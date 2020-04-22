Вирус страха, или Почему не стоит доверять прогнозам "Как изменится мир после коронавируса"

Катерина Ильченко основательница первого нейромаркетингового агентства в Украине Neuro-knowledge
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22 квітня 2020

Больше 100 лет назад, после эпидемии испанского гриппа, унесшего по разным оценкам от 50 до 100 миллионов жизней, в авторитетном научном издании Science была опубликована статья о факторах, которые увеличили урон вируса.

Вот они:

  • людям свойственно недооценивать риск;
  • человеку идея изолироваться от мира для спасения кажется противоестественной;
  • люди часто интуитивно ведут себя таким образом, что увеличивают опасность.

Так что вирус вирусом, но именно поведение людей определяет конечный результат.

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Вот и сейчас один и тот же вирус влияет по-разному на склонных выдерживать дистанцию японцев и эмоциональных итальянцев.

Пандемия уже серьезно изменила и продолжит менять поведение людей, социальные нормы, культуру, экономику, политику – мощно и во многом сейчас непредсказуемо.

Уверена в том, что в большей мере именно "непредсказуемо", поскольку любая ситуация представляет собой набор развилок и на окончательный выбор влияют разные факторы.

Вот почему можем строить предположения, отслеживать, вносить коррективы и тогда у нас будет шанс не выпасть из реальности.

Экспертов, которые сейчас говорят, что точно знают, как будет в той или иной сфере, – мой совет: пролистывайте.

Поведение человека нерационально, на него влияет множество факторов, которые мы накопили за время эволюции и уже культурной истории.

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Моя задача – дать удочку, а не рыбу, чтобы вы могли отслеживать свое поведение, поведение ваших клиентов, рефлексировать и строить стратегии осознанно, как будто мы на самом деле Homo Sapiens, а не то, что могло показаться в последнее время.

Итак, что происходит с нами в момент пандемии.

Первое, о чем нужно сказать, это страх.

Повышенный фон страха фиксировали уже в середине марта. В среднем реактивность страха уже тогда выросла на 15-20%. Можем даже говорить о страходемии, поскольку вирус страха контагиознее любого другого.

Есть любопытные исследования Lilianne Mujica-Parodi, которые показывают, что мы в буквальном смысле чуем страх других людей и отвечаем синхронно.

Что происходит с человеком, когда он испытывает страх?

Сердцебиение учащается, кровь приливает к большим мышцам, фокус сужается.

Отличная подготовка для стремительного рывка, только вот куда бежать в нашем случае?

Большинство побежало в магазины. И это очень важный момент, потому что для снижения страха нужно вернуть чувство контроля. В результате мы столкнулись с паническим шоппингом и дефицитом товаров, которые со времен СССР в дефиците не были.

Потребность восстановить контроль, особенно в настоящий момент, когда ясно, что ничего ясно, имеет очень сильное влияние на поведение и принимаемые решения.

Например, рост покупок спортивных товаров больше обусловлен желанием восстановить контроль – над физическим телом в данном случае, нежели необходимостью поддерживать физическую активность.

Заметно это будет по количеству вышедших из карантина с кубиками пресса.

Иллюзию удержания контроля дарит нам и безостановочное поглощение информации.

Мы сейчас поглощаем столько новостей, графиков, прогнозов, точек зрения, "научных" теорий, что можем смело говорить об инфодемии.

Кстати, извлеките из этого пользу для своего бизнеса: внимание к рекламе тоже возросло в среднем на 25%.

В стрессовых ситуациях возрастает и наша потребность общаться. Это важный эволюционный навык, который позволяет сплачивать группу.

И если в "мирное" время на чисто социальное взаимодействие – сплетни – приходится около 20% всего коммуникационного времени, в период опасности оно увеличивается, как и желание увеличить свою группу поддержки, в данном случае – коммуникационной достижимости.

А для этого отлично подходят "свидетели" – доктор из Ухани, медсестра из Италии и т.д., теории заговоров и апеллирующие к эмоциям сообщения.

На что вы получите больше отклика: на репортаж о передвижных крематориях или на сводку ВОЗ?

Фотографии медсестер со следами от маски на лице вербуют сильнее, чем любые статистические данные.

Но и статистические данные не являются вещью в себе: понаблюдайте за баталиями почитателей статистики, каждый из которых виртуозно может подтвердить свое мнение графиками и авторитетными мнениями, вот только точки зрения кардинально различаются.

Это хорошая иллюстрация очень распространенного когнитивного искажения доступности – мы обращаем внимание на ту информацию, которая поддерживает наше мнение, и игнорируем противоположную.

Поэтому несмотря на обилие научных фактов дискуссии тем не менее имеют форму: верю-не верю в коронавирус.

Эти искажения работают и в "мирное" время, но поскольку в стрессовом состоянии потребность копировать поведение возрастает (стадный инстинкт), эффект их мультиплицируется.

Принцип социального доказательства (большинство не может ошибаться, будь как большинство) – очень мощный фактор влияния на поведение.

Вы можете посмотреть, как работают самые, казалось бы, нелогичные линии поведения, если их придерживаются все.

В условиях опасности игнорировать поведение толпы в принципе сложно, поэтому если все берут туалетную бумагу, значит – надо брать.

Интересно понаблюдать также за тем, как оцениваются риски. Эффект искажения оптимизма на поведение в пандемию уже был описан: нам свойственно оценивать свои шансы заболеть, как более низкие по сравнению с остальными.

Можем наблюдать это по украинским исследованиям и по собственному поведению.

Человек всегда найдет обоснование, почему у него ситуация немного лучше: иммунитет, ЗОЖ, спорт, изоляция, социальная страта и пр. Важно осознать, что это – когнитивное искажение.

Искажение доступности (выше упоминалось в связи с фильтрацией информации) тоже влияет на оценку риска: наша оценка сильно меняется в зависимости от того, есть ли у нас заболевшие знакомые. Если нет – любая статистика будет недостаточно убедительной.

Вы можете встретить в соцсетях перекличку – есть ли у вас заболевшие друзья?

Немного слабее, но оказывают влияние и известные личности – их манера поведения и здоровье. Заболевание Бориса Джонсона оказало влияние на восприятие рисковости ситуации.

Пандемия оказывает влияние и на поведение в группах. В доисторические времена при встрече двух племен, одно из них могло вымереть почти полностью из-за отсутствия специфического иммунитета.

Возможно поэтому во время эпидемий повышается агрессия к "иному". В истории описаны расправы с меньшинствами после чумных эпидемий, сейчас вы тоже можете наблюдать похожие сигналы.

Реакция жителей Новых Санжар, предубеждение против азиатов, теории про чистку человечества от людей со слабым иммунитетом – водораздел может проходить по национальности, поведению, точке зрения, уровню здоровья, но все это признаки разделения людей на правильных и неугодных, и это очень опасные тенденции, которые нельзя подпитывать.

С другой стороны, глобальность проблемы подталкивает к совместным действиям, поиску общего решения.

Что победит – сотрудничество или обвинения иных – зависит от того, выдержит ли культура и здравый смысл давление животного страха.

Нужно понимать, что мы сейчас рассмотрели лишь малую часть наших искажений восприятия и мышления, которые определяют наше поведение.

Но сложность заключается в том, что многие из них влияют разновекторно, и куда в результате двинется масса, сейчас предсказать невозможно, потому что мы не можем предусмотреть всех триггеров.

Давайте опять посмотрим на чувство страха. С точки зрения определения поведения он может быть продуктивен, если выполняет сдерживающую роль – пресловутое "залишайся вдома".

Поэтому главный санитарный врач в своем интервью признался, что многие меры карантина имели чисто психологическую цель.

Но страх выполняет сдерживающую роль, если стратегия выглядит успешной, и мы видим результат.

Если же страх увеличивается, подобная мера может представляться недостаточной и это вызовет противоположный эффект.

Именно поэтому лидеры многих стран пытаются снять сопутствующие страхи: поддержать экономически, установить мораторий на политическую борьбу, чтобы не увеличивать давление, нивелировать ощущение социального неравенства.

В нашей стране ситуация, к сожалению, от сопутствующих переживаний не избавлена.

Поэтому давайте наблюдать и рефлексировать, не строить долгосрочных стратегий (это кстати и физически маловероятно, так как в условиях стресса сложная когнитивная функция долгосрочного планирования блокируется в пользу возможности быстро реагировать), осознавать причины и последствия своего поведения и поведения окружающих.

Катерина Ильченко, основательница первого нейромаркетингового агентства в Украине Neuro-knowledge, специально для УП.Жизнь

Титульное фото maszup/flickr.com

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