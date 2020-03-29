COVID-19: лікар відповідає на найпоширеніші питання

Не дивлячись на велику кількість інформації щодо коронавірусу в інформаційному полі, далі залишаються питання, на які важливо всім нам отримати відповіді. Я підібрала ті, які найчастіше звучать від пацієнтів і ділюся інформацією з вами.
Наскільки швидко після зараження людина стає небезпечною, і чи захищає самоізоляція?
Ми маємо справу з новим вірусом і на сьогодні точно знаємо, що він дуже швидко розповсюджується. Досвід наших колег в інших країнах показав найкоротший зафіксований інкубаційний період – 2 дні. За цей час людина ще не має жодних проявів хвороби, але вже передає вірус. Загалом середній час інкубаційного періоду налічує 6-9 днів.
Основні способи передачі вірусу – контактний та повітряно-крапельний. Власне, саме через це вірус так швидко поширюється.
|Ми маємо справу з новим вірусом і на сьогодні точно знаємо, що він дуже швидко розповсюджується. Фото: Pexels
Тому самоізоляція критично важлива, і є ледь не основним методом стримування розповсюдження інфекції.
Уявіть, що ви торкнулись кнопки ліфта, до якої перед вами торкнулась хвора людина, вірус залишився у вас на пальцях. Потім ви торкнулись свого носа, і вірус потрапив на слизову оболонку.
І вже за дуже короткий час ви можете розповсюджувати вірус, не маючи жодних симптомів хвороби.
Зростання захворюваності, на жаль, відбувається в геометричній прогресії. Саме тому необхідно дотримуватись карантину, що зводить до мінімуму контакти з іншими людьми.
Що означає небезпечний контакт з людиною, яка є носієм вірусу? Що допоможе вберегтися?
Небезпечність контакту напряму визначається шляхами передачі вірусу.
Тобто контакт з людиною, яка є можливим або підтвердженим носієм коронавірусу, стає небезпечним тоді, коли ви маєте тактильний контакт з нею – вітання за руку, дружні обійми та поцілунки, або тоді, коли ви знаходитесь на відстані менше, ніж 2 метри, і найдрібніші краплини слини цієї людини можуть вас досягнути.
Також, небезпечним є контакт з будь-якою поверхнею, якої могла торкнутись інфікована людина, або куди могла потрапити її слина, наприклад, під час чхання.
ВООЗ рекомендує також носити маски, якщо:
- ви маєте симптоми респіраторного захворювання;
- ви піклуєтесь про хвору людину;
- ви – медик.
Маску важливо регулярно змінювати. Якщо вона волога в середині – це ознака того, що її час замінити.
Чи завжди симптоми Covid-19 починають проявлятися високою температурою? Чи може бути незначне підвищення температури (37-37,5°) першими проявами цього вірусу?
Коронавірусна інфекція належить до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це значить, що вірус може проявлятись по-різному у різних людей, як це притаманно будь-якій іншій ГРВІ.
У багатьох людей вона може перебігати дуже легко, іноді навіть без підвищеної температури, або з одним чи кількома симптомами зі слабким проявом.
Деякі люди взагалі можуть реагувати на ГРВІ зниженою температурою тіла.
З досвіду лікарів, які лікують пацієнтів з COVID-19 в Україні, часто пацієнти не мають високої температури, у них сухість в роті, зниження нюху, запалення очей.
|Коронавірусна інфекція належить до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це значить, що вірус може проявлятись по-різному у різних людей, як це притаманно будь-якій іншій ГРВІ. Фото: pexels
Тож важливо уважно контролювати свій стан і швидко звертатись до лікаря за умови погіршення симптомів — вірус доволі швидко може ускладнитись пневмонією, яку можна підозрювати при появі задишки.
Якщо у вас легкі симптоми ГРВІ – невисока температура, нежить, неускладнений кашель, немає проблем з диханням – застосовуйте класичні методи лікування: знаходьтесь у добре провітрюваному приміщенні, пийте достатню кількість рідини, обмежте контактування з близькими, щоб не передати інфекцію їм.
Якщо ж у вас починається чи спостерігається сухий виснажливий кашель з можливою невеликою кількістю слизу, з залишками крові, висока температура, виразна дихальна недостатність і відчуття браку повітря, різке зниження тиску та прискорене серцебиття – необхідно терміново викликати невідкладну допомогу, яка направить вас в один з медичних закладів, що є черговим по інфекційній патології.
Чи можна убезпечити себе від пневмонії, яка часто є ускладненням коронавірусної інфекції, щепленням "Превенар"?
Щеплення "Превенаром" допомагає убезпечитись від пневмонії бактеріального походження, викликаної пневмококовими бактеріями. Збудником пневмонії в разі коронавірусної інфекції є вірус, а не бактерія.
Тому щеплення "Превенаром" не допоможе здолати цей вірус.
Водночас, якщо у вас були чи є показання для застосування "Превенару" (вік більш як 65 років, ХОЗЛ, дихальна або серцева недостатність, прийом імуносупресивної терапії) я раджу вам це зробити, адже період епідемії не є протипоказанням для планової вакцинації.
Яким можна найкраще дізнатись чи є в мене вірус та яким чином це відбувається?
Якщо у вас є симптоми, які можуть свідчити про зараження (температура тіла вища 38°, кашель, утруднене дихання), я раджу відразу звернутись до свого сімейного лікаря або викликати невідкладну допомогу.
В першу чергу робиться діагностика виключення: експрес-тест на грип.
Якщо тест на грип виявляється негативним і лікар підтверджує підозру на COVID-19, наші медичні працівники діють згідно з затвердженою процедурою МОЗ: повідомляють Лабораторний центр за місцем проживання пацієнта про випадок з підозрою на COVID-19, беруть у хворого мазки для лабораторного дослідження (ПЛР) на визначення SARS-CoV2 та повідомляють про це відповідний Лабораторний центр і передають зразки для дослідження у визначену вірусологічну лабораторію.
Чи виробляється імунітет в організмі людини, яка перехворіла на Covid-19? І чи можна зрозуміти, що людина перехворіла саме на цю інфекцію, якщо перебіг був легким?
Оскільки ми маємо справу з новим вірусом, у лікарів в усьому світі поки що немає даних стосовно того, наскільки стійкий імунітет виробляється в організмі людини після того, як вона перехворіє.
Але, як я вже згадувала, ми точно знаємо, що цей вірус дуже швидко розповсюджується і дуже часто ускладнюється пневмонією. З цим і пов’язана критичність ситуації – зі швидкістю розповсюдження і швидкістю розвитку ускладнень.
З’ясувати, що людина перехворіла саме на Covid-19 можна, пройшовши експрес-тест, який виявляє наявність антитіл в організмі, що виробляються для боротьби з вірусом.
Зараз ведуться активні дискусії щодо низької ефективності експрес-тестів у перші дні хвороби.
Це пояснюється тим, що антитіла в організмі починають вироблятись лише на 6-7 день після інфікування. А якщо ви вже перехворіли, то тест однозначно покаже наявність антитіл.
Чи може регулярне вживання нестероїдних протизапальних препаратів провокувати складніший перебіг захворювання на Covid-19?
На сьогодні немає встановленого зв’язку між вживанням нестероїдних протизапальних препаратів і важкістю протікання Covid-19.
Але варто розуміти, що приймати, наприклад, ібупрофен чи парацетамол потрібно винятково у рекомендованих дозах за наявності температури тіла вище 38,5°, сильного головного болю та вираженої ломоти в тілі.
Якщо ж температура є нижчою 38°, я не раджу поспішати з прийомом протизапальних препаратів, бо запалення є природним захисним механізмом організму людини, який допомагає боротись з інфекцією.
Чому люди з хронічними хворобами знаходяться у групі ризику, у чому цей ризик полягає?
Люди з хронічними хворобами є у групі ризику, бо часто ці люди вимушені постійно приймати так звані імуносупресивні препарати — ліки, які гальмують імуногенез та знижують імунітет. До таких препаратів належать гормональні препарати, препарати з лікування онкологічних захворювань, тощо.
Підвищення ризику пов'язане з можливістю важчого перебігу хвороби та вищою ймовірністю ускладнень.
Пережити час ізоляції та убезпечити своє здоров’я від захворювання – випробування для кожного з нас.
Але тільки карантинні міри, засоби індивідуального захисту та дотримання гігієни можуть нам у цьому допомогти — це факт.
Як медичний працівник і просто людина, я закликаю вас залишатися вдома, бути уважними до свого самопочуття і довіряти лише надійним джерелам інформації. Бережіть себе та своїх близьких!
Тетяна Анікєєва, терапевт, медичний директор медичної мережі "Добробут"
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