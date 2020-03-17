Карантин не привід прогулювати: підготовку до ЗНО транслюватимуть по телевізору

Під час карантину на телеканалі "Рада " транслюватимуть освітні курси для підготовки до незалежного оцінювання.

Навчальний матеріал також буде доступний на YouTube-каналі Міністерства освіти та науки.

Проект стартує 17 березня о 18.30, повідомляє прес-служба МОН.

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"Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню – особливо від цього страждають учні випускних класів.

Саме тому з ініціативи Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують онлайн-інструменти підготовки до ЗНО.

Ті, хто мають якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій та швидко вибрати для проходження найкращий для себе курс.

А ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК "Рада", – зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

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Перші випуски будуть присвячені лекціям з української мови та літератури, біології, математики й історії України.

Повний контент курсів підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна пройти самостійно на освітніх платформах:

EdEra;

ILearn (Освіторія);

Prometheus;

BeSmart;

Навчальні ролики транслюватимуться із середи по п'ятницю в ранковий (8:00 - 9:00) та вечірній час (18:30 - 21:00).

А також у вихідні дні – шість годин поспіль, починаючи з 10 ранку.

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