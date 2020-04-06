Консультації лікарів онлайн: де отримати та чого очікувати

Останні тижні через надмірне навантаження, тривогу, стрімку зміну очільників МОЗ й постійне оновлення наказів та рекомендацій українські медики стикнулись з масштабним викликом – надавати допомогу в умовах пандемії.

Нові умови – нові правила гри.

З одного боку кричать "зрада", поширюють багато фейків та міфів, шукають винних.

З іншого – присутнє відчуття згуртованості, створюють акції та ініціативи, які дійсно допомагають.

А десь посередині український медик, який хоче як і всі – бути в безпеці та щоб його роботу цінували.

Що українці добре вміють, так це об’єднуватись під час кризи. Це показала Революція Гідності, це підтверджується під час пандемії коронавірусу.

Так мало хворих, для чого карантин?

Варто розуміти, що карантин – це не відпустка і не канікули. Карантин не здатний зупинити поширення вірусу.

Але він здатний розтягнути в часі навантаження на систему охорони здоров’я. Чим більше хворих, тим більше ускладнень. Чим більше ускладнень — тим більше активної медичної допомоги потрібно.

Тим більше потрібно медиків, ліжко-місць та ШВЛ.

Варто розуміти, що карантин – це не відпустка і не канікули. Фото: freepik

Якщо не дотримуватись карантину, жодна медична система не витримає.

Ніде у світі немає достатньої кількості медпрацівників та реанімаційних ресурсів, щоб допомогти такій великій кількості населення. Ні в США, ні в Німеччині, ні в Китаї.

Тому поки ми сидимо на карантині, в держави є час краще підготуватись: закупити обладнання, перепрофілювати відділення чи лікарні, підготувати медиків і тестувати, тестувати, тестувати населення.

Що змінилось у наданні допомоги

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №215 від 16 березня 2020 тимчасово зупинені планові госпіталізації та операції.

Разом з тим ви й далі зможете отримати онкологічну, паліативну, невідкладну медичну та стоматологічну допомогу, допомогу пов’язану з веденням вагітності та пологами.

В період карантину багато приватних медичних центрів та стоматологічних кабінетів тимчасово призупинили роботу.

Вже створено понад 500 мобільних бригад, які за рішенням сімейного лікаря чи екстреної медичної допомоги тестують населення на наявність коронавірусу.

В багатьох закладах створені вірусологічні кабінети та тимчасові пункти огляду, впроваджений окремий вхід для людей з гарячкою тощо.

Медики на передовій

Великий тиск відчувають не лише лікарі-інфекціоністи та епідеміологи.

Тягар лягає на плечі лікарів первинної ланки – сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів. Саме їм ви повинні дзвонити в першу чергу, коли ви відчуваєте погіршення самопочуття.

Симптоми вірусних захворювань, які українці раніше лікували самостійно, зараз викликають занепокоєння.

Великий тиск відчувають не лише лікарі-інфекціоністи та епідеміологи. Тягар лягає на плечі лікарів первинної ланки – сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів. Фото: freepik

Гарячка, кашель, задишка – зараз це привід зателефонувати лікарю й отримати консультацію.

Проте в період пандемії люди не перестали менше хворіти й на цукровий діабет, гастрит, дерматит тощо.

Навіть більше, люди почали краще дбати про своє здоров’я, прислуховуватись до себе та своїх скарг. В умовах карантину рекомендовано звертатись в заклад охорони здоров’я лише при нагальній потребі, щоб не наражати себе та рідних на епіднебезпеку. Щоб не залишати українців без порад та допомоги все більше лікарів виходять онлайн.

Криза vs можливість

Йшов перший тиждень карантину й ми з командою медичного центру "Пліч-О-Пліч" брейнштормили, яким чином можемо допомогти. Ми вже рік, як надаємо у Львові паліативну допомогу важкохворим та їх рідним вдома, силами мобільної паліативної команди. А також функціонуємо як сімейна амбулаторія.

Щоб знизити пікове навантаження на медичні установи, зменшувати кількість фізичних контактів, протидіяти паніці серед населення, підвищувати ймовірність візиту до лікаря тим, хто дійсно цього потребує ми запровадили акцію безкоштовних онлайн-консультацій наших лікарів. Потім до акції долучились ще лікарі-волонтери.

Отож, 18 лікарів — сімейні лікарі, хірурги, терапевти, неврологи, кардіолог, офтальмолог, психіатр, кардіолог, педіатр, травматолог, лікарі невідкладних станів готові надавати поради та рекомендації всім, хто звертається у Viber відеочаті за телефоном 068 016 0016.

Також залучили адміністратора-волонтера, який координує навантаження зверненнями.

Приємно, що таких ініціатив з кожним днем більше. Зокрема є "Doctor Online" – мобільний додаток, де 40 професіоналів готові консультувати всіх бажаючих отримати допомогу. Є ГО "Клуб свідомих українських медиків".

18 лікарів — сімейні лікарі, хірурги, терапевти, неврологи, кардіолог, офтальмолог, психіатр, кардіолог, педіатр, травматолог, лікарі невідкладних станів готові надавати поради та рекомендації всім, хто звертається у Viber відеочаті за телефоном 068 016 0016. Фото: freepik

В їхньому проєкт 80 лікарів зі всієї України. Проект "Твій сімейний лікар" запустив серію відеороликів, де лікарі відповідають на прямі питання пацієнтів. А ще є серія подкастів "Карантіно: тільки факти про вірус" від Urban Space Radio та Lviv Business School УКУ.

Щодня медики та науковці виходять онлайн в соцмережах, щоб поширювати правдиві дані та відповідати на питання.

Рекомендую стежити за сторінками Уляни Супрун, Андрія Александріна – СЕО "Інфекційний контроль в Україні", спільнотою Sviy.Doc в Інстаграмі.

Телемедицина – черговий міф?

Телемедицина активно розвивається у світі останні 15 років.

Вона охоплює не лише відео-консультації, але й численні мобільні додатки та пристрої, які можуть аналізувати ваш сон, артеріальний тиск, рівень глюкози чи інсуліну, та навіть робити аналіз сечі і одразу сповіщати вашого лікаря, якщо там є зміни.

Цей прогрес полегшує наше з вами життя, суттєво економить фінансові та людські ресурси, робить медичну допомогу доступною.

Особливо у віддалені куточки й зараз, в період великого навантаження на медиків та обмеженого доступу до візитів в лікарню.

ВООЗ та CDC рекомендують лікарям та медичним закладам розглянути можливість використання телемедицини для діагностики потенційних випадків зараження COVID-19.

В Україні є чинний Наказ МОЗ № 681 від 19.10.2015 про телемедицину. Багато медичних інформаційних систем мають телемедичні консультації у своїх функціоналах.

Яку допомогу можна отримати віддалено ?

Важливо розуміти, що під час такої консультації ви не отримаєте діагноз. Лише рекомендації та поради, що краще зробити при тих чи інших скаргах.

Найчастіше звертаються зі скаргами на втому, гарячку, кашель та нежить. Віддалено лікар не може проаускультувати ваші легені, але зможете поставити правильні питання й визначити чи є у вас "червоні прапорці" того чи іншого гострого стану.

Важливо розуміти, що під час такої консультації ви не отримаєте діагноз. Лише рекомендації та поради, що краще зробити при тих чи інших скаргах. Фото: freepik

Якщо є сумніви – лікар може рекомендувати вам звернутись в екстрену медичну допомогу.

Також можна вислати лікарю фото висипки чи інших змін на шкірі та слизових. Можна отримати рекомендації по лікуванню загострення хронічного захворювання, корекції дози ліків й почути що точно не варто робити і які ліки протипоказані.

Якщо для уточнення потрібен аналіз – лікар може порадити вам його, а потім прокоментувати результат.

Багато лабораторій мають функцію виклику медсестри додому, зокрема Медіс та UniLab. Також є сервіси доставки ліків додому, зокрема Ліки24.

Ольга Фокаф, педіатр, засновниця медичного центру "Пліч-О-Пліч",спеціально для УП. Життя.

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