Реальна ціна "алє-оп": що робить цирк з тваринами

Останні три роки Всеукраїнський зоозахисний рух UAnimals активно протистоїть давній традиції, що вкоренилася в нашій країні – експлуатувати тварин в цирку для забави людей.

На противагу їм виступають працівники стаціонарних і пересувних цирків, які переконані: дресирування, утримання звірів в клітках, відсутність природних умов і постійні гастролі ніякої шкоди тваринам не завдають.

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Ми зв’язалися з реабілітаційними центрами для диких тварин "Домажир" і "Біла скеля", аби не в теорії, а на прикладі конкретних тварин з’ясувати: цирк – це добре чи погано для дикого звіра?

У притулку "Домажир", що в селі Жорниська Львівської області, живе Христина – ведмедиця 23-х років.

Це – Христина, вона 20 років виступала у світлі софітів

Тільки останні три роки у Христини є свій вольєр зі справжньою травою, деревами, власним озером і барлогом.

Минулі ж 20 років вона була "рабинею-артисткою" приватного пересувного цирку і розважальних телепередач.

Вона часто виступала у світлі софітів, а в перервах жила в газелі або в клітці на складі.

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Христині добре знайомий смак алкоголю: його часто дають цирковим тваринам, щоб заспокоїти і розслабити.

Власник довго не хотів віддавати ведмедицю у притулок, адже успіх виступів (а значить, і прибутку) полягав у виході Христини на сцену.

Кожній тварині, яке потрапляє в реабілітаційний центр, проводять докладний медичний огляд, який включає в себе УЗД, огляд зубів, аналіз крові, сечі та рентген.

Власне, всі ті заходи, що не робив власник Христини протягом 20 років, експлуатуючи тварину.

Який же стан здоров’я відомої "артистки" сьогодні? Отже, ветеринари дійшли наступних висновків: цироз печінки через постійне вживання алкоголю,

запалення сечового міхура,

через глаукому довелося видалити одне око,

ерозія на лапах через постійне перебування на холодній підлозі та контакту з сечею і екскрементами,

проблеми зі шкірою і шерстю через незбалансоване і недостатнє харчування,

запалення шкірного покриву під тісним нашийником, який не знімався роками,

патологічні порушення опорно-рухового апарату через знаходження в тісній клітці,

серйозні розлади поведінки.

Наступна ведмедиця – Зоя. Їй близько 30 років і вона давно повністю сліпа.

Її засліпили механічним способом, щоб вона не лякалася світла софітів і великої кількості людей в цирку.

Зої близько 30 років і вона давно повністю сліпа

Зою і її подругу Юлю врятували активісти, які в 2015 році помітили клітки з двома ведмедями в вантажівці на СТО в Білогородці, що під Києвом.

Зараз, обидві ведмедиці проживають в "Домажирі", вони стерилізовані та знаходяться під постійним контролем ветеринарів.

У Зої подібні проблеми зі здоров’ям, що і у Христини (до речі, як і у більшості ведмедів, врятованих з цирку):

цироз печінки через алкоголь і неправильне харчування,

зуби в жахливому стані, вони сточені об грати і кілька зубів довелося видалити, щоб позбавити Зою від болю,

запалення сечового міхура,

зламаний палець і кіготь,

важкий неврологічний розлад, що викликає у неї болючі напади, аж до зупинки серця.

У притулку для диких ведмедів "Біла Скеля" проживає Синочок, восьмирічний цирковий бурий ведмідь.

Його рано відлучили від матері (в живій природі ведмежата живуть з мамою до 2-х років) і продали в цирк.

Синочок – 8-річний цирковий бурий ведмідь

Синочок постійно гастролював, а в перервах жив в клітці 4х2 метра на подвір’ї.

Його історія унікальна тим, що Синочка і його дворічну подружку Любочку власники-циркачі передали в притулок добровільно, розуміючи, що часи виступів з тваринами в цирку відходять у минуле, а утримувати дорослого ведмедя просто так – дуже дороге задоволення.

Медичне обстеження показало: сточені об грати та гнилі зуби,

ерозію на підошвах лап,

артрозні явища в суглобах,

серйозні проблеми внутрішніх органів через вживання алкоголю і невідповідного харчування,

серйозну стереотипію (ведмежа хитанка: коли тварина не може пересуватися в маленькій клітці і тому повторює один і той самий рух нескінченну кількість разів),

неофобію (страх до всього нового),

самокалічення – Синочок постійно гризе лапу.

Окрім того, перебуваючи на постійних гастролях, Синочок не знав, що таке зимовий сон – настільки природний для ведмедя в живій природі.

До речі, 8 років – це зовсім молодий ведмідь. І Синочок, і Любочка зараз вимушені постійно приймати ліки.

Заключна історія, але далеко не остання в житті циркових тварин в Україні – про мешканку "Білої Скелі" Чаду.

Чада в минулому – артистка Національного цирку України, зараз їй 21 рік.

Перші 10 років Чада виступала в цирку.

Чада – колишня артистка Національного цирку України

Після того, як ведмедиця своє "відпрацювала", її відправили на доживання до приватного підприємця, де вона прожила, не виходячи з клітки, 9 років.

Потім Чада була переселена в приватний звіринець і тільки після цього – в притулок під Житомиром.

Складно описати здоров'я тварини, у якого болить все: зуби, які як і у всіх циркових ведмедів, сточені об грати і гнилі, адже не бачили лікування ніколи і доставляли жахливий біль день у день,

проблеми шлунково-кишкового тракту,

практично повна втрата зору,

серйозна стереотипія і глибокий стан стресу.

Здоров'я Чади ветеринари притулку відновлюють поступово: через вік потрібно ретельно поставитися до графіку анестезії.

В Україні сьогодні є тільки три реабілітаційні центри для ведмедів: "Синевир", "Домажир" і "Біла Скеля".

Загалом, зараз в них проживають близько 40 ведмедів.

У природі ведмедів в Україні залишилося біля двохсот – і рівно стільки ж проживає в неволі: в цирках, на притравочних станціях, при ресторанах, в приватних зоопарках і на базах відпочинку.

В таких умовах жили Зоя і Юля, поки їх не врятували активісти у 2015 році

В реабілітаційних центрах ведмеді живуть до кінця життя, під постійним наглядом ветеринарів, з хорошим збалансованим харчуванням (до речі, ведмідь в день з'їдає від 5 до 80 кг їжі, в залежності від сезону, 80% з цього раціону – фрукти та овочі).

Тварин, в минулому артистів цирків, випускати в дику природу не можна: вони занадто звикли до людини, втратили свої мисливські інстинкти і вже не можуть себе ні прогодувати, ні захистити. Окрім того, вони дуже хворі.

Ведмедів в притулках можна побачити особисто, подивитися на них, познайомитися ближче з їх історією.

Христина мала запалення шкірного покриву під тісним нашийником, який не знімався роками;

а зуби Зої сточені об грати й гнилі

На перший погляд, може здатися, що все не так погано, коли є такі реабілітаційні центри.

Та насправді, "хепіенд", якщо його можна таким назвати, настає тільки для тих тварин, яким пощастило потрапити до притулку – з тісних кліток, після років виснажливих щоденних дресирувань і цілорічних гастролей.

Життя інших ведмедів, які досі перебувають в неволі, відображене на фото "до".

Отак жили раніше Чада і Синочок

Крім рятувальної мети, всі притулки для диких тварин ведуть просвітницьку роботу з відвідувачами.

Мета її полягає в тому, щоб люди усвідомлювали наслідки експлуатації тварин для їх здоров'я і відмовлялися бути глядачами подібних розваг. Бо ж дикій тварині – дикий ліс.

Приєднуйтесь до руху UAnimals та розповсюджуйте інформацію про цирки. Таку, як вона є: не тільки на арені, але й за лаштунками.

Марія Шарій, спеціально для УП.Життя

Інформація та фото надані Мариною Шквирею з притулку "Біла Скеля" та Богданом Бойко з реабілітаційного центру "Домажир".

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