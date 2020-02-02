Пересісти на велосипед у новому році: особистий досвід

Усе більше людей пересідають на альтернативний транспорт: самокати, скутери, гіроборди тощо.

Разом з ними незмінно у тренді велосипед. Наприклад, у Данії, Нідерландах чи Швейцарії вже понад 40% населення обирають двоколісник, як основний засіб пересування.

Проте в Україні лише 2% загалом, і 6% населення Львова зокрема, віддають перевагу роверу.

Що стримує українців їздити на велосипеді, а що, навпаки, мотивує, – розкажу на своєму прикладі та доведу, що пересуватися містом на ньому простіше, ніж здається.

Місто vs велосипед

Люди часто не наважуються користуватися велосипедом щоденно, оскільки немає зручної інфраструктури: велодоріжок, спеціальної розмітки, дорожніх знаків та велопарковок.

Окрім цього, якщо їхати по одній дорозі із автомобілями з’являються ризики, що хтось не помітить твої знаки рукою при повороті або просто різко вискочить на дорогу.

Тим не менш, якщо порівнювати Львів зараз і 5 років тому – різниця кардинальна – велоінфраструктура розвивається, і все більше людей пересідає на двоколісник.

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Зараз у Львові загальний кілометраж велодоріжок сягає вже понад 100 км .

Крім цього, у місті встановлюють спеціальні поручні на зупинках, біля яких можна перечекати червоне світло та не злазити з велосипеда.

Бізнес та громадські організації також підтримують велоспільноту.

Наприклад, останні дев’ять років проводиться акція "Велосипедом на работу’’. Мешканці міста на тиждень пересідають з автомобілів на ровери та прямують на роботу чи навчання.

Люди часто просто не наважуються користуватися велосипедом щоденно

Я це роблю кожного дня. Це зручно, тим паче що у нашому офісі GlobalLogic нещодавно встановили критий велопаркінг із відеоспостереженням.

Окрім цього в нас є душові, тож навіть після інтенсивної їзди можна не хвилюватися про свій зовнішній вигляд.

Зрозумійте, що вас мотивує

Моя велосипедна історія почалася ще у дитинстві.

Влітку у бабусі в селі я мандрував на двоколіснику, дивився нові місця і взагалі це був мій основний засіб пересування.

Ще тоді зрозумів, що головне – знайти стимули та мотивацію, які спонукали б мене сісти на велосипед.

4 головні стимули для мене зараз:

Я інтроверт і мені не подобається бути у натовпі, тому часто відчуваю себе некомфортно в громадському транспорті зранку. Натомість, ровер ідеально підходить для соло-поїздок. Швидкість. Мені потрібно 15 хвилин, щоб дістатися офісу зранку на велосипеді. В автобусі цей час збільшується майже вдвічі. Гарна поїздка зранку, як філіжанка кави: бадьорить та заряджає енергією на весь день. Це просто приносить мені задоволення.

Кожен має свої причини, тож просто шукайте власну мотивацію.

Знайдіть однодумців

Коли ви все ж пересядете на велосипед – приготуйтеся до жартів з боку колег чи друзів. Авто і досі має багато прихильників.

Наприклад, в попередній компанії мені доводилось слухати цілі стендапи про ровер та погоду.

Зараз все інакше – майже рік тому ми з колегами організували велоклуб в GlobalLogic.

Я побачив, що на офісній велопарковці стоїть близько 40 роверів і вирішив знайти однодумців, тому розвісив постери з QR-кодом по офісу з посиланням на онлайн-бесіду.

Так ми знаходимо вело-супутників: разом подорожуємо та підкорюємо нові локації.

Особливо запам'яталась наша поїздка до Закарпаття на два дні. Тоді ми проїжджали 46 км щоденно гірською місцевістю, це досить важкий маршрут. Нам довелося переходити річки, їхати болотяними місцями, як багато хто жартував "додали спецефектів".

Крім цього, в таких умовах проявляються лідерські якості, і команда кується, як залізо.

Знайдіть однодумців, це критично важливо

Також зараз все більшої популярності набувають велозаїзди – по суті, марафони для велосипедистів.

У Львові є велоком'юніті, яке регулярно організовує львівські сотки чи двохсотки – велозаїзди на 100 чи 200 км. Приєднатися до такого заходу може будь-хто.

Загалом спільнота – це міцна підтримка, яка дуже необхідна, коли ти тільки починаєш. Тобі можуть порадити, якою дорогою краще поїхати, яке спорядження необхідне для пересування містом або що робити, якщо в дорозі прокололось колесо.

Будуйте маршрут за принципом Begin with the end in mind

Мій досвід показує, що один з головних страхів початківців-велосипедистів – втома.

Ніхто не хоче приїжджати в офіс вже втомленим, коли день тільки починається.

Тому добре розпочати з поїздок парками на вихідних. Так ви відчуєте швидкість та зрозумієте свою межу.

А з часом вже буде можна будувати серйозніші маршрути (і не тільки з офісу додому).

Наприклад, зі Львова раджу поїхати на південь, до Наварійського озера. А звідти на схід, до Новояворівська, або ж на захід, на Пасіки-Зубрицькі.

Велосипед теж чудовий засіб транспорту для мандрів. Він здатен проїхати там, де не може машина і дає можливість побачити більше.

До того ж його не потрібно заправляти. Є вислів, що автівка працює на бензині, а велосипед на жирі.

Не бійтесь

Майже кожен пише собі плани на новий рік, однак не всі здійснюються.

Але, здається, вже усі розуміють головне – треба просто почати. Як казав Наполеон: "Головне ввязатись у бій".

Так і з велосипедом.

Велосипед – чудовий засіб транспорту для мандрів

Спершу страшно: на велосипедну доріжку вибіжить пішохід або раптом почнеться дощ, а ви не взяли дощовика.

Однак, це лише дрібниці й, як на мене, двоколісник має набагато більше переваг за автомобіль чи автобус.

Крім того, новий рік – це час для нових експериментів і випробувань. То чому б не почати його з виклику собі?

Діонисій Поліщук, проектний менеджер GlobalLogic, спеціально для УП.Життя

Всі світлини надані автором

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