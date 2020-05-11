Що допоможе подолати кризу, спричинену COVID-19. Пояснює координаторка ООН

Зазвичай, йдучи пішки на роботу, я проходила повз багатолюдну місцеву школу, сповнену галасом дітей, зайнятих своїми повсякденними справами або грою у футбол на майданчику.

Тепер на вулиці незвичайно тихо – діти сидять удома, а стомлені батьки намагаються максимально підлаштуватися до теперішніх дивних, важких часів. Пандемія глибоко торкнулася всіх без винятку – страждають багаті, бідні, жінки, чоловіки, діти, державні службовці, власники бізнесу, фермери, студенти, літні люди та покоління Z.

Особливо сильно вона вдарила по малому бізнесу; по найбільш вразливим групам, людям з інвалідністю, маргіналізованим групам та внутрішньо переміщеним особам.

Вони платять найвищу ціну поряд із медичними працівниками, серед яких незліченна кількість жінок, які знаходяться на передовій у боротьбі із захворюванням та мають потрійне навантаження, балансуючи між роботою та доглядом за дітьми, які зараз перебувають вдома.

Коли світить сонце й дерева цвітуть на повну, природа виглядає заманливішою, ніж будь-коли.

Попри всі труднощі, пов’язані з ізоляцією та соціальним дистанціюванням, ми не повинні втрачати пильність.

Оснат Лубрані

Необхідно продовжувати активно діяти для стримування вірусу. Водночас, саме зараз варто ще раз переконатися у власних силах та в тому, що разом ми все подолаємо.

По-перше, Україна в цій ситуації не одна.

Пандемія кинула безпрецедентний виклик світовій системі охорони здоров’я, економіці та здатності людства протистояти кризам світового масштабу. Практично всі країни відчувають на собі величезний тягар боротьби з пандемією.

По-друге, за всю 75-річну історію існування Організації Об’єднаних Націй ми мали справу з багатьма пандеміями й успішно перемогли хвороби, які викошували людство впродовж століть.

З 1988 по 2019 рік кількість випадків захворювання на поліомієліт зменшилась на 99% завдяки ініціативі під керівництвом ООН; віспа була офіційно ліквідована у 1980 році, вірус Еболи, який вирував у Західній Африці у 2013 році, а також спалах ТГРС (SARS) на початку 2000 року були успішно стримані, почасти завдяки оперативній координації ООН та ефективній співпраці між країнами.

Цей результат став можливим тільки тому, що на місцевому, національному та міжнародному рівні країни працювали разом, як одне ціле і не лишали нікого без уваги. Зараз ми повинні діяти так само, щоб виграти битву з цією новою хворобою.

Якщо ми допустимо послаблення рішучості спільних дій хоча б в одному регіоні, це може ознаменувати початок другого піку захворюваності – те, чому ми спільними зусиллями повинні запобігти.

Представництво ООН працює в Україні з 1992 року. Ми не припиняли роботу й у бурхливі дні після Революції гідності у 2014 році, і під час збройного конфлікту, який розпочався після неї.

Весь цей час ми працювали, як завжди, і забезпечували як доставку води та санітарно-гігієнічних засобів у східні області країни, так і антиретровірусні препарати для людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

В Україні ООН однією з перших відреагувала на спалах COVID-19, зокрема, 11 березня ВООЗ передала 7 000 засобів індивідуального захисту для Чернівецької обласної лікарні, де було зареєстровано перші випадки COVID-19.

Співробітники та співробітниці контрольних пунктів в’їзду-виїзду Державної прикордонної служби – перша лінія реагування – отримали засоби захисту, гідравлічні розпилювачі, захисні костюми за декілька тижнів до того, як стали зрозумілі масштаби кризи.

На сході України COVID-19 сприяє загостренню вже існуючої гуманітарної кризи, яка триває впродовж шести років збройного конфлікту. ООН разом із гуманітарними партнерами надали понад 60 000 медичних масок для медичних працівників, які надають допомогу на дому у щонайменше 14 громад, розташованих уздовж лінії зіткнення.

На початку квітня понад 20 000 засобів індивідуального захисту було доставлено до лікарень, які знаходяться на непідконтрольних Уряду України територіях.

Агенції ООН переглядають пріоритети своїх програм, щоб зосередити зусилля на профілактиці та боротьбі з інфекціями, включаючи розповсюдження резервуарів для зберігання води та санітарно-гігієнічних засобів серед віддалених населених пунктів, а також соціальних установ.

Також забезпечується надання послуг догляду вдома для ще більш ізольованих літніх людей та людей з інвалідністю.

Але ми повинні робити більше, значно більше.

Саме тому ООН співпрацює з низкою міжнародних партнерів та друзів України для забезпечення доставки вкрай необхідних засобів туди, де потреба найбільша.

Наприклад, за підтримки декількох агенцій ООН здійснено закупівлю 136 000 тестів на COVID-19 для пришвидшення виявлення випадків захворювання в Україні.

На світовому рівні ООН активно долучається до спільних зусиль урядів, провідних науково-дослідних установ та приватного сектору, спрямованих на розробку ефективної, безпечної вакцини.

В Україні ВООЗ, спільно з партнерами, надає підтримку у розбудові життєво важливої спроможності лабораторій для розширення збору та аналізу зразків із використанням технологій на основі ПЛР. На даному етапі пандемії важливо забезпечити системну роботу з виявлення, ізолювання, тестування та лікування всіх хворих.

Уряд розширює тестування на основі ПЛР (полімерно-ланцюгової реакції).

Якщо одночасно запроваджувати серологічне тестування (на основі антитіл), яке дає можливість оцінити справжні масштаби поширення вірусу, якщо продовжувати зменшувати ризик зараження в особливо уразливих закладах (як-от закладах для лікування хворих із хронічними захворюваннями), якщо надалі будемо дотримуватися суворих вимог щодо фізичного дистанціювання та якнайкраще ставитимемось до інфікованих – ми все подолаємо.

Ми живемо в часи, коли мир в усьому світі та високоякісна медицина для усіх здаються більш примарними, ніж будь-коли.

Але нехай 2020 рік, рік безпрецедентної кризи – в який також відзначається 75-та річниця заснування Організації Об’єднаних Націй – стане попередженням та нагадуванням про те, що лише завдяки співпраці на глобальному рівні ми змогли побороти захворювання та конфлікти минулого. І саме завдяки спільній боротьбі ми зможемо перемогти COVID-19 та краще підготуватись до викликів майбутнього.

Ми пройдемо через це разом.

Оснат Лубрані, координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка, спеціально для УП. життя

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