Перша партія тестів на коронавірус вже в українській лабораторії

Перші тест-системи, яких вистачить для діагностики 25-30 випадків коронавірусу, уже прибули в лабораторію в Києві.

Про це Українській правді. Життя повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я України.

Визначатиме остаточний діагноз одна референс-лабораторія у Києві. Тому усі випадки, які відповідають критеріям ВООЗ як підозрілі, будуть направляти у столицю для діагностування.

"Важливо наголосити, що в цьому нічого страшного немає. Доставка в Київ матеріалів здійснюється в межах 4-7 годин.

Також це не унікальна ситуація, наприклад, штам вірусу грипу і штам дифтерії також визначається лише в лабораторії Києва", – додають у ЦГЗ.

За потреби тест-ситеми докуповуватимуть ще. Фото: Kesu01/Depositphotos

"Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу", – повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

За потреби тест-ситеми докуповуватимуть ще.

Нагадаємо, що громадянам України, яких планують евакуювати з міста Ухань, запропонують ізоляцію.

"Людям буде запропонована ізоляція в закладах, визначених МОЗ, але чи це буде на території аеропорту, чи на іншій території, наразі сказати важко", – розповів генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський.

Наразі планується евакуація 60 громадян, які перебувають у місті Ухань.

Це місто найбільше постраждало від спалаху.

Також зараз працює гаряча лінія, яка зорієнтована на професійну допомогу лікарям, епідеміологам, клініцистам та спеціалістам з лабораторної діагностики, які можуть зустрітися з цієї проблемою.

Зателефонувати на лінію може будь-яка людина за номером 0800 50 58 40.

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