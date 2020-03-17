Карантин не привід прогулювати: підготовку до ЗНО транслюватимуть по телевізору

Під час карантину на телеканалі "Рада " транслюватимуть освітні курси для підготовки до незалежного оцінювання.
Навчальний матеріал також буде доступний на YouTube-каналі Міністерства освіти та науки.
Проект стартує 17 березня о 18.30, повідомляє прес-служба МОН.
"Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню – особливо від цього страждають учні випускних класів.
Саме тому з ініціативи Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують онлайн-інструменти підготовки до ЗНО.
Ті, хто мають якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій та швидко вибрати для проходження найкращий для себе курс.
А ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК "Рада", – зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Перші випуски будуть присвячені лекціям з української мови та літератури, біології, математики й історії України.
Повний контент курсів підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна пройти самостійно на освітніх платформах:
- EdEra;
- ILearn (Освіторія);
- Prometheus;
- BeSmart;
Навчальні ролики транслюватимуться із середи по п'ятницю в ранковий (8:00 - 9:00) та вечірній час (18:30 - 21:00).
А також у вихідні дні – шість годин поспіль, починаючи з 10 ранку.
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