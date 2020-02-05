Чи буде пандемія нового коронавірусу. Пояснюють експерти

Світ продовжує стежити за спалахом нового коронавірусу.

Станом на 5 лютого, захворіло вже 24 503 людини, 494 людини загинуло.

Чи стане це захворювання новою пандемією?

Як припускають експерти та науковці, цілком можливо, що так, пише Science Alert.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вже оголосила ситуацію з новим вірусом надзвичайним міжнародним станом.

Науковці й досі не мають чітких даних щодо рівня заразності та летальності нового вірусу.

"Це дуже заразний вірус, і у нього високі шанси перетворитися на пандемію. Але чи буде це катастрофою, я не знаю", – каже директор Національного інституту алергій та інфекційних захворювань доктор Антоні С. Фаучі.

В якому випадку інфекційне захворювання починають вважати пандемією

Інфекція має потрапляти під такі критерії:

🌎 Пандемія — це глобальне поширення нового захворювання, стверджує ВООЗ. 🌎 Пандемічне захворювання "розповсюджується на декілька країн та континентів, та вражає велику кількість людей", стверджує Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC). 🌎 Спалах вірусного захворювання можна охарактеризувати як пандемію, якщо він "суттєво відрізняється від штамів, що нещодавно циркулювали у світі, та люди не мають достатнього імунітету до цього захворювання, каже Комітет з охорони здоров’я та промислової безпеки Великої Британії (HSE). 🌎 Також HSE додає, що для цього має бути інфікована велика кількість населення на великій території. Вірус має передаватися від людини до людини та провокувати клінічне захворювання.

Від пандемії епідемія відрізняється тим, що це більш локалізоване явище.

Колишній очільник CDC Томас Фріден сумнівається, що уханський вірус вдасться втримати на локальному рівні.

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