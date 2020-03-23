"По-хорошому не буде": гендиректор медзакупівель відмовляється брати в ДП протеже міністра

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець хоче влаштувати в державне підприємство "Медичні закупівлі "свою довірену особу".

Про це на своїй офіційні сторінці у Facebook повідомляє генеральний директор Державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов.

"Українська правда. Життя" публікує звернення Жумаділова до міністра охорони здоров'я.

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Генеральний директор Державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов

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Пане Міністре,

Іллє Миколайовичу,

Я хочу розповісти Вам про наше ДП. Вперше і востаннє коли ми зустрілись, наша розмова була, на жаль, здебільшого про інше.

Про мою нелояльність і Ваше бажання завести "довірену особу" на ДП.

ДП "Медзакупівлі України" утворене як стратегічна закупівельна агенція в галузі, яка чи не найбільше потребує прозорості й водночас професіоналізації.

Минулого року держава і місцеві замовники витратили понад 20 млрд грн на закупівлі товарів медичного призначення.

Цього року ця цифра може перевищити 30 млрд.

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Це майже половина бюджету НСЗУ.

Це більше чверті річного оборонного бюджету країни.

Це більш ніж половина річного державного бюджету на освіту.

З цих 30 млрд грн близько 10 млрд спрямовується на закупівлі препаратів по централізованих програмах по різних напрямах, що включають дитячу і дорослу онкології, серцево-судинні захворювання, ВІЛ, туберкульоз, гепатити, орфанні захворювання, гемофілію, розсіяний склероз, діалізи, імуносупресори тощо.

38 напрямів, 1500 позицій закупівельної номенклатури, сотні тисяч життів.

Фаховість і доброчесність закупівельної агенції та її співробітників – це не данина моді. Це обов'язкові складові ефективного використання коштів платників податків та забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до лікування.

Дотримання високих професійних стандартів, відповідність суворим антикорупційним принципам та запобігання конфлікту інтересів – це не забаганка моя, як керівника ДП. Це передумови підтримки нашої організації пацієнтами, міжнародною спільнотою, експертними колами, партнерами з інших урядових інституцій та власне народними депутатами України, які нещодавно підтримали необхідні для нашої діяльності закони.

✅ Минулого року ми провели пілотні закупівлі. Доведена очікувана вартість становила 94 млн грн. Фактична вартість склала 58 млн грн. Економія сягнула 38%.

✅ Ми накопичили та систематизували ринкову експертизу по кожній позиції номенклатури.

✅ Ми запустили й успішно адмініструємо медичну частину в маркетплейсі Prozorro.

✅ Ми запровадили унікальні аналітичні інструменти для збору, аналізу і прогнозування закупівельного циклу, управління залишками.

✅ Ми розробили та дотримуємось жорстких вимог власного Кодексу етичної поведінки.

✅ Кожен із наших співробітників та консультантів пройшов ретельний відбір. Наш колектив – це ціннісні й професійні люди, що поділяють візію ДП та знають, як її реалізувати.

Ваші попередники доклали багато зусиль і надавали всю необхідну підтримку для запуску закупівель через ДП.

Ви ж поки що лише шкодите, ризикуючи дискредитувати. Або себе, або ДП. Ваша ультимативна вимога працевлаштувати свою "довірену особу" контрпродуктивна і незаконна.

Контрпродуктивна, адже:

– призначення людини в обхід нашої стандартної процедури рекрутинга – це зневага до всіх тих, хто пройшов усі етапи конкурентного відбору чесно, без допомоги "згори";

– працевлаштування заступником генерального директора (а реально "смотрящим" від міністра) людини із кримінальним минулим, засудженої за крадіжку - це зневага до платників податків, що марно сподіватимуться на нульову толерантність до корупції в такій агенції;

– компрометація ДП – це високий ризик втратити вже напрацьовану можливість прямих контрактів із виробниками, які дотримуються жорстких антикорупційних вимог і due diligence яких нами було успішно пройдено.

Незаконна, адже:



– ДП у своїй діяльності керується виключно законодавством України та статутом;



– призначення заступників генерального директора є компетенцією генерального директора;



– вимоги призначити "довірену особу" на посаду заступника, блокування роботи ДП та відповідно запуску закупівель є нічим іншим, як зловживанням владними повноваженнями, що в ситуації, що склалася, є не просто проблемою, а реальною небезпекою для людей.

Щодо останнього: сьогодні я звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення в ДБР за відповідною підслідністю.

Закупівлі вже третій тиждень блокуються МОЗ, бо має бути "політична воля керівництва".

Ви її прив'язали до призначення свого протеже. Вам тепер нести за це відповідальність.

"По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", – сказали ви мені в подвір'ї МОЗу в минулу п'ятницю.

Добре. Хай буде. У будь-якому разі це "по-другому" має включати:



- затвердження паспортів бюджетних програм по закупівлях;

- затвердження плану використання коштів по закупівлях ДП;

- доведення до ДП орієнтовних цін по напрямах, які було доведені до ДП раніше.

P.S. Ваше реагування на загрозу поширенню коронавірусу я буду наводити своїм студентам у Могилянці як ілюстрацію процесу ухвалення рішень в організованих анархіях: хаотично і маніпулятивно.

Через проблему з керівником ДП Ви не хочете ухвалювати щодо централізованих поставок товарів, необхідних для боротьби з COVID-19.

Водночас ДП "Медзакупівлі України" на сьогодні найкраще підготовлене для того, щоб виконати функцію стратегічного державного закупівельника.

Коли, як не зараз.

Ми вже за власною ініціативою проводимо моніторинг цін та постачальників, доступності на ринку.

Ми без дозволу "згори" допомагаємо зі збором та систематизацію інформації про складські залишки необхідних товарів у регіонах. Ми володіємо необхідною юридичною та комерційною експертизою.

Ми готові працювати.

Розумію, що цей пост викличе у вас ще більше роздратування.

Розумію, що замість планових і системних дій, щодо забезпечення лікувальних закладів усім необхідним, ми ризикуємо опинитись в довгих місяцях карантину в очікуванні, поки система підготується.

Розумію, що поки будемо задовільнятись новинами про співробітництво МОЗ і Viber та навчання щодо миття рук.

...

На скріншоті нижче витяг з інформації про вашого кандидата в заступники генерального директора, про вашу "довірену особу".

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Вибачте, але НІ.

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