фізичної розправи), будемо вимагати:

повторного розгляду законопроекту 2089 народними депутатами без тиску лобістів від фарми;

недопуску небезпечних особистостей до засідань Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування;

швидкого і незалежного розслідування справи про вчинення кримінальних правопорушень через погрозу заподіяти шкоду мені як народному депутату під час розгляду проекту закону 2089.

Чи буде достатня увага в розслідуванні погроз Олександра Чумака відбити мені бошку такою ж прискіпливою, як у справі Софії Федини і Марусі Звіробій, у яких проводять обшуки через підозру в погрозах убити Президента через їхні висловлювання? Побачимо.

А ухвалення закону, який так потрібен людям, ми точно доб’ємося.

Титульне фото: Depositphotos