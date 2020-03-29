COVID-19: лікар відповідає на найпоширеніші питання

Тетяна Анікєєва медичний директор клініки "Добробут"
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29 березня 2020

Не дивлячись на велику кількість інформації щодо коронавірусу в інформаційному полі, далі залишаються питання, на які важливо всім нам отримати відповіді. Я підібрала ті, які найчастіше звучать від пацієнтів і ділюся інформацією з вами.

Наскільки швидко після зараження людина стає небезпечною, і чи захищає самоізоляція?

Ми маємо справу з новим вірусом і на сьогодні точно знаємо, що він дуже швидко розповсюджується. Досвід наших колег в інших країнах показав найкоротший зафіксований інкубаційний період  2 дні. За цей час людина ще не має жодних проявів хвороби, але вже передає вірус. Загалом середній час інкубаційного періоду налічує 6-9 днів.

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Основні способи передачі вірусу  контактний та повітряно-крапельний. Власне, саме через це вірус так швидко поширюється.

 Ми маємо справу з новим вірусом і на сьогодні точно знаємо, що він дуже швидко розповсюджується. Фото: Pexels

Тому самоізоляція критично важлива, і є ледь не основним методом стримування розповсюдження інфекції.

Уявіть, що ви торкнулись кнопки ліфта, до якої перед вами торкнулась хвора людина, вірус залишився у вас на пальцях. Потім ви торкнулись свого носа, і вірус потрапив на слизову оболонку.

І вже за дуже короткий час ви можете розповсюджувати вірус, не маючи жодних симптомів хвороби.

Зростання захворюваності, на жаль, відбувається в геометричній прогресії. Саме тому необхідно дотримуватись карантину, що зводить до мінімуму контакти з іншими людьми.

Що означає небезпечний контакт з людиною, яка є носієм вірусу? Що допоможе вберегтися?

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Небезпечність контакту напряму визначається шляхами передачі вірусу.

Тобто контакт з людиною, яка є можливим або підтвердженим носієм коронавірусу, стає небезпечним тоді, коли ви маєте тактильний контакт з нею – вітання за руку, дружні обійми та поцілунки, або тоді, коли ви знаходитесь на відстані менше, ніж 2 метри, і найдрібніші краплини слини цієї людини можуть вас досягнути.

Також, небезпечним є контакт з будь-якою поверхнею, якої могла торкнутись інфікована людина, або куди могла потрапити її слина, наприклад, під час чхання. 

ВООЗ рекомендує також носити маски, якщо:

  • ви маєте симптоми респіраторного захворювання;
  • ви піклуєтесь про хвору людину;
  • ви  медик.

Маску важливо регулярно змінювати. Якщо вона волога в середині  це ознака того, що її час замінити. 

Чи завжди симптоми Covid-19 починають проявлятися високою температурою? Чи може бути незначне підвищення температури (37-37,5°) першими проявами цього вірусу?

Коронавірусна інфекція належить до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це значить, що вірус може проявлятись по-різному у різних людей, як це притаманно будь-якій іншій ГРВІ.

У багатьох людей вона може перебігати дуже легко, іноді навіть без підвищеної температури, або з одним чи кількома симптомами зі слабким проявом.

Деякі люди взагалі можуть реагувати на ГРВІ зниженою температурою тіла.

З досвіду лікарів, які лікують пацієнтів з COVID-19 в Україні, часто пацієнти не мають високої температури, у них сухість в роті, зниження нюху, запалення очей.

 Коронавірусна інфекція належить до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це значить, що вірус може проявлятись по-різному у різних людей, як це притаманно будь-якій іншій ГРВІ. Фото: pexels

Тож важливо уважно контролювати свій стан і швидко звертатись до лікаря за умови погіршення симптомів — вірус доволі швидко може ускладнитись пневмонією, яку можна підозрювати при появі задишки.

Якщо у вас легкі симптоми ГРВІ – невисока температура, нежить, неускладнений кашель, немає проблем з диханням – застосовуйте класичні методи лікування: знаходьтесь у добре провітрюваному приміщенні, пийте достатню кількість рідини, обмежте контактування з близькими, щоб не передати інфекцію їм.

Якщо ж у вас починається чи спостерігається сухий виснажливий кашель з можливою невеликою кількістю слизу, з залишками крові, висока температура, виразна дихальна недостатність і відчуття браку повітря, різке зниження тиску та прискорене серцебиття – необхідно терміново викликати невідкладну допомогу, яка направить вас в один з медичних закладів, що є черговим по інфекційній патології.

Чи можна убезпечити себе від пневмонії, яка часто є ускладненням коронавірусної інфекції, щепленням "Превенар"?

Щеплення "Превенаром" допомагає убезпечитись від пневмонії бактеріального походження, викликаної пневмококовими бактеріями. Збудником пневмонії в разі коронавірусної інфекції є вірус, а не бактерія.

Тому щеплення "Превенаром" не допоможе здолати цей вірус.

Водночас, якщо у вас були чи є показання для застосування "Превенару" (вік більш як 65 років, ХОЗЛ, дихальна або серцева недостатність, прийом імуносупресивної терапії) я раджу вам це зробити, адже період епідемії не є протипоказанням для планової вакцинації.

Яким можна найкраще дізнатись чи є в мене вірус та яким чином це відбувається?

Якщо у вас є симптоми, які можуть свідчити про зараження (температура тіла вища 38°, кашель, утруднене дихання), я раджу відразу звернутись до свого сімейного лікаря або викликати невідкладну допомогу.

В першу чергу робиться діагностика виключення: експрес-тест на грип.

Якщо тест на грип виявляється негативним і лікар підтверджує підозру на COVID-19, наші медичні працівники діють згідно з затвердженою процедурою МОЗ: повідомляють Лабораторний центр за місцем проживання пацієнта про випадок з підозрою на COVID-19, беруть у хворого мазки для лабораторного дослідження (ПЛР) на визначення SARS-CoV2 та повідомляють про це відповідний Лабораторний центр і передають зразки для дослідження у визначену вірусологічну лабораторію.

Чи виробляється імунітет в організмі людини, яка перехворіла на Covid-19? І чи можна зрозуміти, що людина перехворіла саме на цю інфекцію, якщо перебіг був легким?

Оскільки ми маємо справу з новим вірусом, у лікарів в усьому світі поки що немає даних стосовно того, наскільки стійкий імунітет виробляється в організмі людини після того, як вона перехворіє.

Але, як я вже згадувала, ми точно знаємо, що цей вірус дуже швидко розповсюджується і дуже часто ускладнюється пневмонією. З цим і пов’язана критичність ситуації – зі швидкістю розповсюдження і швидкістю розвитку ускладнень.

З’ясувати, що людина перехворіла саме на Covid-19 можна, пройшовши експрес-тест, який виявляє наявність антитіл в організмі, що виробляються для боротьби з вірусом.

Зараз ведуться активні дискусії щодо низької ефективності експрес-тестів у перші дні хвороби.

Це пояснюється тим, що антитіла в організмі починають вироблятись лише на 6-7 день після інфікування. А якщо ви вже перехворіли, то тест однозначно покаже наявність антитіл.  

Чи може регулярне вживання нестероїдних протизапальних препаратів провокувати складніший перебіг захворювання на Covid-19?

На сьогодні немає встановленого зв’язку між вживанням нестероїдних протизапальних препаратів і важкістю протікання Covid-19.

Але варто розуміти, що приймати, наприклад, ібупрофен чи парацетамол потрібно винятково у рекомендованих дозах за наявності температури тіла вище 38,5°, сильного головного болю та вираженої ломоти в тілі.

Якщо ж температура є нижчою 38°, я не раджу поспішати з прийомом протизапальних препаратів, бо запалення є природним захисним механізмом організму людини, який допомагає боротись з інфекцією.

Чому люди з хронічними хворобами знаходяться у групі ризику, у чому цей ризик полягає?

Люди з хронічними хворобами є у групі ризику, бо часто ці люди вимушені постійно приймати так звані імуносупресивні препарати — ліки, які гальмують імуногенез та знижують імунітет. До таких препаратів належать гормональні препарати, препарати з лікування онкологічних захворювань, тощо.

Підвищення ризику пов'язане з можливістю важчого перебігу хвороби та вищою ймовірністю ускладнень.

Пережити час ізоляції та убезпечити своє здоров’я від захворювання – випробування для кожного з нас.

Але тільки карантинні міри, засоби індивідуального захисту та дотримання гігієни можуть нам у цьому допомогти — це факт.

Як медичний працівник і просто людина, я закликаю вас залишатися вдома, бути уважними до свого самопочуття і довіряти лише надійним джерелам інформації. Бережіть себе та своїх близьких!

Тетяна Анікєєва, терапевт, медичний директор медичної мережі "Добробут"

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