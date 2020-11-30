Вакцина від COVID-19: місія можлива, але є нюанси

Медицина критично недофінансована в Державному бюджеті України на 2021 рік.

Законом встановлено, що обсяг коштів Держбюджету, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, має становити не менше 5% ВВП країни.

Наразі на програму медичних гарантій заплановано виділення 123 млрд грн, що складає 2,7% ВВП. До цієї суми мало би бути додано щонайменше 102 млрд грн.

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Недофінансування сфери охорони здоров'я проявляється також у запланованих видатках на закупівлю вакцини від COVID-19. Наразі на цю потребу країни закладається 2,6 млрд грн.

Для ефективної імунізації населення та подолання коронавірусної хвороби цих коштів критично мало.

Для закупівлі вакцини нам необхідно щонайменше вдвічі більше – 5,2 млрд грн. Поясню чому.

Кошти для придбання вакцини

Є різні вартості вакцин від COVID-19 від виробників. Оголошені ціни варіюються від $3-4 до $15-20 за дозу. Для однієї людини потрібно дві дози.

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Вказані ціни є вельми умовними. В теорії при великих обсягах закупівлі, а уряди країн централізовано замовляють вакцину у десятках мільйонах одиниць, ціна може бути знижена.

Проте через високий поточний попит на глобалізованому світовому ринку, наразі баланс між покупцем та продавцем є викривленим на користь останнього.

Тобто саме виробник диктує ціни, умови. Принаймні поки що. На суттєве зниження цін можна розраховувати не раніше літа 2021.

Далі. У теорії маємо вакцинувати якомога більшу частку населення.

Особливо людей з числа груп ризику. До таких належать літні люди як такі, що мають найвищі ризики ускладнень в результаті коронавірусної хвороби, а також працівники сфери охорони здоров'я, викладачі, працівники соціальних служб, поліції тощо.

Далі мають вакциновуватись дорослі, що мешкають у густонаселених місцях проживання. Це ті люди, що є особливо мобільними і можуть активно поширювати вірус.

У межах механізму COVAX Україна отримає вакцину в кількості доз, що еквівалентна 20% населення країни.

З урахуванням необхідності повторного щеплення це означає покриття потреби у вакцинації для 10% населення.

Україна вже веде перемовини, щоб отримати вакцину своєчасно, але кошти треба запланувати.

Фото SSilver/Depositphotos

Для формування колективного імунітету, за оцінками ВООЗ, має бути провакциновано принаймні 65% населення.

Отже, Україна самостійно має закупити орієнтовно 22 млн курсів. Курс складається з двох щеплень. Таким чином, країна має забезпечити доступ до 44 млн одиниць вакцини.

Якщо припустити, що середня закупівельна вартість вакцини за результатами складе $7 за штуку (що є вельми оптимістичним прогнозом), витрати держави на відповідну закупівлю сягнуть $308 млн.

З урахуванням коштів, які можуть надійти від Європейського інвестиційного банку та Світового банку на закупівлю вакцини в сумі $125 млн, відповідно обсяг витрат державного бюджету має сягнути $183 млн, що за поточним курсом складає орієнтовно 5,2 млрд грн.

Після повідомлень про успішні фази випробувань, провідні країни світу вже стали в чергу до виробників.

Україна вже веде перемовини, щоб отримати вакцину своєчасно. Маємо закласти достатній фінансовий ресурс, щоб забезпечити досягнення цієї мети.

Довгострокові договори

Друга важлива складова, що має бути виконана для успішного менеджменту закупівлі вакцини – можливість укладання договорів на довший, ніж на календарний рік, строк.

27 серпня 2020 року Європейський союз уклав попередній договір із розробником вакцини AstraZeneca. Таким чином, ЄС гарантовано забезпечив собі 300 млн доз вакцини (та додатково 100 млн доз першочергового викупу).

Ще раз. Влітку 2020 року ЄС уклав договір, виконання якого було відкладено щонайменше на 2021 рік.

Чому Україна не йде тим самим шляхом? Відповідь проста – ми не можемо підписувати договори, зобов'язання по яким сторонами виконуються в наступні роки.

Чинні положення бюджетного законодавства дозволяють нам заключати договори лише в межах поточного бюджетного року (тобто до 31 грудня 2020).

Якщо до кінця року виділені нам кошти не використовуються – відповідні призначення втрачають силу, кошти "повертаються" в бюджет.

Тобто 1 січня кожного року держава починає "закупівельний рік бабака", коли з нуля запускається закупівельний цикл, який має бути завершений до кінця року.

Відсутність довгострокового планування в закупівлях обмежує доступ наших громадян до новітніх ліків та вакцин.

Фармацевтичні компанії не виробляють ліки "в склад", очікуючи замовлення. Щоразу із новим замовленням запускається виробництво, або ставиться в чергу.

Якщо попит на товар невеликий, то рандомність таких замовлень не є критичною. Але у випадку вакцини від COVID-19, коли попит значно перевищує пропозицію, відсутність інструментів для укладання довгострокових договорів, під які пов'язані конкретні бюджетні зобов'язання, є неприпустимою.

Наразі виключення в бюджетному законодавстві щодо взяття зобов'язань на наступні бюджетні періоди існує лише для сфери енергосервісу, а також для дорожнього будівництва.

Переконаний, що сфера охорони здоров'я є не менш важливою.

Отже, для ефективного подолання COVID-19 за рахунок вакцинації у 2021 році нам потрібно виконати принаймні два домашніх завдання – збільшити фінансування медичної сфери, а також надати нам можливість укладати довгострокові договори.

Обидва питання потребують схвалення законодавцями (зміни до проекту закону "Про Державний бюджет на 2021 рік" та до Бюджетного кодексу).

2021 уже скоро. Є всі підстави розраховувати на те, що це стане роком, коли одна за одною країни світу почнуть перемагати пандемію та повертатися до звичного життя.

Чи Україна буде в їхньому числі – залежить від нас самих. А точніше від народних депутатів України.

Обидва рішення потребують візії та сміливості. Чи їх не забракне в сесійній залі –стане відомо в найближчі дні чи тижні.

Арсен Жумаділов, генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина steilemas@gmail.com/Depositphotos

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