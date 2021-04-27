Як COVID-19 відроджує імідж вакцинації

"Іноді людям варто побачити, що таке важка і смертельна хвороба. Це цинічно звучить. Але ми почали забувати як виглядають страшні хвороби. Адже вакцинація їх майже викорінила.

І тепер рівні вакцинації падають, бо люди почали замислюватися, а навіщо нам вакцинуватися. Цих хвороб все одно нема", – сказав мені колись колега з Європи.

Саме тоді в світі вирував спалах кору.

В Україні він косив величезну кількість людей. Бо за останні десятиліття у нас дуже знизився рівень вакцинації.

Тоді для мене це звучало дико. З приходом COVID-19 я починаю розуміти суть його слів.

Коли людство зустрілося з новою страшною хворобою COVID-19, в нас з’явилися шанси повністю переоцінити наше ставлення до вакцинації.

Це не відбудеться за один день і можливо навіть не за рік. Але абсолютно точно, COVID-19 залишить свій вплив на імідж вакцинації для людей.

І я хочу вірити: слід цей буде позитивний.

Вакцини здатні стерти хворобу з лиця Землі

Саме так відбулося з натуральною віспою. Ця хвороба забирала життя людей з 6 по 20 століття. За приблизними підрахунками від неї померло понад мільярд людей на планеті.

І якби не Едвард Дженнер, який розробив найпершу у світі вакцину від віспи, невідомо скільки б іще життів забрала ця дуже заразна і страшна хвороба.

На розробку цієї вакцини Дженнера наштовхнули спостереження за доярками, які хворіли на коров'ячу віспу і майже ніколи не заражалися віспою натуральною.

Він провів експеримент і інфікував хлопчика коров’ячою віспою. І сталося диво: хоч хлопчик і захворів, але потім одужав і виробив стійкість до коров'ячої і натуральної віспи.

Так у 1796 році була винайдена перша в світі вакцина.

І трохи менше ніж за 200 років ВООЗ оголосила, що натуральна віспа ліквідована в природі за допомогою вакцинації.

До речі, слово vaccina з латинської перекладається як коров’яча – на честь методу, за допомогою якого була виготовлена найперша в світі вакцина.

Вакцини рятують життя

Вакцини врятували людство не лише від натуральної віспи. Туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, кір – всі ці хвороби довгі роки мучили людство аж до винайдення ефективної вакцини.

Ми перестали помічати чудодійну дію щеплень на ті хвороби, які завдяки вакцинації майже зникли. Але саме COVID-19 яскраво продемонстрував людству, що вакцина в прямому сенсі рятує життя людей.

Нещодавно The Guardian опублікував дані про те, як вакцини впливають на коронавірус в усьому світі.

Я к вакцини впливають на коронавірус в усьому світі

Виявилося, що смертність від COVID-19 стабільно знижується після того, як у країні вакцинують хоча би 50% населення однією дозою.

Такі результати демонструють США, Велика Британія, ОАЕ та Ізраїль. Останній вже закриває ковідні відділення і починає забувати про жорсткі локдауни.

Вакцини викликають побічні ефекти

І це – нормально. Температура, почервоніння та біль у місці ін’єкції, слабкість – це симптоми, які людський організм може відчувати (а може і не відчувати) після вакцинації.

Але зараз до нас приходить розуміння: два дні з температурою 38,2 від вакцини не порівняти з 2 тижнями в реанімації від COVID-19.

І ми вже починаємо розуміти, як працює вакцина і чому викликає побічні реакції. Бо під час вакцинації в організм навмисно вводять збудник хвороби.

Мета цієї вправи – "потренувати" організм боротися із вірусом. Іншими словами – навчити його давати імунний удар у відповідь.

Невелика доза вакцини вчить організм утворювати захист проти збудника. Це так звані антитіла, а також клітини пам'яті.

Якщо після цього ми колись контактуватимемо зі справжніми вірусом чи бактерією, він вже точно знатиме, що робити і як запобігти захворюванню або його тяжким наслідком.

Після – не означає внаслідок

Якщо щось відбувається з людиною після вакцинації – це не обов'язково внаслідок неї.

Зараз точаться дискусії щодо виявлення тромбів у людей після вакцинації від COVID-19.

Іноді країни навіть призупиняють використання тієї чи іншої вакцини – щоб зрозуміти, чи причетний препарат до їхньої появи. І це абсолютно нормальна практика. Адже якщо щось стається після вакцинації, вчені та лікарі мають з'ясувати, чому так сталося.

Поки зв’язку між вакцинацією від COVID-19 і тромбозом не виявили, ситуацію ретельно вивчають експерти.

Але вже зараз зрозуміло, що навіть якщо цей зв'язок теоретично доведуть, ризик отримати тромбоз внаслідок вакцинації буде надзвичайно низьким.

У той час, як захворівши на COVID-19, цей ризик є майже вдесятеро більшим.

До речі, в історії людства вже є подібні приклади дискредитації вакцин, які згодом були спростовані. Але вони переросли на міфи, в які досі вірить частина людей.

Наприклад, у 1998 році науковець на ім'я Ендрю Вейкфілд опублікував інформацію, що нібито щеплення від кору, паротиту та краснухи підвищує розвиток аутизму в дітей.

Згодом світові науковці перевірили дані Вейкфілда і не знайшли жодного взаємозв’язку між вакциною та аутизмом.

Журнал Lancet надрукував вибачення. Вейкфілда визнали винним у порушенні професійної етики та виключили з медичного реєстру Великої Британії.

Але це не зупинило стрімке поширення дезінформації.

Через цю публікацію рівень охоплення щепленнями у Великій Британії почав знижуватися. Як результат, зросла кількість випадків захворювань на кір, паротит та краснуху.

А проведене не так давно масштабне загальнонаціональне дослідження в Данії не те, що спростовує таке твердження, воно навіть вказує на зворотній ефект. Вакциновані діти мали на 7% меншу ймовірність аутизму, ніж невакциновані.

Але це не зупинило поширення цього міфу, якому вже більше 20 років. В Україні він, на жаль, також широко відомий.

Вакцини, вироблені в Індії – не варять на річці Ганг брудними руками

Індія славиться одним із найпотужніших у світі Інститутів, що забезпечує вакцинами всю планету, в тому числі й від COVID-19 – це Serum Institute of India (Інститут сироватки крові).

Йому вже 55 років.

Щороку він виготовляє 1,5 мільярда доз вакцин та забезпечує ними 170 країн світу.

Це вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюку, туберкульозу (БЦЖ), кору, паротиту і краснухи. І багато інших.

Їх закуповує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та схвалює ВООЗ.

65% дітей на планеті отримували як мінімум одну дозу вакцини, що виробив цей інститут. Тобто майже кожна 2-га дитина у світі.

І це також ми дізнаємося зараз, коли Україна отримала свою першу вакцину від COVID-19, вироблену саме цим Інститутом, за ліцензією, виданою британською компанією AstraZeneca.

І розуміємо: ця вакцина є ідентичною оригінальній, вона якісна, ефективна та безпечна. А дискредитація індійських вакцин всі ці роки – маркетинговий хід корупціонерів.

Вакцину можна створити за 1 рік

І це – найфантастичніше відкриття COVID-19.

Вакцини від ковіду абсолютно точно увійдуть в історію людства як найбільш швидко винайдені.

Якісні, ефективні і безпечні – вакцини, які ми побачили усього за рік існування ковіду в світі.

Вони вже врятували мільйони життів. Допомогли кільком країнам-чемпіонам вийти з ковідної кризи (Ізраїль, США) і дали надію усім нам на нормальне життя.

Сьогодні в світі є аж 88 різних вакцин, які перебувають на різних стадіях клінічних випробувань. 5 вакцин отримали дозвіл на обмежене застосування, а 8 – на повноцінне.

Але ж як так сталося, що вакцини винайшли швидко? Чи провели достатню кількість випробувань?

Ці питання хвилюють багатьох.

По-перше, треба зрозуміти, який механізм досліджень тих чи інших вакцин, що дозволені сьогодні для екстреного використання.

Є три основні етапи дослідження вакцин, які проводять на добровольцях.

Перша – на невеликій кількості здорових добровольців. Тут вивчається безпека препарату і механізм його впливу на організм людини, а також визначається необхідне дозування. На другій фазі вчені досліджують особливості дії вакцини на різних людей за віком, статтю, іншими особливостями тощо. На останньому етапі до клінічних випробувань залучають десятки тисяч добровольців. На цьому етапі досліджується ефективність вакцини, а також фіксуються рідкісні побічні ефекти та протипоказання.

Наразі всі вакцини, дозволені до застосування в різних країнах, перебувають на завершальних стадіях клінічних випробувань – тобто їхня безпека та ефективність вже доведена

По-друге – це, звичайно, гроші. Уряди розвинених країн виділили величезні ресурси для того, щоб у найкоротші терміни знайти порятунок від тієї біди, яка накрила людство в 2020 році.

А по-третє – це багаторічний науковий досвід, в тому числі й розробки вакцин від подібних коронавірусів-попередників SARS‐CoV 2 (COVID-19) – MERS-CoV i SARS‐CoV.

Перевірте медичні картки дітей – чи всі щеплення з календаря вакцинації у них є

Отже, від винаходу першої "коровячої вакцини" людство колосально просунулося у ретельному дослідженні дій вакцин: від їхньої безпеки до ефективності та якості.

І довело: за наявності політичної волі можливо провакцинувати мільярд людей можна за 5 місяців. Вакцинами, що були розроблені менше ніж за рік.

Це – фантастична швидкість, яка я не снилася Едварду Дженнеру. І такі темпи стали можливі ще й завдяки тому, що багато держав спростили умови вакцинації.

Своє щеплення люди можуть отримати в аптеках, на треку Формули 1, на стадіонах та в соборах.

Замість висновків

COVID-19 зробив "ведмежу послугу" антивакцинаторам усього світу.

Адже саме він показав нам жах хвороби, яка швидко, масово, неконтрольовано поширюється планетою. А головне – нагадав нам про користь вакцинації у боротьбі за мільйони життів. Показав це на реальних прикладах.

Відкрив усім нам очі на давно забуті страхи. Розвінчав багато міфів уже і розвінчає попереду ще більше.

Вакцина від COVID-19 поки що мало доступна для українців. Але просто зараз ви можете перевірити медичні картки своїх дітей, і щепити їх тими вакцинами, які є в календарі щеплень.

А також – пригадати коли ви самі робили щеплення, наприклад, від дифтерії. Адже кожен дорослий має робити його щодесять років. Вакцинуйтеся і будьте здорові.

Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров’я, спеціально для УП.Життя.

Титульна світлина billiondigital/Depositphotos

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