Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Україна проводить підготовчі заходи до евакуації українських громадян з однієї з китайських провінцій – Хубею.

"Україна проводить всі необхідні підготовчі заходи: моніторинг готовності медичних закладів для лікування та ізоляції осіб у випадку виявлення у них уханського коронавірусу", – повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Україна готується евакуювати своїх громадян з Хубею – Скалецька. Фото Ельдар Сарахман, УП

Наразі схвалено такий алгоритм евакуації:

Організовується літак з України в Ухань для евакуації орієнтовно 50 осіб. Саме стільки висловили попередню згоду на евакуацію. На борту літака буде присутня бригада екстреної медичної допомоги, яка в подальшому перебуватиме разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводити медико-санітарне спостереження за ними. На борт літака зможуть потрапити тільки ті громадяни України, які пройдуть в аеропорту медичний контроль та заповнять інформовану згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів у закладах, що визначає МОЗ України. Перед посадкою в літак пасажирам буде проведена термометрія медичним персоналом. Людей з симптомами хвороби не буде допущено в літак. Літак після рейсу дезінфікує спеціальна бригада за затвердженою схемою. Пасажири літака, екіпаж та водії транспорту будуть розміщені в одномісних кімнатах в окремій будівлі або на окремому поверсі.

"Ми постійно співпрацюємо з нашими міжнародними колегами: ВООЗ, CDC.

Разом з американськими партнерами, які допомагали евакуювати працівників консульства США з Уханю, ми розробили підходи до ізоляції українських пасажирів з китайської провінції Хубей", – каже вона.

Як зазначила Скалецька, необхідно належно підготувати заклад для прийому громадян. Він має відповідати всім необхідним вимогам та рекомендаціям, що були надані командою епідеміологів.

"Кінцеве рішення про початок евакуації громадян ми приймемо лише тоді, коли будуть виключені всі можливі ризики занесення хвороби на територію країни разом з евакуйованими громадянами.

У закладах, що були обрані для розміщення евакуйованих працює команда фахівців. Наразі перевіряються вентиляційні канали, каналізаційні системи.

Також важливо організувати харчування евакуйованих з мінімальною кількістю залучення зовнішнього персоналу та забезпечити охорону та закритий режим", – сказала вона.

Необхідно підготувати заклад для прийому громадян. Фото Depositphotos

Також МОЗ України розробило Національний план протиепідемічних заходів для реагування на поширення коронавірусної інфекції.

Зобов'язати заклади вищої освіти продовжити канікули для китайських студентів, які навчаються в Україні. Рекомендувати усім утриматись від туристичних і ділових поїздок до Китаю. В кожній області зобов’язали створити тимчасові протиепідемічні комісії та розробити відповідні регіональні плани реагування. Доручили посилити дезинфекцію в громадському транспорті. Зобов'язали визначити пункти пропуску, що будуть працювати у випадку надання рекомендацій ВООЗ про обмеження пересування.

Станом на 11 лютого, в світі зареєстровано понад 40 тисяч випадків хвороби. 73% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей.

За межами Китаю зафіксовано 391 випадок хвороби, з них 1 з летальними наслідками.

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує ніяких специфічних заходів щодо подорожуючих. Також ВООЗ не рекомендує обмеження торгівлі або міжнародного сполучення з країнами, де реєструються випадки.

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